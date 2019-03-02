FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1083

Yeni yorum
 
Spekul :

Peki, 1.30'da Kanada'ya gidelim ve orada uzun bir süre soralım mı?

kuzey güzelce çizilmiş

euronun nereye gideceğine bağlı olarak:


 
Lesorub :

euronun nereye gideceğine bağlı olarak:


Şu anda Draghi patlayacak ve euro tepetaklak olacak))
[Silindi]  
Spekul :
Şu anda Draghi patlayacak ve euro tepetaklak olacak))

herkes çarşambayı bekliyor

22:00 Amerikan Doları FOMC Ekonomik Öngörüleri
Amerikan Doları FOMC Bildirimi
Amerikan Doları Federal Fon Oranı <0,25 <0,25
22:30 Amerikan Doları FOMC Basın Toplantısı

[Silindi]  
Myth63 :

herkes çarşambayı bekliyor

22:00 Amerikan Doları FOMC Ekonomik Öngörüleri
Amerikan Doları FOMC Bildirimi
Amerikan Doları Federal Fon Oranı <0,25 <0,25
22:30 Amerikan Doları FOMC Basın Toplantısı

evet ve Draghi de bir hiçtir)
[Silindi]  

evet, her şey zaten buraya yatırılmış =)

biz dengeli bir manidarlık politikası izliyoruz .... falan .... falan .... falan ....

Çarşamba günü burada...

[Silindi]  
Myth63 :

evet, her şey zaten buraya yatırılmış =)

biz dengeli bir manidarlık politikası izliyoruz .... falan .... falan .... falan ....

Çarşamba günü burada...

ama daha sert sıçramasına ihtiyacım var))) Dinlemeyeceğim ... Programın ne olduğunu görmem gerekiyor, sinyalin nasıl yakalanacağını merak ediyorum
 
_new-rena :
ama daha sert sıçramasına ihtiyacım var))) Dinlemeyeceğim ... Programın ne olduğunu görmem gerekiyor , sinyalin nasıl yakalanacağını merak ediyorum
pod neyden yapılmıştır?
 
Bai başarıyla kapatıldı!
[Silindi]  
Lesorub :
Ve podsack neyden yapılmıştır?
PM bakışı
 
Yakınlarda bir yerde kukla:

http://smart-lab.ru/blog/copypaste/241608.php
а вот и вышел на сцену спонсор шпильки в USDRUB TOD / Копипаст / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
а вот и вышел на сцену спонсор шпильки в USDRUB TOD / Копипаст / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
  • smart-lab.ru
Энергобанк требует через суд у брокеров деньги, которые он вероятно потерял по собственной ошибке Фининститут подал иск по гражданскому делу к крупнейшим российским брокерам с требованием вернуть средства, которые могли быть заработаны на паре доллар-рубль в результате ошибочных действий на бирже самого банка, произошедших в пятницу, 27...
1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...2119
Yeni yorum