Tekrar - (daha sonra HACİM = 26004 olduğunu söyledim) ve şimdi 12:00'de 26397 olarak listeleniyor. Konuya verilen cevapların eksikliğini rahatsız ediyor beyler.
Genel olarak, VOLUME saygı duyulan bir hanımefendidir. Ona yeterli saygıyla yaklaşmak iyi bir davranış olurdu.
 
https://www.mql5.com/en/docs/customind/indicators_examples yardımında garip, bitmemiş bir ifade var: Japon şamdanları 2 alt numaralandırılacaktır . Artı bir boşlukla ayrılmamış " alt numara".
Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах - Документация по MQL5
 
onun rahatsız olmamasını sağlarım
 
daha kolay 2+2=4
 
Servis Masasına bir talep yazarsınız.
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples yardımında garip, görünüşte bitmemiş bir ifade var: " Örneği biraz değiştirelim, basit bir çizgi şeklinde bir yapı ekle - DRAW_LINE. Japon şamdanları 2 alt numaralandırılacaktır. Tampon sayısı ve ". Artı bir boşlukla ayrılmamış " alt numara".

Gönderdiğiniz için teşekkürler, bu doğru

Örneği biraz değiştirelim, basit bir çizgi şeklinde bir yapı ekleyelim - DRAW_LINE . Şimdi sıra 1 numara olsun ve Japon şamdanları 2 numara olsun. Tampon sayısı ve inşaat sayısı arttı.

//--- Göstergede 5 gösterge arabelleği

#Emlak   gösterge_tamponları 5

//--- Göstergede 2 grafik grafiği

#Emlak   gösterge_alanları 2

//--- 1 numaralı grafik çizimi bir çizgi olarak görüntülenecektir

#Emlak   gösterge_tipi1     ÇİZGİ ÇİZ

//--- çizgi clrDodgerRed rengiyle çizilecek

#Emlak   gösterge_renk1    clrDodgerKırmızı

//--- 2 numaralı grafik çizimi Japon şamdanları olarak görüntülenecek

#Emlak   gösterge_tipi2     DRAW_CANDLES

//--- Japon şamdanları clrDodgerBlue rengiyle çizilecek

#Emlak   gösterge_renk2    clrDodgerMavi

//--- Gösterge arabellekleri için 5 dizi

çift LineBuffer[];

çift OBuffer[];

çift HBuffer[];

çift LBuffer[];

çift CBuffer[];

 

En iyi dileklerimle

Hacimli tüm zaman dilimlerinde yanlış anlamalar - tutarsızlıklar vardır.

Bence - vücudunun bazı bölümlerinde bir yerlere uyum sağlamak için zamana ihtiyacın var.

 

Bu soruna ne sebep olur:

Test sonuçları açılırken hata oluştu.

Belirli bir Expert Advisor'ın test sonuçlarını açamıyorum.
 
Bu soruna ne sebep olur:


Belirli bir Expert Advisor'ın test sonuçlarını açamıyorum.
OpenXML raporunun biçimlendirilmesiyle ilgili bir sorun oluştu. Zaten düzeltildi, ancak henüz mevcut yapıya dahil edilmemiş olabilir. Varsa OpenOffice ile açmayı deneyin.
 
MetaTrader 5 Güncelleme Duyurusu


... son değişiklik günlüğünü ve yapı numaralarını içeren ek haberler yayınlanacak ...

...

Açıklamak.

