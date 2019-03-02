FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1077
çürütme bana yeter, herkes Pak!
Merhaba, burada hepiniz profesyonelsiniz, ben de başvurmaya karar verdim! Brokerım temasa geçmiyor, onunla bir yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Olumlu sonuçlar alındı ama son 4 aydır işlem açmıyor, aramalara cevap vermiyor! Bana öyle geliyor ki beni terk etti, lütfen bana zor kazanılan paramı toplamak için nereye gideceğimi ve ne yapacağımı söyle?
Tavsiye için çok teşekkürler!!! Ve soruşturma yapabilirsin, belki birileri bir şey duymuştur?
Görmüyoruz ama hiçbir şey değişmezse 45'ten durmaksızın %100 alacağım. Şimdi satın almak için çok erken, satın almalar için tam resim henüz oluşmadı.
45 verilebilir veya verilmeyebilir.
Izgara ile alışverişin güzelliği işte böyle durumlarda ortaya çıkıyor.
Kaynağın kurallarına uygun olarak, ticaret ve diğer organizasyonların tartışılması yasaktır.
45 verilebilir veya verilmeyebilir.
Izgara ile alışverişin güzelliği işte böyle durumlarda ortaya çıkıyor.
Vermezler de 40 da verirler bu tür durumlarda sabrın güzelliği bu)
Ve yükselir, 46, 47, 48'e de geç kalmazsınız)
kolput - balomut ))))))
not: putokol - koloput ...
ve evet, hacme bakılırsa belki 45 takılabilir: