Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 92

gumgum :

Bir soru daha

"pozisyon listesindeki numara" bu numara nedir?

1. PositionsTotal () kullanarak pozisyon sayısını alın

2. Tüm pozisyon listesini gözden geçirin


 
Interesting :

Bıyık normaldir, 1 ile siklusa yeni başlamıştır. Ve o zaman ilk soru ile bir hata nedir?
 
gumgum :
Evet, düzelteceğiz.
 
Rosh :
Teşekkür ederim. Ben zaten eğriliğimi tekrar düşündüm ...
 

Test cihazı, mutlak düşüşü her zaman doğru şekilde hesaplamaz. İşte şampiyona web sitesinde kontrol ettikten sonra rekabetçi danışmanın raporundan bir örnek:

Aşağı Bakiye:
Denge Düşüşü Mutlak: 3 607.43 Bakiye Düşüşü Maksimal: 8 391.49 (%35.17 ) Bakiye Düşüş Bağıl: %35,17 (8 391.49)
Özkaynak Düşüşü:
Öz Sermaye Düşüşü Mutlak: 3 662.21 Özkaynak Düşüş Maksimal: 6 811,99 (%26,43) Öz Sermaye Düşüş Göreli: %26,43 (6 811.99)


Testin sonundaki düşüşün 20.000'den fazla olduğu çıplak gözle bilanço tablosundan görülebilse de, ticaret raporundan da:

Aynı şeyi yerel testler sırasında da gözlemledim (bazen). Hata durumunda, bakiye ve hakkaniyet açısından mutlak ve göreli düşüş eşittir.

  
bool  PositionSelect (
   string  symbol     // имя инструмента
   );

"....fonksiyon zaman aşımına uğrayarak yürütülemezse, 4757 hatası oluşacaktır. Bu durumda talebin kısa bir süre (5-10 saniye) sonra tekrar edilmesi gerekir. ...."

Hangi koşullarda pozisyon var mı yoksa yok mu?

 
gumgum :

Örneğin, ticaret sunucusuyla bağlantının kesilmesi ve yeniden bağlantıdan sonra sonraki senkronizasyon durumunda.

Şimdi pozisyon yoksa 3 saniyelik bir zaman aşımı ile çıkış da var. Bunu anladık ve düzelteceğiz.

 
Rosh :

Bir sonraki yapı tarafından düzeltilecek mi? Gerçekten gerçekten ihtiyacım var...
 
gumgum :
Ve o zaman ilk soru ile bir hata nedir?
Mesajınız için teşekkürler, fonksiyon satır içi hatası düzeltildi.
 

Merhaba. MQL5 belgelerinden bir örnek çalıştırıyorum: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . Yayılma geçmişinin bir kısmının eksik olduğu bir resim alıyorum. Söyle bana pliz, sorun ne?

Ve bir soru daha. Bu geçmişte tam olarak ne depolanır: mumun kapanmasına karşılık gelen spreadler, mum için spreadin ortalama değeri veya başka bir şey?

Teşekkür ederim!

