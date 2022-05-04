Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 569
Test cihazında 2000'den beri günlük barlarda " Yalnızca açık fiyatlar " modunda bir test yaparsam bir boşluk buldum. Yani, " OHLC on M1 " modundaki normal sonuç şudur:
Ancak " Yalnızca açılış fiyatları " modunda:
Yaklaşık 2002'den 2006'ya geçiş.
---
Kimsenin buna benzer bir deneyimi var mı?
Test eden kişi işlem yapmayı reddediyor. Metatrader5 web sitesinden kurulum yaparsanız, danışmanlar hem sl hem de tp siparişleri ayarlayarak ve fırsatlar açarak mükemmel çalışır. Ancak MetaTrader5 bir kez güncellendiğinde, test cihazı tek bir işlem yapmaz. Yeniden başlatma yardımcı olmuyor.
not. Aramada buna benzer bir konu bulamadım o yüzden küfür etmeyin.
Baylar, sorun, burada bir sorun olabilir.
Enstrüman için tüm sipariş hacmini kapatma işlevi vardır. Terminal, aşağıdaki içeriğin hatalarıyla doludur:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 başarısız anında satış 0.20 EURUSD 1.34542'de [Geçersiz istek]
İşte fonksiyon kodu:
Şu anda ticaret yapılarının ilanından sonra 2 satır eklenerek sorununuz çözülmüştür.
Yeni yapı, basit yapıları bir döngüde kopyalamayı durdurdu. İşte test komut dosyası:
çoğaltmışsınız teşekkürler. Düzelteceğiz.
Grafik özelliklerinde "Grafik üstte" ayarlanmışsa, dikey çizginin alt çubuğundaki zaman, grafikteki zamanla görsel olarak çakışmaz.
"Grafik üstte"yi kapatırsanız, her şey yolunda demektir.
eklenen girişler
ZeroMemory (istek);
ZeroMemory(sonuç);
ticaret yapılarının duyurulmasından sonra ==> her şey çalıştı ==> saat gibi!
Şu anda ticaret yapılarının ilanından sonra 2 satır eklenerek sorununuz çözülmüştür.
OrderSend() özel bir işlev içinde birden çok kez yürütülürse,
o zaman ZeroMemory (sonuç) her OrderSend()'den önce yürütülmeli mi?
EA çevrimiçi çalışıyorsa, veriler \MetaTrader 5\MQL5\Files dizininden yüklenir. Ve bir esperti test ederken bir dosyadan veri nasıl yüklenir?