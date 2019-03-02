FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1073
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tükür, her şeyi harrier sat ...
tükür, her şeyi harrier sat ...
erken
)))
Asıl mesele bu değil, test etmek için sakladım. Asıl olan neredeyse gerçek için hazır) Şu anda, mevcut bir günden diğerine tahmin etmek için başka bir geçiştir, böylece takas ödemez ve işiniz biter. Cumadan pazartesiye kadar olan akım zarar vermez, işe yarayacaktır. Kısacası, test hala bir gün kaldı) Ve test cihazı bozuldu - gaz bitti, bu yüzden uzun zamandır kullanmadım ((((
erken
neyse satışlar...
ne kadar muhteşem göründüğüne inanamayacaksınız 53 +
Geri dönüş için bir pound alacak mıyız?
Her şeyi kilo başına söyledim.
Neden?
Chicago çocukları seçenek bölgeleri attı ...
Bunu bu sabah çizdim:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1046
Görünüşe göre her şey yazılı olarak yönlendirildi ...
Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.
Her şeyi kilo başına söyledim.
Merhaba Eski!
Merhaba Eski!
Merhaba Nestradamus)
Zaten kaşındırıyor bende biraz sonra resim atarım ama genel hatlarıyla buraya yazdım
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760
Her şeyi kilo başına söyledim.
Çünkü ne demek istediklerini anlamıyorsun.
yapalım, anlayış gelecek...
sadece tirelerin gerçek olmadığını söylediler, ama sadece sandıktan çekildiler, gerçek olan nerede ...
işte dünkü rapordaki aptallar, tarihi seviyeler:
ve pazartesi pazar:
zamanımız olacak, anlayış gelecek...
sadece tirelerin gerçek olmadığını söylediler, ama sadece sandıktan çekildiler, gerçek olan nerede ...
işte dünkü rapordaki aptallar, tarihi seviyeler:
ve pazartesi pazar:
Ve görülecek ne var?
Anladığım kadarıyla grafikteki kısa çizgilere bakınca anlayış gelecek?))))))))))))