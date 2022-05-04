Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 93
Merhaba. MQL5 belgelerinden bir örnek çalıştırıyorum: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . Yayılma geçmişinin bir kısmının eksik olduğu bir resim alıyorum. Söyle bana pliz, sorun ne?
Bu, tarihte bir yayılma değeri olmadığı anlamına gelir.
İşte burdayız. :)
Anladığım kadarıyla, test ederken, prensipte yanlış bir test sonucu verebilir mi?
Anladığım kadarıyla, test ederken prensipte yanlış bir test sonucu verebilir mi?
Spreadler bugün veya yarın ayarlanacak.
Sorun şu. EA'yı test etmek için VPS'ye MT5 yüklendi. Expert Advisor (*.ex5 dosyası) \MQL5\Experts\ klasörüne yüklendi. Terminali yeniden başlatıyorum, gezginde danışman yok, sadece standart olanlar görüntüleniyor. *mq5 dosyasını yüklemeye çalıştım, derledim ama EA hala görünmüyor. İşletim Sistemi Windows Server 2008. Ve bilgisayarımda bununla ilgili herhangi bir sorun yok (OS Windows XP SP3). MT5, her iki sistemde de aynı kurulum dosyasından kurulur. Yerel bilgisayardaki ve sunucudaki kurulumlar arasında bir günden biraz fazla zaman geçti. MQL klasörünün içeriğinde de bir fark fark ettim.
Ekli, uzak masaüstünden bir ekran görüntüsüdür.
.
Bununla karşılaşan var mı ve terminal ekranını nasıl bir uzman haline getirebilir?
Büyük olasılıkla, Windows 2008 güvenlik sisteminin (uzaktan + UAC) etkisi altında, terminal belgelerinin bulunduğu çalışma klasörü UserData alanında bulunur. Veri depolama dizinini görmek için File -> Open data directory komutunu kullanmanız gerekir.
Yapılması gerekenler:
File -> Open data directory komutunu kullanmanız gerekir.
.mq4 uzantısı neden .mq5 olarak değişti, ancak dahil etme uzantısı yok? Bu, iki platformun kaynak dosyalarıyla arama, sıralama ve diğer işlemler sırasında bazı zorluklar yaratır.
Doğru, ME5 örneğin .mqh5 gibi dosyalarla çalışabilir ve ME4 artık .mqh4 ile çalışamaz
Şimdiye kadar bunda bir çıkış yolu görüyorum - .mqh5 ile çalışmak, ama bu uygun değil - bu çözünürlük yerel değil. Genel olarak, bu kesinlikle bir hata veya büyük bir sorun değil, sadece yüksek sesle düşünceler.
Böyle bir sorunla karşılaştım, bir arkadaşım aracın performansını kontrol etmek için bir uzman yazmamı istedi. İlk beşe yazacağımı düşündüm (+ hata ayıklayıcı yazmak daha uygun). Aşağıdaki sonucu yazdı ve aldı:
Bence harika, dördün altına yeniden yazabilirsiniz.
1:1 yırtılmış. Bu TS göstergeleri kullanmaz, sadece zaman ve fiyat aralığını kullanır. Sonuç beni gerçekten şaşırttı:
Test periyodu 01/01/2000 tarihinden bugüne kadardır.
Hangi test cihazının doğru sonucu gösterdiğini merak ediyorum.