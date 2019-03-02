FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1061

bak abartma.
lactone :
Eidler, söyle bana ne tür bir mucize dalgıç kullanıyorsun?)))
Ördek, Nelin Difur'u zaten ima etti. düşünmek...
 
_new-rena :
Ördek, o zaten lineer olmayan difur yukarıda ima etti. düşünmek...
Bir zamanlar senin için buraya bir paket literatürü attı, ama kimse okumadı, tahmin etmesi daha ilginç)))
iIDLERr :
şimdilik memnunum =)

stranger :
Bir zamanlar senin için buraya bir paket literatürü attı, ama kimse okumadı, tahmin etmesi daha ilginç)))

Görmedim, muhtemelen orada değildim.

 
Strange, Nemtsov ve Borisova'nın RBC'de takas edildiği zamanı hatırlıyor musun? sonuç bir, bir maymuna layık. Yazık ki bir ay - ikisini de birleştirirlerdi. Burada takılıyoruz ama kimse doğruyu söylemeyecek. çünkü iş ve şirket sırrı. ve tüm ders kitaplarınız - fırında. kim hamur yapabilir - tryndet olmaz. Sadece ben, aptal, euro ve sterlini ne zaman satacağımı çizdim.
 
iIDLERr :
Ne kadar resim yaparsan yap, yine de herkes kendi işini yapacak. )))
 
Sola pound başına 50-80 pips...
İşte birinci bölgenin sınırına geldik =)

 
İlya, Kanadalı sıkı HÜCRE'ye göre!
