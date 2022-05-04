Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 456

_____Life_Line :

Görevinize bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir.

MQL5 yardım bölümlerine bakın " Grafik periyotları ", " Enstrüman bilgileri " ve ChartSetSymbolPeriod() işlevine dikkat edin.

ZY Uygulama için, büyük olasılıkla bir TF'ler ve Semboller listesi kaydetmeniz veya bunları piyasa ortamından almanız gerekecektir.

 
Urain :

Teşekkürler, anladım. Her şey yolunda gitti. gerekli tüm numaralandırmaları switch'e sürüyoruz. hata, çift için doğru tür dizesini ve dönem için ENUM_TIMEFRAMES türünü seçmekteydi. daha sonra bu sürekli sayısal aralıklar döngü boyunca güvenli bir şekilde sürülebilir.
 

Herkese merhaba, açık pozisyonları kapatırken çok hoş olmayan bir nüans ortaya çıktı,

Örneğin, +150$ kar elde ediyoruz ve her şeyi kapatıyoruz: AMA aşağıdaki resmi grafikte gördüm:

Koddaki kâr amaçlı farklı semboller için tüm pozları kapatmadan önce küçük bir ekleme yapmaya karar verdim, bu şöyle: 

     double bal = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE );
     double eqv = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY );
     if (bal < eqv && (tral == false && GetProfit()>= PP))
     {

onlar. Tüm çiftler için kâr parametrelerde belirtilenden büyükse ve özkaynak bakiyeden büyükse, o zaman kapatın

ancak bu değişikliklerden sonra durum değişmedi, şimdi bu tür nüanslar sadece farklı bir yerde aynı.


Bunun için tek açıklamam var: Teknolojiyi saydılar. + bölümünde belirtilenden daha fazla olduğu ortaya çıkan kar

ve kapanmaya başladıklarında fiyatlar çoktan değişti, yani. bir çift kene

test cihazı geçti ve her şey kapanana kadar zaten kırmızıyız (2 çift alet

EURUSD .. GBPUSD)

Böyle ??

 
Im_hungry :

Herkese merhaba, açık pozisyonları kapatırken çok hoş olmayan bir nüans ortaya çıktı,

Böyle ??

ayak var mı
 
MetaDriver :
ayak var mı
"Peki, İtalya'da ayakları nereden geldi, İtalya'larını haritada gördüm, çizmeli çizmeli" (c) neredeyse Zırhlı): o)
 
MetaDriver :
ayak var mı

Hayır, yalnızca sondaki ( her bir işaretin altındaki), şimdi aşağıdaki kodu denedim: 

     double bal = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE );
     double eqv = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY );
     if (bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )>= PP))

PP - parametrelerde kar ve hala aynı boşluklar, birkaç onay işareti ve hepimiz kırmızı veya daha fazlasıyız ...?

2 çift (EURUSD .. GBPUSD) için arbitraj ile ve toplamda istenilen kâra ulaşıldığında açılır.

kapatıyoruz.

 

Fazladan çizgiler pozları hızlıca kapatmaya engel olmasın diye her şeyi yaptım,

daha az boşluk var, ancak bunun bilgisayarın yavaşlığından kaynaklandığına giderek daha fazla meyilliyim.

yeterli RAM, ancak işlemci gözbebeklerine?

Lütfen bana SYMBOL_TRADE_MODE durumunun yorumlanması hakkında bilgi verin.

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY modunda stop seviyelerini değiştirmek için emir göndermek mümkün müdür?

 
Im_hungry :

Hayır, yalnızca sondaki (her tikte daha düşük olan), şimdi aşağıdaki kodu denedim:

PP - parametrelerde kar ve hala aynı boşluklar, birkaç onay işareti ve hepimiz kırmızı veya daha fazlasıyız ...?

2 çift (EURUSD .. GBPUSD) için arbitraj ile ve toplamda istenilen kâra ulaşıldığında açılır.

kapatıyoruz.

Sağlanan kod yeterli değil. Hata dışarıda.
 
MetaDriver :
Sağlanan kod yeterli değil. Hata dışarıda.

daha sonrasında ( 

bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )>= PP && sum>=PP)

) bu siteden alınan bu kod ile pozlar anında kapatılır 

   MqlTradeRequest mrequest;                           
   MqlTradeResult mresult;                             
   if ( PositionSelect (Symbol_1)== true )
     {
       mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ;              
       if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) mrequest.price = SymbolInfoDouble (Symbol_1, SYMBOL_BID );    
       if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) mrequest.price = SymbolInfoDouble (Symbol_1, SYMBOL_ASK );
       mrequest.symbol = Symbol_1;                         
       mrequest.volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );                          
       mrequest.magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ;                           
       if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ;                    
       if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) mrequest.type= ORDER_TYPE_BUY ;
       mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;         
       mrequest.deviation=Prosk;                          
       OrderSend (mrequest,mresult);

2 çift para birimi için. Sorunun ne olduğunu düşünmeye devam edeceğiz, ancak gerçek şu ki, farklı dahili bileşenlere sahip farklı bilgisayarlarda sonuç farklıdır ve kapanırken neredeyse hiç böyle bir kayma yoktur.

