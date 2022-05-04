Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 383
Bir noktada, Uzman Danışmanım farklı davranmaya başlar, grafikten kaldırıldığında, günlükte bir mesaj görünür:
Anormal sonlandırma
OnDeinit işlevi boş. Bu mesajın anlamı nedir?
Takıntılı olduğunu... ya da onun gibi bir şey...
Bunun gibi başka ne olabilir? Sadece her tik bir yorumdur, kod bölümlerinin döngülü yürütme süresi ile her şey yolunda görünüyor.
439, 441, OS Win XP 32-bit oluşturun. Ajanları "Çok yavaş ajan..." mesajıyla kesiyor Bence iyi çalışan son yapı 425'ti.
Hacimli hesaplamalar gerektiren bir görev başlatıldığında benim için anormal sonlandırma ortaya çıktı ve bilmeden terminali yeniden başlattım. 15-20 dakika çalışmak için terminali "yalnız" bıraktığımda gerekli sonuçlar ortaya çıktı.
Büyük döngülerde, ek bir çıkış koşulu olarak IsStopped() ekleyin
439, 441, OS Win XP 32-bit oluşturun. Ajanları "Çok yavaş ajan..." mesajıyla kesiyor Bence iyi çalışan son yapı 425'ti.
Sadece yerel acenteleriniz mi var?
Bu durumu en kısa sürede düzelteceğiz.
Sadece yerel acenteleriniz mi var?
Hayır, uzaktakilere de oluyor.
Bu durumu en kısa sürede düzelteceğiz.
harika olurdu. Aracının fren olarak algılandığı ortalama süre hakkında kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir parametre olarak alınabilir mi?
Hayır, uzaktakilere de oluyor.
harika olurdu. Aracının fren olarak algılandığı ortalama süre hakkında kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir parametre olarak alınabilir mi?
Yerel ve uzak ile ve tasarlanmıştır. Yalnızca bir yerel aracı varsa, yavaşlık kontrolünü devre dışı bırakacağız.
Özel bir parametre girmeyeceğiz. Yavaş ajanları tanımak için algoritmayı geliştireceğiz
Aslında, "yavaş aracı başarısız oldu" mesajı belirdiyse, olan buydu: yavaş aracı (aracı çok yavaş) gerçekleştirmekte olduğu görevi çoğalttı ve bu görevi başka bir aracıya verdi. Ve bu diğer aracı, çoğaltılan görevi "yavaş" aracıdan daha önce tamamladı (görevlerin paralel olarak değil, önemli bir gecikmeyle dağıtıldığı gerçeğini dikkate alarak). Yani gerçekten "yavaş" olan ajan çok yavaştır ve yoluna çıkmamak için bir süreliğine kapatılmıştır.
Büyük döngülerde, ek bir çıkış koşulu olarak IsStopped() ekleyin