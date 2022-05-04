Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 772
Sevgili geliştiriciler! Terminalde Ask geçmişi olmadığından, stop emirlerini (Satın alma durdurma, Satış durdurma) Teklif fiyatına bağlamak mantıklı olabilir mi? Veya kullanıcı için siparişin hangi fiyattan çalışacağını seçin (Teklif Ver veya Talep Et). Forex'ten bahsediyorum.
Forma her dakika çubuğunda saklandığından bir Ask geçmişi vardır.
Sor, test cihazının yaptığı gibi Bid + Spread olarak kolayca tamamlanır.
Ya da belki formayı yüksek askın çalınabilmesi için saklayın? Örneğin, yüksek tekliften maksimum farkı saklamak için? O zaman yüksek ask oynamak mümkün olacak.
Renat: "Sor, Bid + Spread olarak kolayca genişletilir, bu da test cihazının yaptığı şeydir.".
Kanımca, böyle bir şemadaki sorun şu ki, hangi teklife eklenmeli çıpa noktası yok? (düşük, yüksek, açık, kapalı). Maksimum yayılmaya hangi noktada ulaşıldı? Ve bağlantı noktasından maksimum yayılmanın değil, açılıştaki yayılmanın kurtarıldığı gerçeği hakkında bir şey söylemiyorum.
Not: Forex grafiğindeki en bilgilendirici şey düşük teklif ve yüksek taleptir (en azından mevcut sipariş sistemi için). Düşük teklif değerini elde etmek mümkündür, ancak yüksek talep değerini almak mümkün değildir. Tam değerden bahsediyorum, + - değil.
PPS: Yayılma için tarihsel veri yapısında yer ayrılmışsa (ki bu yüksek talebi bulmayı imkansız kılar), neden bu yüksek talebi bulabilmeniz için bu alanı daha iyi kullanmak için kullanmıyorsunuz?
Optimize edici dönüş değeri -1.#J ne anlama geliyor???
Herhangi bir nedenle sıralama ile ne ilgisi var ve hepsinin maksimumu ve hepsinin minimumu ???
Genel olarak şaşkın.
Servicedes'i kontrol etmem için bana kodu verebilir misin?
Düzenlenen operasyonda taşma olabilir mi?
Servicedes'i kontrol etmem için bana kodu verebilir misin?
Bir sorum var.
Test, Hem Basit hem de Görsel modlarda Tüm Ticks modunda çalışıyorsa, testin başlangıcının oldukça hızlı bir tempoda başladığını fark ettim. Sonra, bir süre sonra, hız önemli ölçüde yavaşlar. Sonra aniden hızlı bir şekilde tekrar bozulur. İşlemler eşit olarak dağıtılır ve sıklıkları bir şekilde etkilemek için küçüktür.
Ne ile bağlanabilir?
işte hala duraklarla açıldı .. eve geldi, flash sürücüye getirdi .. artık çalışmıyor .. şampiyonaya kadar .. emri bir anda durdurarak açamıyorum .. hepsini ateşle yak
tamam diğer tarafa geçelim.. stop al ile hemen pozisyon açma işlevi için ödeme yapacağım.. tek şart standart kütüphanelerin olmaması
Yeni (674) yapıdaki profil oluşturucu hakkında bir şaka var mıydı?
"Hata Ayıkla" menüsüne bakın