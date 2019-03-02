FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1082
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çocuklarım, FA'nın varlığını unuttunuz mu? Draghi henüz kağıtları gerçekten basmadı. ve Pindos, öyle görünüyor ki, mevcut hazineleri takas etmek istiyor. Böylece Avrupa, Asya ile kur oyununda oynayacak. ve streslidir.
Grafikte çubukları var, onlara göre bu Draghi ve fa nedir.
ve bu Draga ne tarafta mahalli koluputlar?
ay satıyorum
ve bu Draga'nın mahalli koluputları ne tarafta?
ay satıyorum
Ocak ayında şöyle yazmıştı:
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
Ocak ayında şöyle yazmıştı:
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
belki, çan şeklindeki ses aşağı doğru bastırsa da:
Cuma günü kapanıştan önce aldım, deneyeceğim, kendi sistemim var.
belki, çan şeklindeki ses aşağı doğru bastırsa da:
Kullanılan yüklü tp ve limitler seti.
Belki de dibi bitirmediler?
Ne olduğu belli değil - TA veya FA)
Peki, 1.30'da Kanada'yı geçip orada uzun süre satalım mı?
kuzey güzelce çizilmiş