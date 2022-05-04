Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 958
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Farklı giriş parametrelerini iletin. Sembol, nokta, giriş parametreleri aynı, gösterge aynı. Terminal, kaynak tüketimini en aza indirmeye çalışır ve bu durumda göstergenin yeni bir kopyası oluşturulmaz, yani. bir mql5 programı gerçekten çalışıyor.
Lütfen bana şu basit soruyu anlatın: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , aksi halde kimse bilmiyor. )))
Düzeltmeye yardım et. Test cihazında her şey mükemmel çalışıyor, ancak m1'deki RTS'deki demoda bazen 3 lotlu bir pozisyon yerine, her biri 3 lotluk 2 sipariş gönderiyor ve toplamda 6 lot pozisyonumuz var.
teknoloji bu hale geldi - bir hesapta aynı anda farklı karlar (genellikle bir izin günüydü, teklifler, giriş fiyatları, takaslar - aynı, sadece kar uyuşmuyor)
Tek fark, ilk resimde terminale yatırım şifresi ile giriş yapılıyor ve optimizasyon işlemi devam ediyor; ikinci resimde - ticaret şifresi ile giriş yapın. Ve terminalleri yeniden başlattıktan ve güncelledikten sonra bile her şey aynı kaldı. Alıntılar gittiğinde, her şey normale dönmüş gibiydi
Tekniğin geldiği nokta budur - aynı hesapta aynı anda farklı karlar (genellikle bir izin günüydü, teklifler, giriş fiyatları, takaslar - aynı, sadece kâr eşleşmiyor)
Tek fark, ilk resimde terminale yatırım şifresi ile giriş yapılıyor ve optimizasyon işlemi devam ediyor; ikinci resimde - ticaret şifresi ile giriş yapın. Ve terminalleri yeniden başlattıktan ve güncelledikten sonra bile her şey aynı kaldı. Alıntılar gittiğinde, her şey normale dönmüş gibiydi
Görünüşe göre, değişken karları hesaplamak için terminal için mevcut çapraz oranların değerleri farklıydı.
Her iki dakikada bir, İşlem sinyali tarafından böyle bir "hata dizisi" gönderilir. Nasıl düzeltilir?
Farklı giriş parametrelerini iletin. Sembol, nokta, giriş parametreleri aynı, gösterge aynı. Terminal, kaynak tüketimini en aza indirmeye çalışır ve bu durumda göstergenin yeni bir kopyası oluşturulmaz, yani. bir mql5 programı gerçekten çalışıyor.