Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 106
Bu muhtemelen MarketWatch'ta olmayan semboller içindir, çünkü SymbolName şöyle der:Beklenmeyen sonucun elde edildiği sembolün adını yazdırın ve MarketWatch'taki listeyle karşılaştırın.
...yardımda, bu işlevin başarılı bir şekilde çalışması için MarketWatch penceresinde enstrümanın bulunmasının gerekli olduğu belirtilmemiştir.
Yardımın gerçekten normal örneklerle tamamlanması ve "darboğazlar" belirtilmesi gerekiyor.
Ayrıca, dilde değişiklik yaptıktan sonra veritabanındaki bazı uzmanların çalışmayı durdurduğu (veya derleme sırasında hata verdiği) durumlar sıklıkla ortaya çıkar.
Bugün fark edildi...MT5(access.metatrader5.com:443)
EUR/JPY Günlük:
örneğin GBPJPY, Günlük: Burada her şey yolunda.
Ve işte EURJPY, Daily one DC MT4 ekranı:
Fark çıplak gözle görülebilir....
Nasıl düzeltilir?
MarketWatch'ta olmayan semboller için SymbolInfoTick() işlevi, ERR_MARKET_SELECT_ERROR " MarketWatch'ta sembol seçilmedi" (kod 4302) hatasını döndürür. MarketWatch'ta yalnızca EURUSD ve GBPUSD seçili. Bir temel çalıştırma, seçilmemiş semboller için SymbolInfoTick() öğesinin bir ERR_MARKET_SELECT_ERROR hatası döndürdüğünü gösterir :
Bu arada, günlükteki son veri bloğu sergey1294 diğerlerinden farklıdır: birincisi, SymbolInfoTick() bu sefer aynı hata kodunu döndürür ve ikincisi, bu veri bloğundaki enstrüman, temel para birimi ve marj para biriminin bazı garip isimleri olduğunu düşünmüyor musunuz?
Bu bir hata mı? Bu tuhaflığı hiç fark ettiniz mi?
Son veri bloğuna gelince, bu sadece yineleme döngüsü biraz bozuldu ve son veri talebinde var olmayan bir araca erişildi, bu nedenle para yatırma para birimi dışındaki tüm alanlar boş
Neye benziyor? Yani log, verilen kodun versiyonundan değil mi?
Koda bakılırsa, orada her şey yolunda.
Veya SymbolsTotal() bir değer döndürdü ve komut dosyası çalıştırması sırasında, döngünün ortasında bir yerde, korkunç bir kazayla, aracı, sunucu bölümünü ayarladı, mevcut olanlardan bir sembolü kaldırdı ve SymbolsTotal() işlevi - betiğini talep et - yeni bir değer bir eksik döndürürdü, ancak döngü sonlandırma koşulu toplam değişkende depolanan eski değere dayandığından, karşılık gelen işlevler şimdi var olmayan bir değere erişirken son yinelemede boş dizeler döndürdü mü? karakter? :)
Şimdiye kadar, bunun gerçekleşmesi için sadece böyle bir senaryo düşünüldü. :)
... Ardından, hesaplanan değer açıkça ulong türünde bir değere dönüştürülür. Tam olarak ulong'a, çünkü verilen değerin negatif olmadığına dair bir garanti var.
Bir tamsayı tipine döküm sürecinde, gerçek tipin kesirli kısmı atılır. En yakına yuvarlama değil, serbest marjın izin verdiği lotların maksimum değerinin artmayacağını garanti eden kesirli kısmın silinmesidir. Yani, tam olarak ihtiyacımız olan şey.
Ve parametrelerin komut dosyalarında görünmesi için nasıl yapılır (aksi takdirde kodu sürekli olarak yeni koşullara uyacak şekilde değiştirmek çok tembel olur)?...
Ve parametrelerin komut dosyalarında görünmesi için nasıl yapılır (aksi takdirde kodu sürekli olarak yeni koşullara uyacak şekilde değiştirmek çok tembel olur)?...
#property script_show_inputs