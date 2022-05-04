Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 559
Sessizliğinizi bozuyorum - bu kesinlikle GMT + 1 değil, GMT + 2 - her neyse, umurunuzda değil - ortalamalar / osilatörler gibi herhangi bir bildiriyi çiğneyenlerin canı cehenneme. asıl sorun ve görev, haberler ve bunların emekçilerin mat aygıtıyla bir arada yaşamasıdır -
Kış GMT+2
Cevabınız felaket - peki ya tarihin çeyrek dönemleri ve onlarca yıllık geçmişi? hangisinde?
Burada hemen hemen aynıyım, sorun saat dilimini değiştirmek değil , test cihazındaki haber geçmişinde (gerçek zamanlı olarak, bu yeterlidir).
PS Bir haber yapısına ihtiyacımız var ve zaman serisi gibi bir dizi yapının depolanmasını organize etmek tüm sorunları çözecektir.
Çalışma süreniz nedir? Aylarsa, her şeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu durumda bir saat önemli değil.
Gerçekten, terminal ne olacak?
Şampiyona sırasında sunucuları yeniden başlatamayacağımız için hafta sonunu bekliyoruz.
Zaman dilimi geçişinin sınırındaki çizelgelerin oluşturulmasındaki tutarsızlık yakalandı. Hata zaten düzeltildi.
Cevap ver neden öyle?
1) 4 trend çizgisi koyun:
2) Ölçeği değiştirdi (İmleci fiyat ölçeğinde hareket ettirdi):
3) yatay karıştırma:
Öyleyse (grafikte en soldaki satır) olmalı mı?
Ps önceki gönderi silinen fiyatlar iade edildi)
Sınıfın kaç nesnesi ağrısız bir şekilde oluşturulabilir?
Her şey benim için 3000000'den fazla çalışıyor, ancak sildiğimde Anormal sonlandırma oluşuyor.
Nesne sayısı ~3 lyam'dan az ise, program normal olarak sonlandırılır.
PS, programı normal olarak çok sayıda sınıf nesnesiyle nasıl sonlandırabilirim?
Belki de 3 milyon nesneyi silmek, Deinit'in çalışması için meta alıntılarla ayrılan standart zamandan biraz daha fazla zaman alıyor.
Yardımdan: MQL5 Referansı > MQL5 programları > İstemci terminal olayları :
.... OnDeinit() işlevinin yürütülmesi 2,5 saniye ile sınırlıdır. ...
Bu durumda, terminalin yerel menüsünden tablodan eksper çıkarılarak sonlandırılırken veya ExpertRemove () çağrılırken - Anormal sonlanma garanti edilir.
// Tabii ki, düzgün eğitimli bir programcı olarak nesneleri yalnızca Deinite'ta silmezseniz.
Bu nedenle tek çıkış yolu: eğitim hakkında bir bok vermeyin - önce nesneleri silin ve ancak ondan sonra Deinit'i arayın ( ExpertRemove () aracılığıyla).
Gerisini umarım, kendin düşünebilirsin.