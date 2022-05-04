Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 99
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Numara.
Bir int i oluşturduysanız; , o zaman neden başlatılmadı? Aslında "bu değişkende ne olduğu benim için önemli değil" demişsin ve sonuç olarak içine çöp almışsın.
Doğru olarak bunu yapmak gereklidir: int i=0;Evet, doğru - blok içinde bu tür değişkenler oluşturabilirsiniz.
Lütfen bu durumu gösteren bir kod parçasını servis masasına gönderin.
Tamamen gönderdim (kod), (bu satırı bu "&" sembolü ile tam olarak bildirdiğinizde bir hata oluşur ve bu sembolü satırdan tamamen kaldırırsanız, o zaman her şey çalışır ... veya satırın en az yarısı yorum yapmak için bu karakterlerle çalışacak AMA!! Dizenin uzunluğu 159 karakterdir.O zaman sorun ne????) ve hata oluştuğu için Windows 7 64 bit'te (bu önemlidir) bildirmeye çalışın. bu, 306'dan önce 15 derlemem olmasına rağmen, hepsi iyi çalıştı, 305'te - bu kodla bir hafta boyunca Windows'un bu sürümünde çalıştım, her şey yolundaydı.
Ve iki gündür Servis Masasına yazıyorum ama hala bir şey elde edemiyorum...
P/S. Zaten abonelikten çıktıklarını anlıyorlar ... (ServiceDesk aracılığıyla).
Perşembe 00:00 - 24:00 fiyatları. Cuma 00:00 - ~22:45 .
Bu bilgi nasıl alınır?
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
"2010.08.17 15:44:31 saati (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00" döndürür
session_index nedir, // session number, bu numara nasıl bulunur?
Perşembe 00:00 - 24:00 fiyatları. Cuma 00:00 - ~22:45 .
Bu bilgi nasıl alınır?
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
"2010.08.17 15:44:31 saati (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00" döndürür
session_index nedir, // session number, bu numara nasıl bulunur?
Uzman Danışmanlarda Sınırlar ve Kontroller makalesine bakın
2010.08.17 17:35:37 saat (EURUSD,H1) Pazartesi: oturum indeksi=0 başlangıç=00:00 bitiş=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 saat (EURUSD,H1) Cuma: oturum indeksi=0 başlangıç=00:00 bitiş=23:59:59
session_index her zaman sıfırdır
Hala neden oturum indeksini anlamıyorum!?
0 dışında her zaman yanlıştır
Geliştiricilere özel...
Beyler, daha önce prensipte mümkün olmayan fırsatlar verirseniz en azından uyarmalısınız.
Böyle bir hatayı yakalamak için bir gün hendeğe
Sadece bana bunun gerekli olduğunu öğretmene gerek yok, elbette, tüm bunları biliyorum, ama gerçekten bir günü öldürdüm çünkü buna alışkınım.
derleyici bir hata vermelidir.
Geliştiricilere özel...
Beyler, daha önce prensipte mümkün olmayan fırsatlar verirseniz en azından uyarmalısınız.
Böyle bir hatayı yakalamak için bir gün hendeğe
Sadece bana bunun gerekli olduğunu öğretmene gerek yok, elbette, tüm bunları biliyorum, ama gerçekten bir günü öldürdüm çünkü buna alışkınım.
derleyici bir hata vermelidir.
Hata yok. Bir sonraki güncellemede, ifadenin bir boole olmadığına dair bir uyarı verilecektir.
OnTester() işlevinin zorunlu bir sonlandırması var mı?
veya işlem geçmişinin neden özel işlevden önce var olduğu ve sonra sıfır döndürdüğü:
test cihazında hangi işlevler çalışmıyor?
test cihazından (optimizasyon sırasında) bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir sinyal nasıl gönderilir (uyarı çıktıları çalışmıyor) ??
Öldür beni anlamıyorum.
Neden öyle: Ne de olsa Cuma 24:00'te bitmiyor.
Veya nasıl?
Uzman Danışmanlarda Sınırlamalar ve Kontroller makalesine bakın
Ve neden session_index++; session_index=1 zaten yanlışsa: