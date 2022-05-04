Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 955

Yeni yapı, terminal kritikleri, roboforex'e bağlı. "Şirket" sekmesine gidiyorum, "site haritası" nı seçiyorum, foruma gidiyorum... .

Birkaç kez zaten kritanulo. Foruma gidin, fareyi en üstteki başlığa getirin ve terminal hiçbir yere uçmaz. İkinci girişten sonra ilk kez terminal hemen askıda kaldı.

PS Bu sekme devre dışı bırakılabilir mi? VPS'de ve onsuz, yeterli fren var.

 
sion :
Tabloda sadece 2 çizgi varsa, o zaman elbette evet, ancak birçoğu varsa, kol altında bir çizgi varsa, her hareketinize dikkat etmek sadece bir tür özellikle acımasız sapkınlıktır.
Belki bu gibi durumlarda, terminal ayarlarında ( Grafikler sekmesi) Sürükle ve bırak ticaret seviyeleri modunu devre dışı bırakmak daha iyidir? Bu seçenek ve Tek Tıkla Ticaret seçeneğiyle ( Ticaret sekmesi), tam olarak ihtiyacınız olanı elde ediyor gibisiniz. Değil?
 

sion :
... 

Panelle denedim, çizgiler içinden mükemmel bir şekilde geçiyor...

Bu, programlı olarak devre dışı bırakılabilir: Her iki modu da birleştirmeniz gerekiyorsa CHART_DRAG_TRADE_LEVELS .

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Hatalar, hatalar, sorular

, 2013.04.04 23:43

...

İmleci terminalin dışına taşırsanız, satır yerine geri dönmez, imlecin tablodan çıktığı yerde kalır.

denedim, evet. Ve neden imleci terminalin dışına çıkaralım? Genel olarak, Tek Tıkla Alım Satım seçeneği devre dışı bırakıldığında, bu yalnızca reddederek önlenebilir.
 

tol64 :

Tam olarak ihtiyacınız olanı alabilirsiniz gibi görünüyor. Değil?
Ne yazık ki, hatların da taşınması gerekiyor. Tamam, mb insanlar çalışacak ve bu konuda daha fazla inceleme olacak, biri sahada bir savaşçı değil)
 
sion :
Ne yazık ki, hatların da taşınması gerekiyor. Tamam, mb insanlar çalışacak ve bu konuda daha fazla inceleme olacak, biri sahada bir savaşçı değil)
Yukarıdaki seçenekleri etkinleştirerek/devre dışı bırakarak istediğinizi elde edebileceğinizi buldum. Ve aynı zamanda programatik ise, olasılıkların sınırı yoktur. ))
 
tol64 :

Ve neden imleci terminalin dışına çıkaralım?

Bu, "Tamam" düğmesine tıkladıysanız, diyelim ki, basılı durumdayken imleci düğmenin dışına hareket ettirin, o zaman herhangi bir basma olmayacak.
 
tol64 :
Yukarıdaki seçenekleri etkinleştirerek/devre dışı bırakarak istediğinizi elde edebileceğinizi buldum. Ve aynı zamanda programatik ise, olasılıkların sınırı yoktur. ))
Önceki sürümlerde idealdi, yanlışlıkla çizgiye dokunursanız, kapatabileceğiniz veya kabul edebileceğiniz bir pencere belirdi. Sürükle ve bırak özelliğini tamamen devre dışı bırakmak pek uygun değil, "Tek Tıkla Alım Satım"dan vazgeçmek daha kolay. Peki, bu işlevi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bazı ek düğmeler koyun. Ama yine, çok para birimli bir ticaret platformunda, onları her grafiğe koyun ve eğer başka bir terminalden kontrol etmek istersem, vb. EA'mın kendisi bir VPS'de ve orada yaptıkları, çalışan göstergelerle başka bir terminalde kontrol ediliyor.
 
sion :
Önceki sürümlerde idealdi, yanlışlıkla çizgiye dokunursanız, kapatabileceğiniz veya kabul edebileceğiniz bir pencere belirdi. Sürükle ve bırak özelliğini tamamen devre dışı bırakmak pek uygun değil, "Tek Tıkla Alım Satım"dan vazgeçmek daha kolay. Peki, bu işlevi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bazı ek düğmeler koyun. Ama yine, çok para birimli bir ticaret platformunda, onları her grafiğe koyun ve eğer başka bir terminalden kontrol etmek istersem, vb. EA'mın kendisi bir VPS'de ve orada yaptıkları, çalışan göstergelerle başka bir terminalde kontrol ediliyor.

Bir dakika bekle. Bu seçeneği hemen devre dışı bırakmayı deneyin:

//---

Ve sonra bekleyen bir emir ayarlayın ve "yanlışlıkla vurmaya" çalışın. Ne olacak?.... Bekliyoruz....

 
Deney yaparken... bir satırın veya Fibonacci'nin bir noktası sipariş satırına çarparsa, o zaman hemen sipariş satırını alırsınız ve hangi yerde bırakacağınız zaten tahmin edilemez. Geri almak için bu satırı aldığınız yerden günlükleri karıştırmak aptalca.
 
tol64 :

Bir dakika bekle. Bu seçeneği hemen devre dışı bırakmayı deneyin:


Zaten yazdı.

"Tek Tıkla Ticaret"ten çıkmak daha kolaydır.
"Tek Tıkla Alım Satım"ı çok beğendim, ancak buna zaten çok fazla atanmış.
