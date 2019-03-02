FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1078

Bir düşünce buldum, benim değil.

" TA'dan hiçbir farkı yok. Tek fark, grafiklerdeki çubuklar üzerine değil, raporlardaki para hareketi üzerine inşa edilmiş olması" buldozerden "

 
stranger :

Her şeyi kilo başına söyledim.

Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.

Bu yüzden sadece 1.4850'ye pip alıyorum ve evet, daha da derine iniyorum!
 
stranger :

Hacme göre mi?

İşte dünün ciltleri, dün bu ekran görüntülerini yayınladım

Şimdi fiyatın nereye gittiğine bak

Maksimum hacim ve fiyat arasında büyük bir bağlantı yoktur.

Ve bu dünün hacmi gelecekteki harekete nasıl yansıyor?

Ekrana dikkatlice baktım, hacmin 1050 nerede olduğunu gördün mü?)))))) Kavgacı oğlanların niye 46'ya doldurmuş?)))))

 

kendin için bile yazıyorsun, belli, hiçbir şey net değil...

dünün günlük bülteni:

ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

taktıkları yer orası..

 
Lesorub :

not: putokol - koloput ...

ve evet, hacme bakılırsa, belki 45 takılabilir:


anlaşılmaz nedir? Dünün hacmini, hiç orada olmayan 1.4598 1050'de gösteriyorsunuz ve bu dünün hacmine ve orada olmadığı seviyeye dayanarak, gelecekteki fiyat hareketi hakkında varsayımlarda bulunuyorsunuz. 45 sayısı nereden geldi, tüm bunlara bakıldığında, genel olarak xs. Çok fazla tuhaflık yok mu?)))

https://c.mql5.com/3/60/1__25.png

Bültene baktım evet 1.4599'da böyle bir hacim var. Sor. İyi? Nisan kontratı 1,4674'te düşük, bu hacim ne anlama geliyor? Ve 45 nereden geliyor? Ve dünkü alımlar nerede ve 53? hayır, senin mantığın mnu karanlık orman için.

 
Haftanın başlangıcına 1.4674'te ve muhtemelen 1.45-1.4513'te bakıyorum.

 
Cuma günü kapanıştan önce aldım, deneyeceğim, kendi sistemim var.
 
TA'dan önce bir Fiyat Hareketi Teorisi olmalı, yoksa bu sadece bir tahmin oyunu)))))
 
Ishim :
TA'dan önce bir Fiyat Hareketi Teorisi olmalı, yoksa bu sadece bir tahmin oyunu)))))
Böyle bir teorin var mı? )))
 
artikul :
Böyle bir teorin var mı? )))
geliştirme aşamasında ve en azından sonsuza kadar geliştirin)))
 
artikul :
Böyle bir teorin var mı? )))
O her şeye sahip)))
