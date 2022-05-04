Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 563
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tekrar - (daha sonra HACİM = 26004 olduğunu söyledim) ve şimdi 12:00'de 26397 olarak listeleniyor. Konuya verilen cevapların eksikliğini rahatsız ediyor beyler.
Genel olarak, VOLUME saygı duyulan bir hanımefendidir. Ona yeterli saygıyla yaklaşmak iyi bir davranış olurdu.
Genel olarak, VOLUME saygı duyulan bir hanımefendidir. Ona yeterli saygıyla yaklaşmak iyi bir davranış olurdu.
daha kolay 2+2=4
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples yardımında garip, görünüşte bitmemiş bir ifade var: " Örneği biraz değiştirelim, basit bir çizgi şeklinde bir yapı ekle - DRAW_LINE. Japon şamdanları 2 alt numaralandırılacaktır. Tampon sayısı ve ". Artı bir boşlukla ayrılmamış " alt numara".
Gönderdiğiniz için teşekkürler, bu doğru
Örneği biraz değiştirelim, basit bir çizgi şeklinde bir yapı ekleyelim - DRAW_LINE . Şimdi sıra 1 numara olsun ve Japon şamdanları 2 numara olsun. Tampon sayısı ve inşaat sayısı arttı.
//--- Göstergede 5 gösterge arabelleği
#Emlak gösterge_tamponları 5
//--- Göstergede 2 grafik grafiği
#Emlak gösterge_alanları 2
//--- 1 numaralı grafik çizimi bir çizgi olarak görüntülenecektir
#Emlak gösterge_tipi1 ÇİZGİ ÇİZ
//--- çizgi clrDodgerRed rengiyle çizilecek
#Emlak gösterge_renk1 clrDodgerKırmızı
//--- 2 numaralı grafik çizimi Japon şamdanları olarak görüntülenecek
#Emlak gösterge_tipi2 DRAW_CANDLES
//--- Japon şamdanları clrDodgerBlue rengiyle çizilecek
#Emlak gösterge_renk2 clrDodgerMavi
//--- Gösterge arabellekleri için 5 dizi
çift LineBuffer[];
çift OBuffer[];
çift HBuffer[];
çift LBuffer[];
çift CBuffer[];
En iyi dileklerimle
Hacimli tüm zaman dilimlerinde yanlış anlamalar - tutarsızlıklar vardır.
Bence - vücudunun bazı bölümlerinde bir yerlere uyum sağlamak için zamana ihtiyacın var.
Bu soruna ne sebep olur:
Bu soruna ne sebep olur:
Belirli bir Expert Advisor'ın test sonuçlarını açamıyorum.
MetaTrader 5 Güncelleme Duyurusu
... son değişiklik günlüğünü ve yapı numaralarını içeren ek haberler yayınlanacak ......
Açıklamak.