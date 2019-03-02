FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1079
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
geliştirme aşamasında ve en azından sonsuza kadar geliştirin)))
Bay PJ(ler)in son nefesi
Bu helikopterler ne için?
Ekle. daha fazla tahmin yok. (Sana ve enku'ya boşuna söyledim)
Bu helikopterler ne için?
"Gelişiminizin" sürecini çok doğru bir şekilde yansıtır)
pamm'de pire gözlemciliği vardı ((((anladığım kadarıyla, Bab ile ilgili Tahminler hakkında TA ile ilgili yazılarımdan herhangi birinde - burada izlememi göstereceksiniz - aslında, herkes uzun zamandır gördü.
Ve kendisinin hiçbir şeyi yok.
pamm'de pire gözlemciliği vardı ((((anladığım kadarıyla, Bab ile ilgili Tahminler hakkında TA ile ilgili yazılarımdan herhangi birinde - burada izlememi göstereceksiniz - aslında, herkes uzun zamandır gördü.
Ve kendisinin hiçbir şeyi yok.
Kaybedenler-yatırımcılar için izlemem yok ve olmayacağım))))
Ve sizinki gibi bir "izleme", herhangi bir anaokulu size gösterecek, parmağınızı herhangi bir yere sokacak ve ortaya çıkacak))))
Kaybedenler-yatırımcılar için izlemem yok ve olmayacağım))))
Ve sizinki gibi bir "izleme", herhangi bir anaokulu size gösterecek, parmağınızı herhangi bir yere sokacak ve ortaya çıkacak))))
benim izlemem sizin tartışmalarınız için değil (görüşünüz ilginç değil)
Bu ne için? Bunu biliyor musun? Bu yüzden anlamıyorum çünkü içindeki noktayı göremiyorum.
Bu ne için? Bunu biliyor musun? Bu yüzden anlamıyorum çünkü içindeki noktayı göremiyorum.