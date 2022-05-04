Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 102
gumgum :
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Henüz değil, ama yakında mümkün olacak.
Fonksiyonu yürütürken
4014 hatası oluşuyor ( Sistem işlevinin çağrılmasına izin verilmiyor )
Nasıl olunur? Göstergede 1 lot için marjı hesaplamam gerekiyor.
Bu mesajı anlamıyorum. Hizmet Masasına rapor verebilir ve çoğaltma için tam kodu ekleyebilir misiniz?
Lütfen marjı da gösteren bu göstergeye bir göz atın?
Servis masası yavaş yanıt veriyor. Burada daha hızlı :)
Lütfen marjı da gösteren bu göstergeye bir göz atın?
Ticaret fonksiyonları
Ticaret faaliyetlerini yönetmek için tasarlanmış bir işlevler grubu.
Ticaret işlevleri, Uzman Danışmanlarda ve komut dosyalarında kullanılabilir. Ticaret işlevleri, yalnızca ilgili Uzman Danışman veya komut dosyasının özelliklerinde "Uzman Danışmanın ticaret yapmasına izin ver" onay kutusu etkinleştirildiyse çağrılabilir.
Bağlantı koptu ve sadece 30-40 saniye sonra false döndürmeye başlıyor.
Şu anda bağlantı olup olmadığını nasıl bilebilirim?
Kendiniz bir bağlantı kesmeyi mi simüle ediyorsunuz? Nasıl?
Genel olarak, terminal sunucu ile olan bağlantıyı sürekli kontrol eder ve olmaması durumunda 15-20 saniye içinde kaybını belirler.
Araç çubuğu menüsündeki µl düzenleyicide "geri al" "yinele" düğmelerini nasıl ekleyeceğimi söyle
Kendiniz bir bağlantı kesmeyi mi simüle ediyorsunuz? Nasıl?
Genel olarak, terminal sunucu ile olan bağlantıyı sürekli kontrol eder ve olmaması durumunda 15-20 saniye içinde kaybını belirler.