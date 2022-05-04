Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 924

alexvd :

Ayrıntılara ihtiyaç var.

Hangi komisyoncu, hangi yapı, eylemler nelerdi?

 2013.01 . 23 00 : 01 : 54      Trades   '1345232' : failed instant sell 0.01 XAUUSD at 1693.80 (deviation: 5 ) [Trade disabled]
2013.01 . 23 00 : 01 : 32      MQL5.community  activated for 'olyakish' , balance: 2.00
2013.01 . 23 00 : 01 : 27      Network '1345232' : scanning network finished
2013.01 . 23 00 : 01 : 25      HistoryBase     'XAGUSD' invalid container ( 1970.01 . 01 ) found (off: 1946451 , size: 42105 , file: 2011971 )
2013.01 . 23 00 : 01 : 25      HistoryCache     'XAGUSD' invalid container header [ 0 ]
2013.01 . 23 00 : 01 : 22      MQL5 Market     failed to load data on products (cannot receive response [ 12002 ])
2013.01 . 23 00 : 01 : 21      Network '1345232' : scanning network for access points
2013.01 . 23 00 : 01 : 21      Network '1345232' : terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2013.01 . 23 00 : 01 : 20      Network '1345232' : previous successful authorization performed from 89.109 . 53.8 on 2013.01 . 22 09 : 44 : 56
2013.01 . 23 00 : 01 : 20      Network '1345232' : authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Europe
2013.01 . 23 00 : 01 : 20      MQL5 Code Base  failed request ( get header failed [ 12150 ], 200 , 12150 )
2013.01 . 23 00 : 01 : 17      OpenCL  Device # 0 : GPU NVIDIA Corporation GeForce GT 525 M with OpenCL 1.1 ( 2 units, 1200 MHz, 1023 Mb, version 306.97 , rating 138 )
2013.01 . 23 00 : 01 : 15      Terminal        MetaTrader 5 build 742 started (MetaQuotes Software Corp.)

al veya sat'a basıyorum


 

Nedense, önceden normal olarak derlenmiş bir program, yeniden derlerken hata veriyor. Ve hepsi kesinlikle önceden derlenmiş . Çoğu, SymbolInfo.mqh'deki hatalara atıfta bulunur.

SymbolInfo.mqh'yi derlemek aynı hataları veriyor. Örneğin :

'SYMBOL_DIGITS' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 227 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 229 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 231 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
Vb . Toplamda 100 hata var.

Ayrıca Trade.mqh'deki hatalara atıfta bulunur

' ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS ' - Trade.mqh türü olmayan beyan 45 4

Ve AccountInfo.mqh'de

'SYMBOL_VOLUME_STEP' - bildirilmemiş tanımlayıcı AccountInfo.mqh 336 43

Nasıl savaşılır?

 
olyakish :

al veya sat'a basıyorum


Evet, zaten çoğaltıldı. Teşekkür ederim.

 
Shvetsov : Nedense, önceden normal olarak derlenmiş bir program yeniden derlerken hata veriyor. Ve hepsi kesinlikle önceden derlenmiş . En çok da SymbolInfo.mqh'deki hatalara atıfta bulunur.

Nasıl savaşılır?

Tüm hatalar Standart Kitaplık ile ilgilidir. Derhal Servis Masasına yazmayı deneyin (kendim de bakardım ama kütüphane elimde değil).
 
fyords :

En ilginç şey, tüm yönlerde çıkmaz sokaklar olduğunda ve kazacak başka bir yer olmadığında başlar. ))

Her şey hazır mı? Çabuk bitti! Hala yolun yarısındayım. ))
 
sergeev :

önemli değil,

ama yine de terminali aracının web sitesinden indirseniz iyi olur. sunucusunu sol terminale kaydetmek yerine.

1. MT5 terminalini geliştirici şirket MetaQuotes'un sunucusundan kurdu, bir demo hesabı açtı.

2. Bekleyen siparişler yürütülürken hatalar kontrol edildi.
Hata yok!

18/12/2012 tarihli sürüm 5.0 build 742, Açılış Aracısı ve MetaQuotes sunucusunda aynıdır.

3. Sonuç:
Bütün sorun sunucu ayarlarında Opening Broker.

alexvd :

Evet, zaten çoğaltıldı. Teşekkür ederim.

MT5'i aldığım ikinci gün, işte test cihazından başka bir merhaba

İşlem sekmesinde bekleyen emir nerede?


Dosyalar:
DxDiag.txt  36 kb
 
olyakish :

İşlem sekmesinde bekleyen emir nerede?

Servis masası talebi nerede?
 

metatrader 4 bilgisayarından meta trader 4 telefonuna nasıl mesaj gelir ve SMPT sunucusu nedir ve nereden alınır

nashet mesajları, bilgisayara kimliği kaydettim ve test geçti, ancak gösterge olmadı

bana yardım et lütfen

 
k0lya99 :

metatrader 4 bilgisayarından meta trader 4 telefonuna nasıl mesaj gelir ve SMPT sunucusu nedir ve nereden alınır

nashet mesajları, bilgisayara kimliği kaydettim ve test geçti, ancak gösterge olmadı

bana yardım et lütfen

yanlış forum
