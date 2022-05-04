Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 957
Kino, tam günlükleri ver lütfen.
Cevap için teşekkürler. Tam bilgi için sinyale abone olun https://www.mql5.com/en/signals/5299#!tab=history&page=1
TradeFort-Real abone sunucusu
Hesap 429026
Yatırım zv2788009974
Ekli günlükler.
Tüm güncellemelerle birlikte sistem lisanslı Windows XP SP3. Terminal MT4 (482)
Servis masasında sessizlik:
#644298 | 2013.01.28 19:17
#666445 | 2013.02.15 13:03
#677524 | 2013.02.23 14:17
#677530 | 2013.02.23 16:19
#681251 | 2013.02.27 07:28
#685594 | 2013.03.04 06:28
Forumda bir şeyler ters gidiyor. Birçok resim yüklenmiyor. Tüm tarayıcılarda.
//---
PS Kurtarıldı.
MT4 - sinyal yanlış işlendi.
Bir emri kısmen kapatırken, alıcı var olmayan ek emirleri açar!
Kontrol et lütfen.
MetaEditor neden Yeni Pencere seçeneğine sahip? Birinde kodu değiştirdiğinizde, ikincisinde aynı değişiklikler yapılır.
MT5'te bir hata var. Twice bunu şöyle çıkardı:
Bir alış işlemi asılıysa, bylimit'i fiyatın altına koyun ve cari fiyatın üstüne ve açık anlaşmanın üstüne sürükleyin, fiyat oraya bakmadığı halde bylimit emrinin sürüklendiği yerde bir alış gerçekleşir.. .
Her iki limit emri de sürüklendiğinde bir aksaklık meydana gelir, stop emirlerinde böyle bir şey yoktur, bir hata duyulur ve emir yerinde kalır.
Kontrol etmesi kolay olduğu için ekran görüntüleri yayınlamayacağım.
Programı en son dünden önceki gün güncelledim, ancak aksaklık iki hafta önce fark edildi.
bu bir hata mı? MT doğru olanı yaptı. Seni mevcut fiyatın üzerinde istenen bir fiyata satın aldım.
Şimdi, mevcut fiyattan daha yüksek bir fiyata sattıysa, evet, bu bir hatadır.
Göstergelerin kısa adlarıyla ilgili bir şey karıştı.
Giriş parametreleri aynı olsa bile farklı isimler belirlemeye çalışıyorum.
Grafiğe bir gösterge ekliyorum, ikincisini ekliyorum, kodda açıkça benzersiz bir ad atamaya çalışsam da kısa isim ilkinden alınmış.
Benzersiz olarak farklı bir kısa ad, yalnızca kendisine farklı giriş parametreleri geçirilirse ayarlanır.
Ne yapalım?
Farklı giriş parametrelerini iletin. Sembol, nokta, giriş parametreleri aynı, gösterge aynı. Terminal, kaynak tüketimini en aza indirmeye çalışır ve bu durumda göstergenin yeni bir kopyası oluşturulmaz, yani. bir mql5 programı gerçekten çalışıyor.