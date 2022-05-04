Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 571
İlk örnek, mevcut zaman çerçevesinin bir veya iki çubuğu içinde birbirine tırmanan daha düşük zaman dilimlerinden gelen fraktalların aşırı sıkıştırılmasıdır. Bunun görsel olarak okunamaz olduğu ve gereksiz olarak filtrelenmesi gerektiği açıktır. İkinci seçenek oldukça iyi (sadece mevcut TF ve daha eski sürümlerden fraktallar var).
Optimizasyon sonuçlarına dayanarak, elimizde:
1870 pasajı ile ilk satırı seçiyoruz ve şunu elde ediyoruz:
veya
Nasıl anlaşılır?
540 derlemesinde bir şeyler bozuldu - incelemelere göre ( http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925 ) basit yeniden derleme yardımcı olmadı.
Biri için bazı brokerler için benim için çalışıyor
2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
+++
32-bit sürümde çalıştırdım... İlk başta hiçbir şey göstermedi, sonra:
2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) 'E:\MetaTrader5\MT532\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_instrument.ex5' içinde 0x449C2D9C'ye erişim ihlali okundu
64 bitte görünür bir sorun yok
Test cihazı hatalarla çalışıyor.
Düzeltmek gerekiyor!
En son sürümde mi?
Lütfen ayrıca test aracısının yapı numarasını da sağlayın.
Ve genel olarak, bu tür sorularla - servis masasına. detaya inmek lazım
Servis masasına yazın. Uzmanı, optimizasyon ayarlarını, giriş parametrelerini, optimizasyonun yapıldığı sunucuyu + hangi ajanların kullanıldığını ekleyin.
Günlükler varsa, o zaman onların.
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info;if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Sleep(1000);
if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
{
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
ResetLastError();
//-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров
if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
{
PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
GetMyLastError(GetLastError());
Sleep(1000);
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
Bu kodda bir hata var mı? Çoklu Para Birimi Uzman Danışmanı. Her şeyin normal olduğu bir çift için fiyatlar var, diğer çiftler için fiyatlarda anlaşılmaz bir şey oluyor.
Ya vardırlar ya da değildirler. Test cihazı normalde verileri yüklerse, günlüklerde bu tür satırlar vardır.
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD,H1: tarih 2009.01.02 10:00'dan başlıyor
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD,H1: tahmini 12497 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: 2009.01.02 10:00 ile 2009.12.31 18:59 arasındaki başlangıç verilerinin 355335 M1 kayıtlarını içerir
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD: sembol onay tabanı bulundu
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:02 MarketWatch penceresinde GBPUSD sembolü seçilir.
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD: geçmiş 2009.01.02 ile 2010.12.31 arasında senkronize edildi
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPUSD: sembol senkronize edildi, 3304 bayt sembol bilgisi alındı
2011.11.16 10:09:06 Çekirdek 1 GBPUSD: senkronize edilecek sembol
2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 Expert Advisor başlatma... GBPUSD
................
2011.11.16 10:09:08 Çekirdek 1 GBPCHF,H1: tarih 2009.01.02 06:00'dan başlıyor
2011.11.16 10:09:08 Çekirdek 1 GBPCHF,H1: tahmini 12497 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: 2009.01.02 06:01 ile 2009.12.31 18:59 arasındaki başlangıç verilerinin 365428 M1 kaydını içerir
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPCHF: sembol onay tabanı bulundu
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:03 MarketWatch penceresinde GBPCHF sembolü seçilir.
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPCHF: geçmiş 2009.01.02 ile 2010.12.31 arasında senkronize edildi
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPCHF: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPCHF: sembol senkronize edildi, 3304 bayt sembol bilgisi alındı
2011.11.16 10:09:07 Çekirdek 1 GBPCHF: senkronize edilecek sembol
.................
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY,H1: tarih 2009.01.02 10:00'dan başlar
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY,H1: tahmini 12497 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: 2009.01.02 10:00 ile 2009.12.31 18:59 arasındaki başlangıç verilerinin 352656 M1 kaydını içerir
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: sembol onay tabanı bulundu
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 MarketWatch penceresinde USDJPY sembolü seçildi.
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: geçmiş 2009.01.02 ile 2010.12.31 arasında senkronize edildi
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: sembol senkronize edildi, 3304 bayt sembol bilgisi alındı
2011.11.16 10:09:09 Çekirdek 1 USDJPY: senkronize edilecek sembol
Ancak bazen test cihazı sorunları:
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
................
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
2011.11.16 10:09:52 Çekirdek 1 sembolü USDJPY için fiyat yok
...................
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
2011.11.16 10:09:51 Çekirdek 1 USDCHF sembolü için fiyat yok
Ve test ilk kez normal şekilde geçerse ve veriler yüklenirse, ikinci kez fiyat yoktur. Sembollerle tarih yüklendi, Expert Advisor birkaç kez başlatıldı. Verilerin Expert Advisor'ın test edildiği sembolden farklı sembollerle yüklenmesi için ne yapılmalı, hangi kontroller yapılmalıdır?
Başarılı bir başlatmadan sonra testin kesintiye uğradığını, ikinci kez başlatmanın başarısız olduğunu fark ettim. ve üçüncü ve dördüncü. Terminali kapatıp tekrar açarsanız, ilk başlatma normal olacaktır. Testi yarıda kesip tekrar çalıştırmazsam tekrar "sembol için fiyat yok" hatası alıyorum.
Konstantin83 :
Ve test ilk kez normal şekilde geçerse ve veriler yüklenirse, ikinci kez fiyat yoktur. Sembollerle tarih yüklendi, Expert Advisor birkaç kez başlatıldı. Verilerin Expert Advisor'ın test edildiği sembolden farklı sembollerle yüklenmesi için ne yapılmalı, hangi kontroller yapılmalıdır?
Başarılı bir başlatmadan sonra testin kesintiye uğradığını, ikinci kez başlatmanın başarısız olduğunu fark ettim. ve üçüncü ve dördüncü. Terminali kapatıp tekrar açarsanız ilk başlatma normal olacaktır. Testi yarıda kesip tekrar çalıştırmazsam tekrar "sembol için fiyat yok" hatası alıyorum.
MarketWatch nerede ve nasıl oluşur?
anladığım kadarıyla bu blok listeye bir karakter eklemeye çalışıyor, sonucu kontrol ediyor.
Ancak uzman multi ise, o zaman birkaç döviz çifti eklenmelidir (yukarıdaki örnekte görünmemektedir).