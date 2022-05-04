Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 97

EvgeTrofi :

Karşılığında çok parantez varsa - kafanız karışmaya başlar!?

Örneğin burada, "klsfd Adım 2" gibi bir dizeden bir sayı döndüren bir işlev verilmiştir:

Bundan farkı nedir?

İkinci seçenek derleme sorunlarına neden olurken, ilk seçenek oluşturmaz.

böyle dene

 int GetStep( string text){
   string Right;
   int U = StringFind (text, "Step " );
   int End;
   if (U>= 0 ){
      U=U+ 5 ;
      Right = StringSubstr (text, U);
      End = StringFind (Right, "." );
       return ( ( int ) ( MathRound ( StringToDouble ( StringSubstr (text, U, End-U)))));
   }
   return ( 0 );
}
 
Interesting :

Sonucu açıkça int'ye çevirmelisiniz.

not

Ama anladığım kadarıyla prensipte bu uyarıya gözlerinizi kapatabilirsiniz...

Eh, bu anlaşılabilir, ancak mantık doğru değil! Sonuçta, eşittir işaretinin sağındaki ifade int ?!

EvgeTrofi :

Eh, bu anlaşılabilir, ancak mantık doğru değil! Sonuçta, eşittir işaretinin sağındaki ifade int ?!

Bu, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL için bir int sonucudur, ancak işlevin başka türlerde dönüş seçenekleri olabilir...

tanımlayıcı

Tanım

Emlak Tipi

SYMBOL_SELECT

Sembolün Market Watch'ta seçildiğini imzalayın

bool

SYMBOL_VOLUME

Hacim - son işlemdeki hacim

uzun

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Günlük Maksimum Hacim

uzun

SYMBOL_VOLUMELOW

Günlük Minimum Hacim

uzun

SYMBOL_VOLUMEBID

Mevcut Teklifteki Hacim

uzun

SYMBOL_VOLUMEASK

Mevcut Ask'taki hacim

uzun

SYMBOL_TIME

Son teklif zamanı

tarih saat

SYMBOL_DIGITS

Virgülden sonra birkaç simge

int

SYMBOL_SPREAD

Puan olarak yayılma

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Yüzen yayılma işareti

bool


not

Ayrıca yukarıda yazdığım gibi kodun doğru olduğuna dair bir güven varsa bu uyarı "puanlanabilir"...

 
Lütfen bana otomatik güncellemeleri nasıl kapatacağımı söyler misiniz? İş yerinde bana ayda sadece 200 MB veriyorlar. Bir güncelleme daha ve trafik kapsanacak :(
EvgeTrofi :
Lütfen bana otomatik güncellemeleri nasıl kapatacağımı söyler misiniz? İş yerinde bana ayda sadece 200 MB veriyorlar. Bir güncelleme daha ve trafik kapsanacak :(
Bu standart yöntemlerle mümkün değil, en azından henüz değil...
 

En son sürüme "güncellendi" - sonuç olarak, İnternet'e her bağlantıda, istemci önce 60 mb yer, sonra yanıt vermez, kapanmaya zorlanır

istemci, görev yöneticisi aracılığıyla "disk birleştirme" programını açtı, bu disk bölümü (istemcinin kurulu olduğu yer) çok parçalanmış, birleştirme

yine de yardımcı olmuyor - dizindeki dosyalar (terminal MQL-5'in kurulu olduğu yer) oldukça parçalanmış durumda.

 
Expert Advisor'ı MQL4'ten MQL5'e yeniden yazdı. Derlerken, hata ve açıklama yoktur. Test ederken - tek bir işlem yapmaz. Bu sonucun nedenini nerede aramayı önerirsiniz? Dikkat etmeniz gereken ilk şey nedir?
EvgeTrofi :
Expert Advisor'ı MQL4'ten MQL5'e yeniden yazdı. Derlerken, hata ve açıklama yoktur. Test ederken - tek bir işlem yapmaz. Bu sonucun nedenini nerede aramayı önerirsiniz? Dikkat edilmesi gereken ilk şey nedir?
Expert Advisor'ın günlüğünü test cihazında görebilir miyim (tercihen bir dosya olarak)?
 
Günlük boş. MQL4'ü yanlış lotlar veya yanlış duraklar gibi yazmaya alışığım ....
 
EvgeTrofi :
Günlük boş. MQL4'ü yanlış lotlar veya yanlış duraklar gibi yazmaya alışığım....

Bu, test kullanıcısının günlüğüdür, aracının günlüğüne nereden bakılacağının bir göstergesini içerir 

MN       0        Tester   13 : 42 : 54          log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written
