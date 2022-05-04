Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 97
Karşılığında çok parantez varsa - kafanız karışmaya başlar!?
Örneğin burada, "klsfd Adım 2" gibi bir dizeden bir sayı döndüren bir işlev verilmiştir:
Bundan farkı nedir?
İkinci seçenek derleme sorunlarına neden olurken, ilk seçenek oluşturmaz.
böyle dene
Sonucu açıkça int'ye çevirmelisiniz.
not
Ama anladığım kadarıyla prensipte bu uyarıya gözlerinizi kapatabilirsiniz...
Eh, bu anlaşılabilir, ancak mantık doğru değil! Sonuçta, eşittir işaretinin sağındaki ifade int ?!
Bu, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL için bir int sonucudur, ancak işlevin başka türlerde dönüş seçenekleri olabilir...
tanımlayıcı
Tanım
Emlak Tipi
SYMBOL_SELECT
Sembolün Market Watch'ta seçildiğini imzalayın
bool
SYMBOL_VOLUME
Hacim - son işlemdeki hacim
uzun
SYMBOL_VOLUMEHIGH
Günlük Maksimum Hacim
uzun
SYMBOL_VOLUMELOW
Günlük Minimum Hacim
uzun
SYMBOL_VOLUMEBID
Mevcut Teklifteki Hacim
uzun
SYMBOL_VOLUMEASK
Mevcut Ask'taki hacim
uzun
SYMBOL_TIME
Son teklif zamanı
tarih saat
SYMBOL_DIGITS
Virgülden sonra birkaç simge
int
SYMBOL_SPREAD
Puan olarak yayılma
int
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
Yüzen yayılma işareti
bool
not
Ayrıca yukarıda yazdığım gibi kodun doğru olduğuna dair bir güven varsa bu uyarı "puanlanabilir"...
Lütfen bana otomatik güncellemeleri nasıl kapatacağımı söyler misiniz? İş yerinde bana ayda sadece 200 MB veriyorlar. Bir güncelleme daha ve trafik kapsanacak :(
En son sürüme "güncellendi" - sonuç olarak, İnternet'e her bağlantıda, istemci önce 60 mb yer, sonra yanıt vermez, kapanmaya zorlanır
istemci, görev yöneticisi aracılığıyla "disk birleştirme" programını açtı, bu disk bölümü (istemcinin kurulu olduğu yer) çok parçalanmış, birleştirme
yine de yardımcı olmuyor - dizindeki dosyalar (terminal MQL-5'in kurulu olduğu yer) oldukça parçalanmış durumda.
Expert Advisor'ı MQL4'ten MQL5'e yeniden yazdı. Derlerken, hata ve açıklama yoktur. Test ederken - tek bir işlem yapmaz. Bu sonucun nedenini nerede aramayı önerirsiniz? Dikkat edilmesi gereken ilk şey nedir?
Günlük boş. MQL4'ü yanlış lotlar veya yanlış duraklar gibi yazmaya alışığım....
Bu, test kullanıcısının günlüğüdür, aracının günlüğüne nereden bakılacağının bir göstergesini içerir