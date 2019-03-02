FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1081

Lesorub :

o programlar ne? Buradaki girişi bir durakla şarj edin, evet egzersiz yapın

o zaman program...

Bir durakla, şarj edersin ve girişlerime ne dersin?

Aptal anlaşmaların çok fazla kafa patlatması gerekmez, ancak her şeyin çalılıklarda olması için dava hakkında bir şeyler söylemek gerekir. Aynı poundu şu anda yazabilirim, Pazartesi günü nereden alınır, nerede kapatılır ve daha sonra nerede satılır, ama tam orada anlaşmalara ihtiyacınız var)))) İşte onlara hayran olabilirsiniz)))

 
stranger :

öyleyse neden ertesi gün için düzenleri sıralamak zorundayım?

yazıları oku?

pazara bir giriş var - işte taşıma ...

ve yine sabah kama kolputnaya...

 
Lesorub :

öyleyse neden ertesi gün için düzenleri sıralamak zorundayım?

yazıları oku?

pazara bir giriş var - işte taşıma ...

ve böylece yine kama sabahları kolputny'dir ...

Soru yok, yapmayacağım.

Aptal girişlerine bak.

 
stranger :

Soru yok, yapmayacağım.

Aptal girişlerine bak.

İzleyeceğiz, konuşacağız...

hiçbir şey hakkında okumaktan daha iyidir

 
Lesorub :

İzleyeceğiz, konuşacağız...

hiçbir şey hakkında okumaktan daha iyidir

Yani aptal anlaşmalarınız hiçbir şeyle ilgili değil, iyi eğlenceler.
 
stranger :
Yani aptal anlaşmalarınız hiçbir şeyle ilgili değil, iyi eğlenceler.

eğlenmek için değil, tartışmak için

ne hakkında olmak...

 
Lesorub :

eğlenmek için değil, tartışmak için

ne hakkında olmak...

Vaska sattı ve ben aldım ama ikimiz de neden xs ....

Bu "tartışmaları" zaten burada okudum zae ... sya.

 
stranger :

Vaska sattı ve ben aldım ama ikimiz de neden xs ....

Bu "tartışmaları" zaten burada okudum zae ... sya.

kolputy şubesi durumu düzeltecektir...
Dolar endeksi tersine dönene kadar (düşmeye başlar), euro ve sterlini cesurca tuzlarız. Başka verilmez.

 
çocuklarım, FA'nın varlığını unuttunuz mu? Draghi henüz kağıtları gerçekten basmadı. ve Pindos, öyle görünüyor ki, mevcut hazineleri takas etmek istiyor. Böylece Avrupa para oyununda Asya ile oynayacak. ve streslidir.
