Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 958

Yeni yorum
 
antt :

Farklı giriş parametrelerini iletin. Sembol, nokta, giriş parametreleri aynı, gösterge aynı. Terminal, kaynak tüketimini en aza indirmeye çalışır ve bu durumda göstergenin yeni bir kopyası oluşturulmaz, yani. bir mql5 programı gerçekten çalışıyor.

Lütfen bana şu basit soruyu anlatın: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , aksi halde kimse bilmiyor. )))

 

Düzeltmeye yardım et. Test cihazında her şey mükemmel çalışıyor, ancak m1'deki RTS'deki demoda bazen 3 lotlu bir pozisyon yerine, her biri 3 lotluk 2 sipariş gönderiyor ve toplamda 6 lot pozisyonumuz var.

 #property copyright "Copyright 2013, DKeN"
#property link       ""
#property version   "1.00"
/*
1 Название: Параболик
2 Терминал: МТ5
3​ Рабочий инструмент: любой инструмент и период
4​ Индикатор: параболик
5​ Правила:
 при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , 
 профит делим на 3 части , при закрытие первого выставляем стоп в ноль или чуть в плюс, 
 если профит не достигнут, а цена ушла в минус переворачиваем позицию при пересечении параболика…
6​ второй вариант: при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , профит делим на 2 части , при закрытие первой части вторую оставляем до пересечения параболика
7​ настройки: а) к-во лотов
б) индикатор
в) время работы
8. возможность работы по нескольким инструментам на одном счете

если торгуем на РТС необходимо строго со спецификацией инструмента данные задавать!

*/
input string comment= "" ;
//комментарий к ордеру
input int     slippage= 10 ; 
//проскальзывание
input double lot= 3 ;
//рабочий лот позиции
input int     takeprofit= 200 ;
//тейк профит основной позиции
input int     stoploss= 1000 ;
//стоп лосс основной позиции
input int     mode= 1 ;
/*режим выхода 1 или 2*/
input int     takeprofit1= 100 ;
//точка закрытия первой части профита в пунктах
input double lot1= 1 ;
//объем закрываемой части ордера
input double bu1= 10 ; 
//для режима 1, пренос в безубыток +1
input int     takeprofit2= 150 ;
//точка закрытия второй части профита в пунктах
input double lot2= 1 ;
//объем закрываемой позиции

input ENUM_TIMEFRAMES tf= 0 ; 
//период, 0 - по умолчанию с графика текущий
input double step= 0.02 ;
input double maximum= 0.2 ;
//настрйоки для сар step,maximum
input string times= "00:00-24:00" ;
//поддерживаются интервалы через , например 00:00-12:00, 16:00-20:00 и т.д. поддержка ночного перехода например 22:00-05:00
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int psar=- 1 ;
ulong semafor= 0 ;

int OnInit ()
  {
//---
   psar= iSAR ( NULL ,tf,step,maximum);
   if (psar== INVALID_HANDLE ){
       PrintFormat ( "Не удалось создать хэндл индикатора iSAR для пары %s/%s, код ошибки %d" , _Symbol , EnumToString ( _Period ), GetLastError ());
       return (- 1 );
   }    
   semafor= 0 ;
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---
   if (psar!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (psar);
   Comment ( "" );
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//---
     
   bool bWork=time_check(times);
   Comment ( "Торговый интервал времени" );
   if (!bWork) Comment ( "Неторговый интервал времени. Разрешено закрытие по обратному сигналу и частичное закрытие. Открытие новых сделок запрещено." );
   double sar[],dLot,open,stop,take;
   
   ENUM_POSITION_TYPE type;
   ArraySetAsSeries (sar, true );  
   string n= _Symbol ;
   
   if ( CopyBuffer (psar, 0 , 0 , 2 ,sar)>= 0 ){     
       //1 - предыдущее значение
       //0 - текущий бар
       MqlRates rates[];
       MqlTick tick;
      
       ArraySetAsSeries (rates, true );
       int op= 0 ;
      
       if ( CopyRates ( NULL ,tf, 0 , 2 ,rates)> 0 ){
         
         if ( SymbolInfoTick (n,tick)){
             if (tick.bid<sar[ 1 ] && sar[ 1 ]<rates[ 0 ].open) op=- 1 ;
             else if (tick.ask>sar[ 1 ] && sar[ 1 ]>rates[ 0 ].open) op= 1 ;
         }
                 
         //првоерим если позиции в рынке нет, попробуем открыть по сигналу
         if (! PositionSelect (n)) {
            order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
            
             if (op== 0 ) return ; //сигнала нет!   
            
             if (bWork){
               if (op== 1 ) order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_BUY ,lot, 0 ,stoploss,takeprofit,comment);
               if (op==- 1 ) order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_SELL ,lot, 0 ,stoploss,takeprofit,comment);
            }
            
         } else {
            type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE );
            dLot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
            
             if (dLot==lot){
                   int orders[];
                   int all=order_OrdersTotal(n,orders);
                  
                  open= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );
                  
                   if (type== POSITION_TYPE_BUY && orders[ ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ]== 0 ){
                     if (mode== 2 || mode== 1 )order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,lot1,open+takeprofit1* _Point , 0 , 0 , "" );
                     if (mode== 1 )order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,lot2,open+takeprofit2* _Point , 0 , 0 , "" );
                  }
                  
                   if (type== POSITION_TYPE_SELL && orders[ ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ]== 0 ){
                     if (mode== 2 || mode== 1 )order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,lot1,open-takeprofit1* _Point , 0 , 0 , "" );
                     if (mode== 1 )order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,lot2,open-takeprofit2* _Point , 0 , 0 , "" );
                  }
                  
            } else if (dLot<lot && mode== 1 ){
               open= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );
               stop= PositionGetDouble ( POSITION_SL );
               take= PositionGetDouble ( POSITION_TP );
               
               if (type== POSITION_TYPE_BUY && (stop<open || stop== 0.0 )) order_OrderModify(n,open+bu1* _Point ,take);
               if (type== POSITION_TYPE_SELL && (stop>open || stop== 0.0 )) order_OrderModify(n,open-bu1* _Point ,take);
            }
            
             //Print(GetLastError()," op=",op," type=",type);           
             if (op== 0 ) return ;
             //позиция к этому моменту могла быть уже закрыта, перепроверим и проверим ее лот и тип
             if ( PositionSelect (n)){
               type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE );
               dLot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
               //осуществим переворот, да так чтобы закрыть остаток и открыть начальным лотом
               if (type== POSITION_TYPE_BUY && op==- 1 ) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_SELL ,dLot, 0 , 0 , 0 ,comment);
               } else if (type== POSITION_TYPE_SELL && op== 1 ) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n, ORDER_TYPE_BUY ,dLot, 0 , 0 , 0 ,comment);
               }
            }
            
         }
      }
     
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool order_OrderModify( string name, double sl, double tp){
/* 
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:
action 
symbol 
sl 
tp 
*/
   MqlTradeRequest   rq={ 0 };       // структура запроса
   MqlTradeResult    rs={ 0 };    
   
   rq.action= TRADE_ACTION_SLTP ; 
   rq.symbol=name;
   rq.sl=sl;
   rq.tp=tp;
   
   return ( OrderSend (rq,rs)); 
}
bool order_OrderSend( string name, ENUM_ORDER_TYPE type, double dlot, double open, double sl, double tp, string cmt){
   MqlTradeRequest   rq={ 0 };       // структура запроса
   MqlTradeResult    rs={ 0 };    
   MqlTick tick={ 0 };
   MqlTradeCheckResult cr={ 0 };    
   if ( PositionSelect (name)) semafor= 0 ;
   
   if (semafor> 0 ) return ( false );
   
   if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ){
      
      
         
      rq.action= TRADE_ACTION_DEAL ;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      
       bool ntick= SymbolInfoTick (name,tick);
      
       if (open<= 0 ){
         if (type== ORDER_TYPE_BUY ) rq.price=tick.ask;
         else if (type== ORDER_TYPE_SELL ) rq.price=tick.bid;
      } else {
         rq.price=open; //если цена указана явно, то откроем по цене+проскальзывание
      }
      
      rq.sl= 0 ;
      rq.tp= 0 ;
       //выставим стоп
       if (sl> 0 && type== ORDER_TYPE_BUY ) rq.sl= NormalizeDouble (rq.price-sl* _Point , _Digits );
       else if (sl> 0 && type== ORDER_TYPE_SELL ) rq.sl= NormalizeDouble (rq.price+sl* _Point , _Digits );
       //выставим тейк
       if (tp> 0 && type== ORDER_TYPE_BUY ) rq.tp= NormalizeDouble (rq.price+tp* _Point , _Digits );
       else if (tp> 0 && type== ORDER_TYPE_SELL ) rq.tp= NormalizeDouble (rq.price-tp* _Point , _Digits );
      
      rq.deviation=slippage; //допустимое проскальзывание
      rq.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ;
   
      rq.comment=cmt;
   } else {
      
      
      rq.action= TRADE_ACTION_PENDING ;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      rq.deviation=slippage; //допустимое проскальзывание
      rq.type_time= ORDER_TIME_DAY ;
//ORDER_TIME_GTC; //ордер будет до снятия его программно или вручную

       //bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      rq.price=open; 
      
      rq.sl=sl; //должна быть ценой!
      rq.tp=tp;
      rq.type_filling= ORDER_FILLING_RETURN ;

      rq.comment=cmt;
   }
   
      
   if ( OrderCheck (rq,cr)){
         
             if ( OrderSend (rq,rs)){
               if (rs.retcode!= TRADE_RETCODE_DONE && rs.retcode!= TRADE_RETCODE_PLACED ){
                   Comment ( "Debug: order_OrderSend(retcode=" ,ResultRetcodeDescription(cr.retcode), ")" );
               }
                  
               semafor=rs.deal;
                   
               if (rs.retcode== TRADE_RETCODE_DONE || rs.retcode== TRADE_RETCODE_PLACED ){
                  
                       
                   if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ){
                     rq.action= TRADE_ACTION_SLTP ; 
                     rq.order= rs.order;
           
                     return ( OrderSend (rq,rs)); 
                  }
               }
               
               return ( true );
            }
            
         
   } else {   
         semafor= 0 ;
         Comment ( "Debug: order_OrderSend(retcode=" ,ResultRetcodeDescription(cr.retcode), ")" );
   }
   
   
   return ( false );
   
}
/*удаляет отложки*/
bool order_OrderDeleteAll( string name){
   ulong ticket;
   MqlTradeRequest rq={ 0 };
   MqlTradeResult rs={ 0 };
   
   for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--){
      
       if ((ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ){
         ZeroMemory (rq);
         ZeroMemory (rs);
         rq.action= TRADE_ACTION_REMOVE ;
         rq.order=ticket;
         
         OrderSend (rq,rs);
      }
   }
   
   return ( false );
}

int order_OrdersTotal( string name, int &orders[]){
   ulong ticket;
   int total= 0 ;
   ArrayResize (orders, 10 , 0 );
   ArrayInitialize (orders, 0 );
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)
       if ((ticket= OrderGetTicket (i))> 0 )
         if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==name){
             orders[( int ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )]++;
             total++;
         }    
//---
   return (total);
  }


//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возврат стрингового результата торговой операции по его коду     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string ResultRetcodeDescription( int retcode) 
  { 
   string str; 
//---- 
   switch (retcode) 
     { 
       case TRADE_RETCODE_REQUOTE : str= "Реквота" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_REJECT : str= "Запрос отвергнут" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_CANCEL : str= "Запрос отменен трейдером" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_PLACED : str= "Ордер размещен" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_DONE : str= "Заявка выполнена" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL : str= "Заявка выполнена частично" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_ERROR : str= "Ошибка обработки запроса" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_TIMEOUT : str= "Запрос отменен по истечению времени" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID : str= "Неправильный запрос" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME : str= "Неправильный объем в запросе" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE : str= "Неправильная цена в запросе" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS : str= "Неправильные стопы в запросе" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED : str= "Торговля запрещена" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED : str= "Рынок закрыт" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_NO_MONEY : str= "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED : str= "Цены изменились" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF : str= "Отсутствуют котировки для обработки запроса" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION : str= "Неверная дата истечения ордера в запросе" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED : str= "Состояние ордера изменилось" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS : str= "Слишком частые запросы" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES : str= "В запросе нет изменений" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT : str= "Автотрейдинг запрещен сервером" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT : str= "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_LOCKED : str= "Запрос заблокирован для обработки" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_FROZEN : str= "Ордер или позиция заморожены" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL : str= "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку " ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_CONNECTION : str= "Нет соединения с торговым сервером" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL : str= "Операция разрешена только для реальных счетов" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS : str= "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров" ; break ; 
       case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME : str= "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа" ; break ; 
       default : str= "Неизвестный результат" ; 
     } 
//---- 
   return (str); 
  } 
  
   double NLot( string name, double dlot){
       double stepLot= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_VOLUME_STEP );
      
       return ( MathFloor (dlot/stepLot)*stepLot);
  }
  
   bool time_check( string timeList){
       //разделим строку на подстроки (разделитель , )
       ushort usep1= StringGetCharacter ( "," , 0 );
       ushort usep2= StringGetCharacter ( "-" , 0 );
       ushort usep3= StringGetCharacter ( ":" , 0 );
       string param[],param2[],param3[],param4[];
       long start_hour= 0 ,start_minute= 0 ,start_seconds= 0 ;
       long end_hour= 0 ,end_minute= 0 ,end_seconds= 0 ;
       datetime start_tm= 0 ,end_tm= 0 ,tm[];
       ArrayInitialize (tm, 0 );
       ArraySetAsSeries (tm, true );
       CopyTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 , 2 ,tm);
       MqlDateTime dt={ 0 };
       TimeToStruct ( TimeCurrent (),dt);
      
       int c= StringSplit (timeList,usep1,param);
       if (c< 0 ) return ( true ); //диапозон не задан, можно торговать весь день
       for ( int i= 0 ;i<c;i++){
         StringTrimRight (param[i]);
         StringTrimLeft (param[i]);
         
         if ( StringSplit (param[i],usep2,param2)== 2 ){
             StringTrimRight (param2[ 0 ]);
             StringTrimLeft (param2[ 0 ]);
             StringTrimRight (param2[ 1 ]);
             StringTrimLeft (param2[ 1 ]);
             //удалили возможные лишние пробелы, теперь у нас есть время начала и окончания
             //разделим на чч.мм.сс
             if ( StringSplit (param2[ 0 ],usep3,param3)>= 1 ){
             //время начала
               start_hour= StringToInteger (param3[ 0 ]);
               if ( ArraySize (param3)>= 2 ) start_minute= StringToInteger (param3[ 1 ]);
               if ( ArraySize (param3)== 3 ) start_seconds= StringToInteger (param3[ 2 ]);
            }
             if ( StringSplit (param2[ 1 ],usep3,param4)>= 1 ){
             //время окончания
               end_hour= StringToInteger (param4[ 0 ]);
               if ( ArraySize (param4)>= 2 ) end_minute= StringToInteger (param4[ 1 ]);
               if ( ArraySize (param4)== 3 ) end_seconds= StringToInteger (param4[ 2 ]);
            }
            
             if (start_hour<=end_hour){
               start_tm=( datetime )(tm[ 0 ]+start_hour* 3600 +start_minute* 60 +start_seconds);
               end_tm=( datetime )(tm[ 0 ]+end_hour* 3600 +end_minute* 60 +end_seconds);
            } else {
               if (dt.hour>= 0 && dt.hour<start_hour){
                  start_tm=( datetime )(tm[ 1 ]+start_hour* 3600 +start_minute* 60 +start_seconds);
                  end_tm=( datetime )(tm[ 0 ]+end_hour* 3600 +end_minute* 60 +end_seconds);
               }
               if (dt.hour> 0 && dt.hour>=start_hour){
                  start_tm=( datetime )(tm[ 0 ]+start_hour* 3600 +start_minute* 60 +start_seconds);
                  end_tm=( datetime )(tm[ 0 ]+ 24 * 3600 +end_hour* 3600 +end_minute* 60 +end_seconds);
               }
            }
            
             if ( TimeCurrent ()>=start_tm && TimeCurrent ()<=end_tm)   return ( true );
              
         }
         
      }
      
       return ( false );    
  }
  
   void OnTrade (){
      
       if (semafor> 0 ){
           PrintFormat ( "Открыт ордер %d" ,semafor);
          semafor= 0 ; //сбросим семафор, операция с ордером завершаена, можно открывать следующий ордер
      }    
  }
 
Belki bu bir bugdır) MT5'i başlattığınızda MT4'ten farklı olarak sunucuya bağlanmadan başlattığınızda son yetkilendirme (login/şifre) nedense yüklenmez ve tekrar giriş yapmanız gerekir, şifre ve login kaydedilmez. Sorun ne olabilir?
 

teknoloji bu hale geldi - bir hesapta aynı anda farklı karlar (genellikle bir izin günüydü, teklifler, giriş fiyatları, takaslar - aynı, sadece kar uyuşmuyor)

Tek fark, ilk resimde terminale yatırım şifresi ile giriş yapılıyor ve optimizasyon işlemi devam ediyor; ikinci resimde - ticaret şifresi ile giriş yapın. Ve terminalleri yeniden başlattıktan ve güncelledikten sonra bile her şey aynı kaldı. Alıntılar gittiğinde, her şey normale dönmüş gibiydi

 
notused :

Tekniğin geldiği nokta budur - aynı hesapta aynı anda farklı karlar (genellikle bir izin günüydü, teklifler, giriş fiyatları, takaslar - aynı, sadece kâr eşleşmiyor)

Tek fark, ilk resimde terminale yatırım şifresi ile giriş yapılıyor ve optimizasyon işlemi devam ediyor; ikinci resimde - ticaret şifresi ile giriş yapın. Ve terminalleri yeniden başlattıktan ve güncelledikten sonra bile her şey aynı kaldı. Alıntılar gittiğinde, her şey normale dönmüş gibiydi

Görünüşe göre, değişken karları hesaplamak için terminal için mevcut çapraz oranların değerleri farklıydı.
 
Rosh :
Görünüşe göre, değişken karları hesaplamak için terminal için mevcut çapraz oranların değerleri farklıydı.
Bana bir kez oldu ve bir daha asla olmayabilir. Yani, hiç kritik değil. Bu yüzden servis masasına yazmadım. Sadece kâr / zarar hesaplama prosedürünün ideal olmadığına dair bir not (örneğin, çapraz oranlar neden farklıdır?)
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderCalcProfit - Документация по MQL5
 

Her iki dakikada bir, İşlem sinyali tarafından böyle bir "hata dizisi" gönderilir. Nasıl düzeltilir?

 
Veya alım satım sinyallerindeki hatalar hakkında nereye başvurabilirim?
 
kharti : Veya alım satım sinyallerindeki hatalar hakkında nereye başvurabilirim?
ServiceDesk'e (profilinizde).
 
antt :

Farklı giriş parametrelerini iletin. Sembol, nokta, giriş parametreleri aynı, gösterge aynı. Terminal, kaynak tüketimini en aza indirmeye çalışır ve bu durumda göstergenin yeni bir kopyası oluşturulmaz, yani. bir mql5 programı gerçekten çalışıyor.

Kaynak tüketimini optimize etmeyi anlıyorum ve hatırlıyorum, ancak belki sembol, nokta, giriş parametreleriyle birlikte göstergenin kısa adını da kontrol edebilirsiniz? Programcı açıkça benzersiz bir kısa ad belirlerse, ne yaptığını anlar ve böyle bir gösterge zaten grafikte olsa bile ayrı bir kopyaya ihtiyacı vardır. Örneğin, giriş verisi olmayan bir gösterge, ilk aşamada tüm ilk verileri otomatik olarak hesaplar, ancak kullanıcıyı sahte bir parametre girmeye zorlamanız ve başka bir parametreye girmemesi için hatırlamanız gerekir.
1...951952953954955956957958959960961962963964965...3184
Yeni yorum