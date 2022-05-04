Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 954
Yeni yapıda bir düzeltme bekleniyor:
Güncelleme gelene kadar böyle bir soru çıktı. Terminalin şöyle bir mesaj vermesiyle bir ilgisi var:
Daha önce bulundu.
Büyük olasılıkla OpenCL 1.0'ı (ilk sürüm) daha önce gösterdi.
Ne yazık ki, genellikle çöktüğü ve çift sayılarla çalışmayı desteklemediği için 1.1'in altındaki OpenCL cihazları için desteği tamamen bırakmak zorunda kaldık.
Komisyoncu: Forex4you
Yanlış komisyoncu sunucusu
Doğru, anladığım kadarıyla sadece MT5 için demolar yapıyorlar. Ama basit ve hızlı bir şekilde kaydoldum ve sunucu adına baktım (ki bunu bildirdim :)).
MetaTrader 5 güncelleme duyurusu : Ölçeklendirme emir defteri ve hızlı ticaret için yeni araçlar
gerçek dışı alıntı, mevduatın kendisinden daha fazlasını yedi
Bu gibi durumlarda ne yapılmalı?
1) eğer demo - puan;
2) eğer gerçekse, komisyoncuyla anlaşın
Bu durumda ticaret diyalogu, seviyeye çift tıklayarak çağrılabilir. Ve yanlışlıkla seviyeyi değiştirme korkusu hakkında, oldukça zor (denedim). Sadece tıklamak değil, aynı zamanda fare düğmesine basılı tutarak hareket etmek de gereklidir. Kendiniz deneyin, güncelleme zaten çıktı.
Tabloda sadece 2 çizgi varsa, o zaman elbette evet, ancak birçoğu varsa, kol altında bir çizgi varsa, her hareketinize dikkat etmek sadece bir tür özellikle acımasız sapkınlıktır. Panelle denedim, çizgiler içinden mükemmel bir şekilde geçiyor...
İmleci terminalin dışına taşırsanız, satır yerine geri dönmez, imlecin tablodan çıktığı yerde kalır.