Zaten yazdı."Tek Tıkla Alım Satım"ı çok beğendim, ancak buna zaten çok fazla atanmış.
Yazdığınız gibi, bir onay penceresini kaçırıyorsunuz. Bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, öyle. Nokta. Veya ihtiyacınız olan her şeyi daha ayrıntılı olarak açıklayın. Aksi takdirde, şu anda yazdığınız her şey zaten olanla uygulanabilir. )))
Yoldaşlar, anlamama yardım edin.
Sinyallerle ilgili sorun. 2 sinyale abone oldum, onları demo modunda kontrol ediyorum, terminaller her zaman VPS'de çalışıyor . Aslında, şu ortaya çıkıyor: pozisyonlar normal olarak açılıyor, ancak tedarikçiden bir kapatma sinyali geldiğinde, ilgili pozisyon da kapatılıyor, ancak aynı SL TP seviyelerine sahip piyasa fiyatından başka bir pozisyon açılıyor. artık tedarikçinin hesabında değil. Günlükte, bu anlarda sürekli olarak Sinyal - sinyal konumu bağlanamadı girişi görünür. Terminalleri zaten yeniden kurdum, başka bir komisyoncunun demolarını denedi, aynı donanım.
Piyasadaki araçları sadece forex piyasasında bırakmak istiyorum, kod iyi çalışıyor
Ancak test cihazında başlattığım anda, böyle bir enstrümanın geçmişini yüklüyor ve yüklenemiyor, test cihazı için nasıl devre dışı bırakabilirim?????????
2013.04.04 14:09:21 Çekirdek 1 GBOTEURUSD17DEC2012: geçmiş senkronizasyonu başladı
İşte size bir tavsiye. Önce bir sembol adı isteyin. Ve bu sembol ismi size "uygun değilse" bu sembolden herhangi bir özellik talep etmeyin. Aksi takdirde, özellik talebi geçmiş senkronizasyonunu gerektirir
Yeni yapı, terminal kritikleri, roboforex'e bağlı. "Şirket" sekmesine gidiyorum, "site haritası" nı seçiyorum, foruma gidiyorum... .
PS Bu sekme devre dışı bırakılabilir mi? VPS'de ve onsuz, yeterli fren var.
Yerleşik takip eden durdurmaya ne oldu?
Birkaç kez kontrol edildi. çalışmak istemiyor.
Sinyal hizmetinde çok sayıda kritik hata var.
1. Sağlayıcı zaten bir anlaşma açtıysa ve siyah renkteyse, mantıklı olarak, abone giden trene konmamalıdır, ancak anlaşma mevcut fiyattan kopyalanır ve kural olarak bir kayıp getirir. .
2. yanlış kapatma. Sağlayıcının pozisyonu kapanırsa benim için de kapanır ama hemen cari fiyattan açılır ve doğal olarak serbest uçuşta olmak zarar getirir.
3. Bazen, sağlayıcı kapatmış olsa da, pozisyon hiç kapanmaz.
İnternette herhangi bir sorun yok ve DC'den kopukluk yok. Terminal MT4 (482)
Şu anda, sağlayıcının ticaret tarzının tırtıklı veya tırtıklı olmamasına ve büyük hedeflerle uğraşmasına rağmen, abone olurken herhangi bir kar elde etmek imkansızdır. Aynı şekilde, hatalar giderilene kadar sinyal satıcısı olmanın da bir anlamı yok. Servis masasıyla ( Açık , Başladı: 2013.04.02 12:35 , #706512 ) iletişime geçmek henüz bir sonuca varmadı, dördüncü gün cevap yok.
Sinyal https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1 TradeFort-Real'de imzalanmıştır, ancak sorunun diğer DC'lerdeki yorumlarına bakılırsa.
Strateji test cihazında güncelleme yapıldıktan sonra sonuçlar artık optimizasyon sekmelerinde ve optimizasyon grafiğinde görüntülenmez. Günlükteki araçlarda yeterli bellek olmadığını yazıyor. Windows 7 ana sistem 32. 4 GB RAM. Güncellemeden önce her şey yolunda gitti.