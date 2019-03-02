FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1078
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir düşünce buldum, benim değil.
" TA'dan hiçbir farkı yok. Tek fark, grafiklerdeki çubuklar üzerine değil, raporlardaki para hareketi üzerine inşa edilmiş olması" buldozerden "
Her şeyi kilo başına söyledim.
Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.
Hacme göre mi?
İşte dünün ciltleri, dün bu ekran görüntülerini yayınladım
Şimdi fiyatın nereye gittiğine bak
Maksimum hacim ve fiyat arasında büyük bir bağlantı yoktur.
Ve bu dünün hacmi gelecekteki harekete nasıl yansıyor?
Ekrana dikkatlice baktım, hacmin 1050 nerede olduğunu gördün mü?)))))) Kavgacı oğlanların niye 46'ya doldurmuş?)))))
kendin için bile yazıyorsun, belli, hiçbir şey net değil...
dünün günlük bülteni:
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
taktıkları yer orası..
not: putokol - koloput ...
ve evet, hacme bakılırsa, belki 45 takılabilir:
anlaşılmaz nedir? Dünün hacmini, hiç orada olmayan 1.4598 1050'de gösteriyorsunuz ve bu dünün hacmine ve orada olmadığı seviyeye dayanarak, gelecekteki fiyat hareketi hakkında varsayımlarda bulunuyorsunuz. 45 sayısı nereden geldi, tüm bunlara bakıldığında, genel olarak xs. Çok fazla tuhaflık yok mu?)))
https://c.mql5.com/3/60/1__25.png
Bültene baktım evet 1.4599'da böyle bir hacim var. Sor. İyi? Nisan kontratı 1,4674'te düşük, bu hacim ne anlama geliyor? Ve 45 nereden geliyor? Ve dünkü alımlar nerede ve 53? hayır, senin mantığın mnu karanlık orman için.
Bu yüzden sadece 1.4850'ye pip alıyorum ve evet, daha da derine iniyorum!
Geleceği bilmiyorum, eminsen devam et)
Haftanın başlangıcına 1.4674'te ve muhtemelen 1.45-1.4513'te bakıyorum.
Geleceği bilmiyorum, eminsen devam et)
Haftanın başlangıcına 1.4674'te ve muhtemelen 1.45-1.4513'te bakıyorum.
Bir düşünce buldum, benim değil.
" TA'dan hiçbir farkı yok . Tek fark, grafiklerdeki çubuklar üzerine değil, raporlardaki para hareketi üzerine inşa edilmiş olması" buldozerden "
TA'dan önce bir Fiyat Hareketi Teorisi olmalı, yoksa bu sadece bir tahmin oyunu)))))
Böyle bir teorin var mı? )))
Böyle bir teorin var mı? )))