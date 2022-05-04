Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 564
Bu sorunun nedeni nedir? Bulut kaynakları kullanılamıyor.
Açıklamak.
Planlanan değişikliklerin bir ön duyurusu yapıldı. Bir sonraki derlemedeki değişikliklerin nihai listesi, derlemenin kendisinin yayınlanmasından sonra yayınlanacaktır.
Gösterge kodunu uzun süre ve inatla, ortaya çıkan hataları yakalamaktan tamamen ümidimi kesene kadar kazdım. "Aptallar" a yazmadım, çünkü hatalarımdan değil, terminalin işleyişindeki hatalardan şüpheleniyorum.
Göstergenin görevi, fraktalları başka bir zaman diliminden mevcut zaman dilimine yerleştirmek ve yeni fraktal çubuklar ortaya çıktıkça yenilerini eklemektir. Lütfen fraktal okları yerleştirmenin başka yollarını önermeyin, bahsettiğimiz şey bu değil; buradaki sorular, bu özel kodla ilgili ve muhtemelen terminalin yanlış çalışmasıyla ilgili temel sorulardır. Algıyı basitleştirmek için mantıksal olarak yarıya indirilen (yalnızca üst fraktallara) iFractals yardımından alınan örnek temel alındı ve standart Fractals.mq5'ten de bazı kodlar ödünç alındı. Nefretten kaçınmak için son derece titiz olmam gerekiyordu: Neredeyse tüm olası olanları bağladım ve harcanan dizileri temizledim, çalışma sonuçlarında gözle görülür bir fark yaratmayan göstergenin tutamağını serbest bıraktım. Çalışmada aşağıdaki sorunlar ve özellikler fark edildi:
Noosphere sakinlerine ve özellikle geliştiricilere ikna edici bir istek: lütfen, her noktayı açıklayın ve bana gösterge kodunda nasıl hata ayıklayacağımı söyleyin (tamamen farklı bir uygulamaya gitmezseniz).
Teşekkürler ve dosyalar ektedir.
Not: Dosya adlarında parantez vardı ama yükledikten sonra karıştı.
Başlatmanın neden başarısız olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Başlatmaya başlamadan önce, fonksiyonla ilgili hataları sıfırlarım
ResetLastError();
Başlatma sonunda bir hata alıyorum
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
Sonuç olarak, sekmede uzmanlar alıyorum
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Hatası 0
günlük sekmesinde
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert'i (EURUSD,H1) başlatan uzmanlar başarısız oldu
OnInit 0 döndürüyor mu 0 değil mi?
OnInit true döner, bir şekilde kaçırdım.
Teşekkürler, her şey yolunda.
Ve sihirli bir anlaşmadaki mevcut kâr nasıl belirlenir?
bu kod kapalı anlaşmalarda kar döndürür, ancak açık anlaşmaya ihtiyacım var