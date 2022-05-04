Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 565
İyi günler, çoklu para birimi yazmaya başladım, iMA diyorum , nedense gerçek ticarette her şey yolunda gidiyor, test cihazında başlattığım anda bir hata oluşuyor, uzman kaldırıldı çünkü 'Hareketli Ortalama' göstergesi yüklenemiyor [4804 ], göstergede nasıl bir gösterge var, çok net değil, internette net bir cevap bulamadım. Lütfen tavsiye verin, çok minnettar olurum.
Bu hata, test cihazının piyasa inceleme penceresinde sembolün seçilmediğini ve buna bağlı olarak EA'nın gerekli sembol için bir gösterge oluşturamadığını gösterir. EA'nın önceden çalışacağı bir sembol listesi programlı olarak oluşturmanız gerekir.
Ve bu yeterli değil mi? SymbolSelect(SYM,true) Semboller için sınıflar oluştururken yapıyorum. Bir demoda çalıştırıyorum, her şey çalışıyor, test cihazında nereye bakacağımı henüz anlayamadığım bir hata var.
Daha eksiksiz bir örnek görebilir misiniz? Gerçek şu ki, test cihazında belirli durumlarda ortaya çıkan bir sembol seçiminde çok eski bir sorun var.
Karakterleri önceden hazırlanmış bir diziye göre seçiyorum, bu yaklaşımla ilgili herhangi bir sorun olmadı.
Terminal güncellendi. Hatalar oluştu. Böyle bir RESULT.RETCODE tanımlayamıyorum.
İndirme geçmişi %52'de EURO'da asılı kalıyor ... Görünüşe göre sunucuya çok fazla istek gidiyor.
Evet, köknar ağaçları-sopalar!! Bu EGlobal , geceleri yeniden bağlantılarıyla gündeme geldi! O kadar kötüleşti ki sesli uyarıları kapattım. Şimdi yanlışlıkla hatırladım, açtım - ve kesinlikle: her yeniden bağlantıda sözde kodlar oluşturulur ve bu nedenle OnCalculate'den Yazdır günlüğü besler.
Tamam, en azından anladım.
Baylar, sorun, burada bir sorun olabilir.
Enstrüman için tüm sipariş hacmini kapatma işlevi vardır. Terminal, aşağıdaki içeriğin hatalarıyla doludur:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 başarısız anında satış 0.20 EURUSD 1.34542'de [Geçersiz istek]
İşte fonksiyon kodu:
Terminal sürümünü güncelledikten sonra hatalar ortaya çıktı:
2011.11.12 19:20:14 çekirdek 1 2011.02.21 21:44:00 başarısız buy stop 8.81 EURUSD 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Geçersiz istek]
2011.11.12 19:24:29 çekirdek 1 2011.02.25 02:10:00 1.38164 sl'de 51.88 EURUSD anında satın alma başarısız oldu: 1.37794 tp: 1.38260 [Geçersiz istek]
Sorun ne olabilir?
Her şey daha önce çalıştı.
