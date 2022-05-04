Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 82
2010.01.01'den bugüne test koydum. İlk bar 2009.01.02'nin babasını getirdim.
İlk kullanılabilir çubuğun örneğin 2006.01.02 olmasını nasıl sağlayabilirim?
2006.01.02, neden 2010.01.01 olmasın?
Test ederken yeterli geçmiş veri olmasını istiyorum. Nasıl yapılır?
Kodda def ile işlem yapmanıza izin verebilirsiniz. tarihler ve daha uzun bir test süresi seçin, ancak başka bir şekilde?
Başlatma sırasında, sunucuda ve kendi başınıza geçmişin varlığını kontrol edin. geçmişi yüklemek istiyorsanız, hemen yapın (başlatma bloğunda) ...
Ve bu konudaki serilik (yokluğu), 0 bar'ın nereden sayılacağını gösterecek ...
Sevgili meslektaşlarım ve dil geliştiriciler, benzer bir durumu kimin çözdüğünü açıklayın.
iki yapı bildirilir (daha yüksek ve daha düşük), en yüksek olanın yapıcısı start()'ta çağrılır,
alt yapının kurucusu, kıdemli yapının kurucusu tarafından çağrılır.
Üst yapıdan alt yapının yapıcısına bir değişken nasıl geçirilir ??????????
1 Test cihazı, test başlangıç tarihinden önce test edilen zaman çerçevesinin en az 100 çubuğunun yüklenmesini sağlar.
2. Test cihazı, geçmişi test başlangıç tarihinden itibaren en az bir önceki yılın başından yükler.
Aylık bir zaman aralığı seçerseniz, size 8 yıllık geçmiş verileri sağlanacaktır. Zaman çerçevesi bir hafta ise, o zaman 2 yıl. Sadece sinyalleri analiz ederken, mevcut zaman çerçevesini kullanmayın, ihtiyacınız olanı açıkça belirtin.
şöyle koyun:
Oturuyorum bekliyorum .... hareketsizce ayakta %3.3 ne burada ne de orada:
Sanırım hayattan bir örnek daha açıklayıcı olacaktır:
Yeni bir konum göründüğünde, dinamik bir anlaşma işaretçileri dizisini içeren yeni bir nesne oluşturulur.
Başlangıç durumunda pozisyonun sadece bir anlaşması olduğundan, nesne başlatıldığında verileri uygun yapıya yazılır,
ancak yapı kurucusu, konum nesnesinden bilet numarasını alır.
Ve işte bu biletin nasıl geçileceği belli değil mi?
Bir değişkenin global bildiriminde herhangi bir sorun yoktur,
bir pozisyon seçilir , bir bilet yazılır, bir nesne oluşturulur,
nesnede bir yapı inşa edilir ve herkes küresel olarak aynı bileti alır,
hem fırsatlar hem de pozisyonlar (belki bir biletin ilk açılış anlaşması pozisyon kimliğine eşittir),
ancak biletin global duyurusunu kaldırmaya çalıştığınızda sorunlar başlıyor.
Veri yükleniyor? Test günlüğünde neler var?
Şu anda %5,6
2010.08.06 13:08:52 Çekirdek 1 EURUSD,Günlük: tarih 2001.01.01 00:00'dan başlar
2010.08.06 13:08:52 Çekirdek 1 EURUSD,Günlük: tahmini 2411 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
2010.08.06 13:08:52 Çekirdek 1 EURUSD: 2001.01.01 00:01 ile 2009.12.31 18:59 arasındaki başlangıç verilerinin 3208261 M1 kayıtlarını içerir
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 para=EURUSD
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 delta=0.10
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 fc=0.19
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 M=11
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 dis=0.11
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 EURUSD,Aylık: Experts\slivarobot.ex5'in 2010.01.01 00:00 ile 2010.03.31 00:00 arasındaki testi şu girdilerle başladı:
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 EURUSD,Aylık: 1 dakika OHLC keneleri üretiyor
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 EURUSD,Aylık: tarih 2001.01.01 00:00'dan başlar
2010.08.06 13:05:58 Çekirdek 1 EURUSD, Aylık: tahmini 120 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
2010.08.06 13:05:58 Core 1 EURUSD: 2001.01.01 00:01 ile 2009.12.31 18:59 arasındaki başlangıç verilerinin 3208261 M1 kayıtlarını içerir
2010.08.06 13:03:13 Çekirdek 1 EURUSD: geçmiş 1993.05.13 ile 2010.08.05 arasında senkronize edildi
2010.08.06 13:03:13 Çekirdek 1 EURUSD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 EURUSD: sembol senkronize edildi. 3304 bayt sembol bilgisi alındı.
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 Performans: 31
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 39 Kb toplam başlatma verisi alındı
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 Başarıyla başlatıldı
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 İlk para yatırma 10000.00 USD
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert dosyası eklendi: Libraries\BSCAI.ex5. 3277 bayt yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert dosyası eklendi: Libraries\PNNOCHL(slivarobot).ex5. 13083 bayt yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Core 1 Expert dosyası eklendi: Experts\slivarobot.ex5. 3598 bayt yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 275 bayt seçili sembol yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 7178 bayt test cihazı parametresi yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 3780 bayt grup bilgisi yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 3124 bayt hesap bilgisi yüklendi
2010.08.06 13:03:11 Çekirdek 1 Ortak senkronizasyon tamamlandı
2010.08.06 13:03:07 Tester EURUSD,Aylık: Experts\slivarobot.ex5 testi 2010.01.01 00:00 ile 2010.03.31 00:00 arasında başlayacak
2010.08.06 13:03:07 Çekirdek 1 Yetkili (aracı derleme 302)
2010.08.06 13:03:07 Çekirdek 1 Bağlandı
2010.08.06 13:03:06 Çekirdek 1 127.0.0.1:3000'e Bağlanıyor
2010.08.06 13:03:06 Core 1 Agent süreci başladı