Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 778
geliştiricilerSoru - Yanlış bir şey mi yapıyorum, yoksa test cihazında bu yuvalama seviyesinde gerçekten frenler olacak mı (terminalde güçlü frenler fark etmedi)?
Ya da nesnelerin eskiden sıradan olup artık dinamik hale gelmesi işin hızına etki ediyor olabilir mi?
Aynı zamanda, aynı zamanda dinamik olan üç nesne için bir "konteyner"dir.
Tabiri caizse
İlk olarak, zaten bir profil oluşturucu var. Ondan kurtulmanın sorunu ne?
İkincisi, eğer tam kod ise, o zaman çalışır.
MyClass3::Refresh ve MyClass2::Refresh gerekli değildir ve MyClass1 temel sınıfının işlevini güvenle kullanabilirsiniz.
Ya da stüdyodaki tüm kodlar, ama önce bir profilci iç.
İlginç bir resim.
Nasıl?
TP, satın alma açılışının altında.
Ve ne? bu ilginç mi? bu bir hata bile değil.
Birinin daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var.
Hata mı, özellik mi?
Durum öyle ki, danışmanın bir anlaşmayı sadece satın alarak (yorum yapılanlar için satış anlaşmaları açarak), zararı durdur ve kârı alarak kapatarak test ediyorum.
Rapor bana şunu veriyor:
Fırsatları sadece satın almak için tekrar ediyorum.
Bir alış pozisyonunu kapatmak için satmanız (Satmanız) gerektiğini anlıyorum, ancak kafa karışıklığı hala devam ediyor ...
Bu neden oluyor Sadece satın alma girişleri var gibi görünüyor
Ve bir soru daha:
testçi raporunda, haftanın saat/gün/ay bazında kâr ve zarar tablolarında bu göstergeler bir pozisyonun açılma veya kapanma tarihi için mi?
Aynı projede hata ayıklayıcıyı çalıştırmaya çalışırken -
dahili hata #-1008
EX5 yazma hatası
Bu ne?
Derleme başarılı.
