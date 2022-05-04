Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 565

VovkaSOL :
İyi günler, çoklu para birimi yazmaya başladım, iMA diyorum , nedense gerçek ticarette her şey yolunda gidiyor, test cihazında başlattığım anda bir hata oluşuyor, uzman kaldırıldı çünkü 'Hareketli Ortalama' göstergesi yüklenemiyor [4804 ], göstergede nasıl bir gösterge var, çok net değil, internette net bir cevap bulamadım. Lütfen tavsiye verin, çok minnettar olurum.
Bu hata, test cihazının piyasa inceleme penceresinde sembolün seçilmediğini ve buna bağlı olarak EA'nın gerekli sembol için bir gösterge oluşturamadığını gösterir. EA'nın önceden çalışacağı bir sembol listesi programlı olarak oluşturmanız gerekir.
 
sergey1294 :
Bu hata, test cihazının piyasa inceleme penceresinde sembolün seçilmediğini ve buna bağlı olarak EA'nın gerekli sembol için bir gösterge oluşturamadığını gösterir. EA'nın önceden çalışacağı bir sembol listesi programlı olarak oluşturmanız gerekir.
Ve bu yeterli değil mi? SymbolSelect(SYM,true) Semboller için sınıflar oluştururken yapıyorum. Bir demoda çalıştırıyorum, her şey çalışıyor, test cihazında nereye bakacağımı henüz anlayamadığım bir hata var.
VovkaSOL :
Ve bu yeterli değil mi? SymbolSelect(SYM,true) Semboller için sınıflar oluştururken yapıyorum. Bir demoda çalıştırıyorum, her şey çalışıyor, test cihazında nereye bakacağımı henüz anlayamadığım bir hata var.

Daha eksiksiz bir örnek görebilir misiniz? Gerçek şu ki, test cihazında belirli durumlarda ortaya çıkan bir sembol seçiminde çok eski bir sorun var.

Karakterleri önceden hazırlanmış bir diziye göre seçiyorum, bu yaklaşımla ilgili herhangi bir sorun olmadı.

Terminal güncellendi. Hatalar oluştu. Böyle bir RESULT.RETCODE tanımlayamıyorum.

 

İndirme geçmişi %52'de EURO'da asılı kalıyor ... Görünüşe göre sunucuya çok fazla istek gidiyor.

 
Biri bana en basit şeyi açıklayabilir mi? Gösterge neden hafta sonu aniden yaşam belirtileri gösteriyor? Her beş dakikada bir Uzman günlüğünde onay işaretleri, açık döngüler, zamanlayıcılar ve zaman içinde geciken diğer çok işlemli yapılar ve Yazdır çöpleri yoktur.
 

Evet, köknar ağaçları-sopalar!! Bu EGlobal , geceleri yeniden bağlantılarıyla gündeme geldi! O kadar kötüleşti ki sesli uyarıları kapattım. Şimdi yanlışlıkla hatırladım, açtım - ve kesinlikle: her yeniden bağlantıda sözde kodlar oluşturulur ve bu nedenle OnCalculate'den Yazdır günlüğü besler.

Tamam, en azından anladım.

 

Baylar, sorun, burada bir sorun olabilir.

Enstrüman için tüm sipariş hacmini kapatma işlevi vardır. Terminal, aşağıdaki içeriğin hatalarıyla doludur:

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 başarısız anında satış 0.20 EURUSD 1.34542'de [Geçersiz istek]

İşte fonksiyon kodu:

 void CloseOrders ( string symbol)
  {
   double lot;
   long direction;
   ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder;
   MqlTradeRequest mrequest;     // Будет использоваться для отсылки торговых запросов
   MqlTradeResult mresult;       // Будет использоваться для получения результатов выполнения торговых запросов

   PositionSelect (symbol);
   lot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
   if (lot== 0 )
       return ;

  direction= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE );

   if (direction== POSITION_TYPE_BUY )
     {
      TypeOrder= ORDER_TYPE_SELL ;
      mrequest.price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK );               // последняя цена ask     
     }
   else
     {
      TypeOrder= ORDER_TYPE_BUY ;
      mrequest.price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID );               // последняя цена bid
     }
     
   mrequest.action= TRADE_ACTION_DEAL ;                                       // немедленное исполнение
   mrequest.sl = 0 ;   //NormalizeDouble(latest_price.ask - STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
   mrequest.tp = 0 ;   //NormalizeDouble(latest_price.ask + TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
   mrequest.symbol=symbol;                                                   // символ
   mrequest.volume=lot;                                                     // количество лотов для закрытия
   //   mrequest.magic=magic;                                               // Magic Number
   mrequest.type = TypeOrder;                                               // ордер на покупку или продажу
   //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
   mrequest.deviation= 100 ;                                                   // проскальзывание от текущей цены
   mrequest.comment= "Закрытие " ;  
   OrderSend (mrequest, mresult);                                             // комментарий
   return ;
  }
 

Terminal sürümünü güncelledikten sonra hatalar ortaya çıktı:

2011.11.12 19:20:14 çekirdek 1 2011.02.21 21:44:00 başarısız buy stop 8.81 EURUSD 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Geçersiz istek]

2011.11.12 19:24:29 çekirdek 1 2011.02.25 02:10:00 1.38164 sl'de 51.88 EURUSD anında satın alma başarısız oldu: 1.37794 tp: 1.38260 [Geçersiz istek]

Sorun ne olabilir?

Her şey daha önce çalıştı.

 
MoneyJinn :

Terminal sürümünü güncelledikten sonra hatalar ortaya çıktı:

2011.11.12 19:20:14 çekirdek 1 2011.02.21 21:44:00 başarısız buy stop 8.81 EURUSD 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Geçersiz istek]

2011.11.12 19:24:29 çekirdek 1 2011.02.25 02:10:00 1.38164 sl'de 51.88 EURUSD anında satın alma başarısız oldu: 1.37794 tp: 1.38260 [Geçersiz istek]

Sorun ne olabilir?

Her şey daha önce çalıştı.

Sorunun açılış fiyatında olduğu açıkça görülüyor. Servis Masasına Yazınız .
