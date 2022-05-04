Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 456
Görevinize bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir.
MQL5 yardım bölümlerine bakın " Grafik periyotları ", " Enstrüman bilgileri " ve ChartSetSymbolPeriod() işlevine dikkat edin.
ZY Uygulama için, büyük olasılıkla bir TF'ler ve Semboller listesi kaydetmeniz veya bunları piyasa ortamından almanız gerekecektir.
Herkese merhaba, açık pozisyonları kapatırken çok hoş olmayan bir nüans ortaya çıktı,
Örneğin, +150$ kar elde ediyoruz ve her şeyi kapatıyoruz: AMA aşağıdaki resmi grafikte gördüm:
Koddaki kâr amaçlı farklı semboller için tüm pozları kapatmadan önce küçük bir ekleme yapmaya karar verdim, bu şöyle:
onlar. Tüm çiftler için kâr parametrelerde belirtilenden büyükse ve özkaynak bakiyeden büyükse, o zaman kapatın
ancak bu değişikliklerden sonra durum değişmedi, şimdi bu tür nüanslar sadece farklı bir yerde aynı.
Bunun için tek açıklamam var: Teknolojiyi saydılar. + bölümünde belirtilenden daha fazla olduğu ortaya çıkan kar
ve kapanmaya başladıklarında fiyatlar çoktan değişti, yani. bir çift kene
test cihazı geçti ve her şey kapanana kadar zaten kırmızıyız (2 çift alet
EURUSD .. GBPUSD)
Böyle ??
ayak var mı
Hayır, yalnızca sondaki ( her bir işaretin altındaki), şimdi aşağıdaki kodu denedim:
PP - parametrelerde kar ve hala aynı boşluklar, birkaç onay işareti ve hepimiz kırmızı veya daha fazlasıyız ...?
2 çift (EURUSD .. GBPUSD) için arbitraj ile ve toplamda istenilen kâra ulaşıldığında açılır.
kapatıyoruz.
Fazladan çizgiler pozları hızlıca kapatmaya engel olmasın diye her şeyi yaptım,
daha az boşluk var, ancak bunun bilgisayarın yavaşlığından kaynaklandığına giderek daha fazla meyilliyim.
yeterli RAM, ancak işlemci gözbebeklerine?
Lütfen bana SYMBOL_TRADE_MODE durumunun yorumlanması hakkında bilgi verin.
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY modunda stop seviyelerini değiştirmek için emir göndermek mümkün müdür?
Sağlanan kod yeterli değil. Hata dışarıda.
daha sonrasında (
) bu siteden alınan bu kod ile pozlar anında kapatılır
2 çift para birimi için. Sorunun ne olduğunu düşünmeye devam edeceğiz, ancak gerçek şu ki, farklı dahili bileşenlere sahip farklı bilgisayarlarda sonuç farklıdır ve kapanırken neredeyse hiç böyle bir kayma yoktur.