FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1084

Yeni yorum
 

Audi'yi kesmek istiyorum:

eğer soyulmazsak...

[Silindi]  
Lesorub :

Audi'yi kesmek istiyorum:

eğer tekmelenmezsek...

Çağrılar için tüm düzeni verdim. orada balık yok. Bu raporların faydası, yalnızca sizin anlayabilmenizde yatar - bu nasıl bir piyasadır - FOREX. ulaşılan tüm tahminler ve hedefler tesadüftür.
 
_new-rena :
Çağrılar için tüm düzeni verdim. orada balık yok. bu raporların faydası sadece sizin anlayabilmenizde yatmaktadır - bu nasıl bir piyasadır - FOREX
Belki değil. Belki analistlerin durumunda olduğu gibidir - bir koluput'a (yukarı) veya diğerine (aşağı) gelebilir. :-D

Bununla birlikte, Koloput amca, sterlin gelecekteki hareketlerini ünlü bir şekilde tahmin ediyor. tesadüf olabilir :-D
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Belki değil. Belki analistlerin durumunda olduğu gibidir - bir koluput'a (yukarı) veya diğerine (aşağı) gelebilir. :-D

Bununla birlikte, Koloput amca, sterlin gelecekteki hareketlerini ünlü bir şekilde tahmin ediyor. tesadüf olabilir :-D
bir rapor alırız ve yarına yönelik bir tahmin olmaksızın dünün verileri üzerine bindiririz. %100 işe yarayacak olan budur. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
 
_new-rena :
Çağrılar için tüm düzeni verdim. orada balık yok . Bu raporların faydası, yalnızca sizin anlayabilmenizde yatar - bu nasıl bir piyasadır - FOREX. ulaşılan tüm tahminler ve hedefler tesadüftür.

beni çok mutlu ediyor))))

 
_new-rena :
bir rapor alırız ve yarına yönelik bir tahmin olmaksızın dünün verileri üzerine bindiririz . %100 işe yarayacak olan budur. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Bir yere bir şey koymanız gerçeğinden, elbette hiçbir anlamı yok. )))
 
tol64 :
Bir yere bir şey koymanız gerçeğinden, elbette hiçbir anlamı yok. )))

söyleme. Buna tesadüf diyemezsiniz.

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

 
stranger :

söyleme. Buna tesadüf diyemezsiniz.

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Burada gerçekten trollük yapıyorsun =)
 
Vagit :
Burada gerçekten trollük yapıyorsun =)
Yani bir kalıp olmadığını iddia ediyorlar, onlara bir örnek verdim, meydan okumalarına izin verin)))
[Silindi]  
stranger :

beni çok mutlu ediyor))))

evet, ben de (para gereksiz değil).

Tartışmam, uygun ve doğru gördüğünüz gibi ticaret yapın. Benim nacizane fikrime göre

1...107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091...2119
Yeni yorum