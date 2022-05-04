Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 569

Yeni yorum
 

Test cihazında 2000'den beri günlük barlarda " Yalnızca açık fiyatlar " modunda bir test yaparsam bir boşluk buldum. Yani, " OHLC on M1 " modundaki normal sonuç şudur:

Ancak " Yalnızca açılış fiyatları " modunda:

Yaklaşık 2002'den 2006'ya geçiş.

---

Kimsenin buna benzer bir deneyimi var mı?

 

Test eden kişi işlem yapmayı reddediyor. Metatrader5 web sitesinden kurulum yaparsanız, danışmanlar hem sl hem de tp siparişleri ayarlayarak ve fırsatlar açarak mükemmel çalışır. Ancak MetaTrader5 bir kez güncellendiğinde, test cihazı tek bir işlem yapmaz. Yeniden başlatma yardımcı olmuyor.

not. Aramada buna benzer bir konu bulamadım o yüzden küfür etmeyin.

 
ire9589 :

Test eden kişi işlem yapmayı reddediyor. Metatrader5 web sitesinden kurulum yaparsanız, danışmanlar hem sl hem de tp siparişleri ayarlayarak ve fırsatlar açarak mükemmel çalışır. Ancak MetaTrader5 bir kez güncellendiğinde, test cihazı tek bir işlem yapmaz. Yeniden başlatma yardımcı olmuyor.

not. Aramada buna benzer bir konu bulamadım o yüzden küfür etmeyin.

LiveUpdate güncellemelerinin performansıyla ilgili sorunlar olması durumunda, istemci terminalini tamamen yeniden yüklemeniz önerilir.
 
Cmu4 :

Baylar, sorun, burada bir sorun olabilir.

Enstrüman için tüm sipariş hacmini kapatma işlevi vardır. Terminal, aşağıdaki içeriğin hatalarıyla doludur:

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 başarısız anında satış 0.20 EURUSD 1.34542'de [Geçersiz istek]

İşte fonksiyon kodu:

Şu anda ticaret yapılarının ilanından sonra 2 satır eklenerek sorununuz çözülmüştür. 

   ZeroMemory (mrequest);
   ZeroMemory (mresult);
 
Valmars :

Yeni yapı, basit yapıları bir döngüde kopyalamayı durdurdu. İşte test komut dosyası:

çoğaltmışsınız teşekkürler. Düzelteceğiz.

 

Grafik özelliklerinde "Grafik üstte" ayarlanmışsa, dikey çizginin alt çubuğundaki zaman, grafikteki zamanla görsel olarak çakışmaz.

"Grafik üstte"yi kapatırsanız, her şey yolunda demektir.

 

eklenen girişler


ZeroMemory (istek);

ZeroMemory(sonuç);

ticaret yapılarının duyurulmasından sonra ==> her şey çalıştı ==> saat gibi!

 
alexvd :

Şu anda ticaret yapılarının ilanından sonra 2 satır eklenerek sorununuz çözülmüştür.

OrderSend() özel bir işlev içinde birden çok kez yürütülürse,

o zaman ZeroMemory (sonuç) her OrderSend()'den önce yürütülmeli mi?

 
MoneyJinn :

OrderSend() özel bir işlev içinde birden çok kez yürütülürse,

o zaman ZeroMemory (sonuç) her OrderSend()'den önce yürütülmeli mi?

OrderSend çağırmadan önce değil, her ticaret yapısı bildiriminden sonra derdim.
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderSend - Документация по MQL5
 

EA çevrimiçi çalışıyorsa, veriler \MetaTrader 5\MQL5\Files dizininden yüklenir. Ve bir esperti test ederken bir dosyadan veri nasıl yüklenir?

1...562563564565566567568569570571572573574575576...3184
Yeni yorum