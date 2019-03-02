FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1073

Lesorub :
tükür, her şeyi harrier sat ...
erken
Lesorub :
 tükür, her şeyi harrier sat ...
Efsane63 :
erken

)))

Asıl mesele bu değil, test etmek için sakladım. Asıl olan neredeyse gerçek için hazır) Şu anda, mevcut bir günden diğerine tahmin etmek için başka bir geçiştir, böylece takas ödemez ve işiniz biter. Cumadan pazartesiye kadar olan akım zarar vermez, işe yarayacaktır. Kısacası, test hala bir gün kaldı) Ve test cihazı bozuldu - gaz bitti, bu yüzden uzun zamandır kullanmadım ((((

 
bu inanılmaz. satıldı ve sıfır
 
Myth63 :
erken

neyse satışlar...


 
Myth63 :
ne kadar muhteşem göründüğüne inanamayacaksınız 53 +
bu Avustralya'da mı? Kabul ediyorum.)
 
yurchenko :
Geri dönüş için bir pound alacak mıyız?

Her şeyi kilo başına söyledim.

Lesorub :

Neden?

Chicago çocukları seçenek bölgeleri attı ...

Bunu bu sabah çizdim:

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1046

Görünüşe göre her şey yazılı olarak yönlendirildi ...

Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.

 
stranger :

Her şeyi kilo başına söyledim.

Merhaba Eski!

 
Nestradamus :

Merhaba Eski!

Merhaba Nestradamus)

Zaten kaşındırıyor bende biraz sonra resim atarım ama genel hatlarıyla buraya yazdım

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760

 
stranger :

Her şeyi kilo başına söyledim.

Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.

yapalım, anlayış gelecek...

sadece tirelerin gerçek olmadığını söylediler, ama sadece sandıktan çekildiler, gerçek olan nerede ...

işte dünkü rapordaki aptallar, tarihi seviyeler:

ve pazartesi pazar:


 
Lesorub :

zamanımız olacak, anlayış gelecek...

sadece tirelerin gerçek olmadığını söylediler, ama sadece sandıktan çekildiler, gerçek olan nerede ...

işte dünkü rapordaki aptallar, tarihi seviyeler:

ve pazartesi pazar:


Ve görülecek ne var?

Anladığım kadarıyla grafikteki kısa çizgilere bakınca anlayış gelecek?))))))))))))

