tol64 :

Yeni yapıda bir düzeltme bekleniyor:

Güncelleme gelene kadar böyle bir soru çıktı. Terminalin şöyle bir mesaj vermesiyle bir ilgisi var:

Daha önce bulundu.

Büyük olasılıkla OpenCL 1.0'ı (ilk sürüm) daha önce gösterdi.

Ne yazık ki, genellikle çöktüğü ve çift sayılarla çalışmayı desteklemediği için 1.1'in altındaki OpenCL cihazları için desteği tamamen bırakmak zorunda kaldık.

 
Renat :

Teşekkür ederim. Evet, OpenCL 1.0'ım var. Bir iki kaza izledim. ))
 

Komisyoncu: Forex4you

Yanlış komisyoncu sunucusu

 
Sahip oldukları sunucu adı EGlobal-Demo'dur.

Doğru, anladığım kadarıyla sadece MT5 için demolar yapıyorlar. Ama basit ve hızlı bir şekilde kaydoldum ve sunucu adına baktım (ki bunu bildirdim :)).

 



MetaTrader 5 güncelleme duyurusu : Ölçeklendirme emir defteri ve hızlı ticaret için yeni araçlar


    • "Tek Tıkla Alım Satım" modu etkinleştirildiğinde, emirlerin ve pozisyonların alım satım seviyelerinin sürüklenmesi, ilgili emrin anında değiştirilmesine veya alım satım iletişim kutusunun ek görüntülenmesine gerek kalmadan durdurulmasına yol açar.
Belki yeniden düşünmeye değer, "Tek Tıkla Alım Satım" kendi içinde kötü bir şey değildir, ancak bir şeyi bir yere taşımamak için fareyi grafiğin içine sokmak zaten korkutucu olacaktır.
 
Yalnızca "tehlikeli" modu devre dışı bırakmak yardımcı olmaz mı? Yoksa seviyeleri sürüklerken hem "Tek Tıkla Alım Satım" olması hem de bir iletişim kutusunun görünmesi mi gerekiyor?
 
Bu durumda ticaret diyalogu, seviyeye çift tıklayarak çağrılabilir. Ve yanlışlıkla seviyeyi değiştirme korkusu hakkında, oldukça zor (denedim). Sadece tıklamak değil, aynı zamanda fare düğmesine basılarak hareket etmek de gereklidir. Kendiniz deneyin, güncelleme zaten çıktı.
 

gerçek dışı alıntı, mevduatın kendisinden daha fazlasını yedi

terminalde gerçekçi olmayan alıntı -92233720368.54775808

Bu gibi durumlarda ne yapılmalı?

 
kinglion7 :

1) eğer demo - puan;

2) eğer gerçekse, komisyoncuyla anlaşın

 
Tabloda sadece 2 çizgi varsa, o zaman elbette evet, ancak birçoğu varsa, kol altında bir çizgi varsa, her hareketinize dikkat etmek sadece bir tür özellikle acımasız sapkınlıktır. Panelle denedim, çizgiler içinden mükemmel bir şekilde geçiyor...

İmleci terminalin dışına taşırsanız, satır yerine geri dönmez, imlecin tablodan çıktığı yerde kalır.

