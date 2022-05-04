Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 92
Bir soru daha"pozisyon listesindeki numara" bu numara nedir?
1. PositionsTotal () kullanarak pozisyon sayısını alın
2. Tüm pozisyon listesini gözden geçirin
Bıyık normaldir, 1 ile siklusa yeni başlamıştır. Ve o zaman ilk soru ile bir hata nedir?
Evet, düzelteceğiz.
Test cihazı, mutlak düşüşü her zaman doğru şekilde hesaplamaz. İşte şampiyona web sitesinde kontrol ettikten sonra rekabetçi danışmanın raporundan bir örnek:
Testin sonundaki düşüşün 20.000'den fazla olduğu çıplak gözle bilanço tablosundan görülebilse de, ticaret raporundan da:
Aynı şeyi yerel testler sırasında da gözlemledim (bazen). Hata durumunda, bakiye ve hakkaniyet açısından mutlak ve göreli düşüş eşittir.
"....fonksiyon zaman aşımına uğrayarak yürütülemezse, 4757 hatası oluşacaktır. Bu durumda talebin kısa bir süre (5-10 saniye) sonra tekrar edilmesi gerekir. ...."
Hangi koşullarda pozisyon var mı yoksa yok mu?
Örneğin, ticaret sunucusuyla bağlantının kesilmesi ve yeniden bağlantıdan sonra sonraki senkronizasyon durumunda.
Şimdi pozisyon yoksa 3 saniyelik bir zaman aşımı ile çıkış da var. Bunu anladık ve düzelteceğiz.
Ve o zaman ilk soru ile bir hata nedir?
Merhaba. MQL5 belgelerinden bir örnek çalıştırıyorum: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread . Yayılma geçmişinin bir kısmının eksik olduğu bir resim alıyorum. Söyle bana pliz, sorun ne?
Ve bir soru daha. Bu geçmişte tam olarak ne depolanır: mumun kapanmasına karşılık gelen spreadler, mum için spreadin ortalama değeri veya başka bir şey?
Teşekkür ederim!