Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 773
Yeni (674) yapıdaki profil oluşturucu hakkında bir şaka var mıydı?
ME işlev çubuğunu ayarlayın, eski profilde profil oluşturucu düğmesi ekleme talimatı yoktur.
Sıcak düğmesi yok.
Fan Fibo (güncellemeden sonra mı?)
Hakkında
MetaTrader 5 İstemci Terminali oluşturma 674
Teşekkür ederim.
Diğer nesneler tamamlanacak mı (Gann hayranı, yaylar)?
Teşekkür ederim.
Burada optimizasyonda STOP işlevini hızlıca kontrol etmeye karar verdim.
Genetikte 4000 geçiş vardı STOP'a bastım sonra BAŞLAT. 11 kayıt bulundu ve yeniden saymaya başladım sanki..
Teşekkür ederim.
iyi toparladım. Doğru, 4000 geçişten sonra değil, çok daha az - 162.
PS Şimdi bu anı daha fazla test ettim. İlk önce Tüm onaylar modunda optimizasyonu yanlışlıkla başlattığımda (bundan önce m1'de OHLC vardı), m1'de OHLC modunda optimizasyonu durdurup başlattığımda bile sonuçlar geri yüklendi. Tüm sonuçlar geri yüklendi.
Hangi konuya yazacağımı bilemedim.
İlk depo 10000. Bu, dünkü güncellemeden önce.
Belgelerde yazım hatası var: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
OnTrade() ve OnTradeTransaction() kullanmanın ardındaki felsefe nedir ???
OnTradeTransaction, Trade etkinliğinden mi tetikleniyor yoksa kendi etkinliğine sahip mi?
ZY Her iki fonksiyon da tek bir olaydan çalışıyorsa, bu hangi sıra? onTrade() veya OnTradeTransaction() önce ne tetiklenir?
Birbirlerini tamamlarlar ve OnTradeTransaction, OnTrade'in işlevselliğini tamamen kapsar.
OnTradeTransaction, ham işlem akışına erişmenizi sağlar ve işlemlerin yürütülmesini ayrıntılı olarak kontrol etmenize olanak tanır.
İşlevler bağımsız olarak çalışır ve OnTradeTransaction'ın işlem akışı çok daha büyük ve daha ayrıntılıdır. OnTradeTransaction, komutların verildiği kendi kuyruğuna sahiptir.
not: sadece kendin al bu fonksiyonların bir çıktısını al ve gör