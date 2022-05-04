Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 953
EA'mın giriş parametreleri aşağıdaki yapıya sahiptir:
Expert Advisor başlatıldığında, parametre seçim menüsünde bir yorum görünür ve buradan neyin seçildiği hemen anlaşılır. Ancak daha sonra testi tarayıcıya html olarak yazdığınızda şunu görürsünüz:
Söyleyin bana , raporda (1) TFcode değişken adı yerine Parametre, (2) ve 10 değeri yerine Parametre A olacak şekilde nasıl yapabilirim? "Parametre=Parametre A" yazın Kullanışlı olmasa da, kodumda hala neye atıfta bulunacağımı anlayabiliyorum, ancak başka biri derlenmiş programımı kullanırsa, o zaman bir şekilde çirkin olacaktır.
Durum, test cihazında optimizasyon sonuçları ile tabloda benzer.
Servis masasından bir yanıt aldı:
Eski konuya bir link verebilirken 4-ke - Excel'de optimizasyon sonuçları işleme .
Açıklığa kavuşturmak istiyorum .. Her ihtimale karşı (bir dosyaya yazın).
Terminali kapatırken OnDeinit() işlevinin tam olarak işlemesi için zamanı var mı?
Deinit olayı, aşağıdaki durumlarda Uzman Danışmanlar ve göstergeler için oluşturulur:
Bazen terminal bir saniyede kapanır.
Ya da belki sadece değişken yazmak yerine raporda:
ilgili yorumun değerini de çıktı olarak almak faydalı olacaktır, örneğin:
Hayır, sorun bu değil. Sonuçta, temettü double türündedir .
Sorun büyük olasılıkla şu satırlardan kaynaklanmaktadır:"(entry_price - stop_price)/ _Point" değerini yuvarlamadan (tamsayı) yazdırmayı deneyin.
Cevap için teşekkürler (nihayet abonelikten çıkma şansım oldu). Sorun gerçekten intu'ya "doğrudan" indirgemedeydi. Doğru sonuç iki şekilde elde edildi:
Yeni yapıda bir düzeltme bekleniyor:
9. MQL5: Исправлена ошибка работы с альфа-каналом для изображений из ресурсов, приводившая к потере прозрачности.
Güncelleme gelene kadar böyle bir soru çıktı. Terminalin şöyle bir mesaj vermesiyle bir ilgisi var:
Daha önce bulundu.
Yeni yapıda bir düzeltme bekleniyor:
Güncelleme gelene kadar böyle bir soru çıktı. Terminalin şöyle bir mesaj vermesiyle bir ilgisi var:
Daha önce bulundu.