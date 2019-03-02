FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1082

Yeni yorum
 
iIDLERr :
çocuklarım, FA'nın varlığını unuttunuz mu? Draghi henüz kağıtları gerçekten basmadı. ve Pindos, öyle görünüyor ki, mevcut hazineleri takas etmek istiyor. Böylece Avrupa, Asya ile kur oyununda oynayacak. ve streslidir.
Grafikte çubukları var, onlara göre bu Draghi ve fa nedir.
 
stranger :
Grafikte çubukları var, onlara göre bu Draghi ve fa nedir.

ve bu Draga ne tarafta mahalli koluputlar?

ay satıyorum


 
Lesorub :

ve bu Draga'nın mahalli koluputları ne tarafta?

ay satıyorum


Ocak ayında şöyle yazmıştı:

https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png

 
SEVER11 :

Ocak ayında şöyle yazmıştı:

https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png

belki, çan şeklindeki ses aşağı doğru bastırsa da:


 
yurchenko :
Cuma günü kapanıştan önce aldım, deneyeceğim, kendi sistemim var.
Kullanılan yüklü tp ve limit seti.
 
Burada bir kişinin dediği gibi "bazen keşke okuyabilseydim".
 
Lesorub :

belki, çan şeklindeki ses aşağı doğru bastırsa da:


Orada ne olduğu belli değil - TA veya FA)
 
yurchenko :
Kullanılan yüklü tp ve limitler seti.

Belki de dibi bitirmediler?


 
21april :
Ne olduğu belli değil - TA veya FA)
Sen yok, falcılık.
 

Peki, 1.30'da Kanada'yı geçip orada uzun süre satalım mı?

kuzey güzelce çizilmiş

1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...2119
Yeni yorum