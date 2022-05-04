Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 778

Interesting :

geliştiriciler

Soru - Yanlış bir şey mi yapıyorum, yoksa test cihazında bu yuvalama seviyesinde gerçekten frenler olacak mı (terminalde güçlü frenler fark etmedi)?


Ya da nesnelerin eskiden sıradan olup artık dinamik hale gelmesi işin hızına etki ediyor olabilir mi?

Aynı zamanda, aynı zamanda dinamik olan üç nesne için bir "konteyner"dir.

Tabiri caizse

 class MyClass1
MyObjectA (потомок MyObject)
MyObjectB (потомок MyObject)
class MyClass2 : MyClass1
class MyClass3 : MyClass2
TheXpert :

İlk olarak, zaten bir profil oluşturucu var. Ondan kurtulmanın sorunu ne?

İkincisi, eğer tam kod ise, o zaman çalışır.

MyClass3::Refresh ve MyClass2::Refresh gerekli değildir ve MyClass1 temel sınıfının işlevini güvenle kullanabilirsiniz.

Ya da stüdyodaki tüm kodlar, ama önce bir profilci iç.

 
Belki geliştiriciler size şunu söyleyecektir: Sağdaki döviz çiftlerinin değerleri için terminalde hangi yazı tipi kullanılıyor?
 
papaklass :

İlginç bir resim.

Nasıl?
 
TheXpert :
Nasıl?
TP, satın almanın açılışının altında.
 
Karlson :
TP, satın alma açılışının altında.

Ve ne? bu ilginç mi? bu bir hata bile değil.

Birinin daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var.

 
Aynen öyle! ben girmedim
 

Hata mı, özellik mi?

Durum öyle ki, danışmanın bir anlaşmayı sadece satın alarak (yorum yapılanlar için satış anlaşmaları açarak), zararı durdur ve kârı alarak kapatarak test ediyorum.

Rapor bana şunu veriyor:

Fırsatları sadece satın almak için tekrar ediyorum.

Bir alış pozisyonunu kapatmak için satmanız (Satmanız) gerektiğini anlıyorum, ancak kafa karışıklığı hala devam ediyor ...

Bu neden oluyor Sadece satın alma girişleri var gibi görünüyor

 

Ve bir soru daha:

testçi raporunda, haftanın saat/gün/ay bazında kâr ve zarar tablolarında bu göstergeler bir pozisyonun açılma veya kapanma tarihi için mi?

 

Aynı projede hata ayıklayıcıyı çalıştırmaya çalışırken -

dahili hata #-1008

EX5 yazma hatası

Bu ne?

Derleme başarılı.

 
Vigor :

Aynı projede hata ayıklayıcıyı çalıştırmaya çalışırken -

dahili hata #-1008

EX5 yazma hatası

Bu ne?

Derleme başarılı.


Servis masasına yazın ve kodu ekleyin, lütfen. Yapı numarasını , işletim sistemini, bit derinliğini belirtin . Teşekkür ederim.
