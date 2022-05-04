Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 924
Ayrıntılara ihtiyaç var.
Hangi komisyoncu, hangi yapı, eylemler nelerdi?
Nedense, önceden normal olarak derlenmiş bir program, yeniden derlerken hata veriyor. Ve hepsi kesinlikle önceden derlenmiş . Çoğu, SymbolInfo.mqh'deki hatalara atıfta bulunur.
SymbolInfo.mqh'yi derlemek aynı hataları veriyor. Örneğin :
'SYMBOL_DIGITS' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 227 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 227 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
'SYMBOL_TRADE_EXEMODE' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 229 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 229 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
'SYMBOL_TRADE_CALC_MODE' - bildirilmemiş tanımlayıcı SymbolInfo.mqh 231 33
'SymbolInfoInteger' - SymbolInfo.mqh 231 8 işlev çağrısına aşırı yüklemelerin hiçbiri uygulanamaz
Vb . Toplamda 100 hata var.
Ayrıca Trade.mqh'deki hatalara atıfta bulunur
' ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS ' - Trade.mqh türü olmayan beyan 45 4
Ve AccountInfo.mqh'de
'SYMBOL_VOLUME_STEP' - bildirilmemiş tanımlayıcı AccountInfo.mqh 336 43
Nasıl savaşılır?
Evet, zaten çoğaltıldı. Teşekkür ederim.
Nasıl savaşılır?
En ilginç şey, tüm yönlerde çıkmaz sokaklar olduğunda ve kazacak başka bir yer olmadığında başlar. ))
önemli değil,
ama yine de terminali aracının web sitesinden indirseniz iyi olur. sunucusunu sol terminale kaydetmek yerine.
1. MT5 terminalini geliştirici şirket MetaQuotes'un sunucusundan kurdu, bir demo hesabı açtı.
2. Bekleyen siparişler yürütülürken hatalar kontrol edildi.
Hata yok!
18/12/2012 tarihli sürüm 5.0 build 742, Açılış Aracısı ve MetaQuotes sunucusunda aynıdır.
3. Sonuç:
Bütün sorun sunucu ayarlarında Opening Broker.
MT5'i aldığım ikinci gün, işte test cihazından başka bir merhaba
İşlem sekmesinde bekleyen emir nerede?
İşlem sekmesinde bekleyen emir nerede?
metatrader 4 bilgisayarından meta trader 4 telefonuna nasıl mesaj gelir ve SMPT sunucusu nedir ve nereden alınır
nashet mesajları, bilgisayara kimliği kaydettim ve test geçti, ancak gösterge olmadı
bana yardım et lütfen
