Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 566

Yeni yorum
 

OrderCheck üzerinden kontrolüm var.Buna göre istekler zaten anlaşılmaz bir sonuç.retcode ile reddediliyor.Sd'ye yazdım zaten.Kötü.

Güncelleme devre dışı bırakılabilir mi?

 
Bazı MQl programlarını çevrimdışı olarak test etmek için terminali çevrimdışına almanın bir yolu var mı?
 

Beyler, yeni yapılanma trendiyle bir şey beni hiç memnun etmiyor ... ne tür söveler?!?! (bu bir soru, bu durumda)

Görünüşe göre burada düzeltiyoruz ve orada bükülüyoruz. Eh, yo-mayo ..... mümkün olduğunca.

 
Cmu4 :

Beyler, yeni yapılanma trendiyle bir şey beni hiç memnun etmiyor ... ne tür söveler?!?! (bu bir soru, bu durumda)

Görünüşe göre burada düzeltiyoruz ve orada bükülüyoruz. Eh, yo-mayo ..... mümkün olduğunca.

Oldukça karmaşık bir projem var, ancak yeni bir yapıya geçtikten sonra herhangi bir söve bulamadım. Tüm dosyaları yeniden derledim ve her şey yolunda gitti. Ama herkesin kendi nüansları var ...
 
papaklass :
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç
İşlem talebinizde gerçekleştirilecek emir türünü yorumladınız.
Bununla ne yapacağımı tam olarak anlamadım ... kaldırılsın mı?
 
papaklass :

İki eğik çizgiyi kaldırın. Bu, istekte gerekli bir alandır. Ve yorumladınız, yani. ticaret emrine katılmaz.

Sen:

//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç
ama ihtiyacın var:

mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç

yardımcı olmuyor:

 
papaklass :
O zaman sorun yeni yapıdadır, çünkü. sadece bir hata almazsınız.
İşte bu... şimdi kapanış için işlevinizi nasıl oluşturacaksınız? Sonuçta, tamamen görsel olarak bakarsanız, fonksiyon kaymayı hesaba katarak doğru fiyatı oluşturur....
 
Evet, hata 10013 Geçersiz İstek. Farklı yöntemler denedim. İstek göndermenin olağan yolu çalışmıyor.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5
 
papaklass :
Ayrıca, takas talebinden yorumu kaldırmayı deneyin. Bir pozisyonu kapatırken gerekli değildir.
Denedim de yardımcı olmuyor. Ayrıca, MKL4 zamanından, satırda // sonra gelen hiçbir şeyin derleyici tarafından dikkate alınmadığını hatırlıyorum. Yani "//....." = "boş_uzay".
 
Karlson :
Evet, hata 10013 Geçersiz İstek.Farklı yöntemler denedim.Bir istek göndermenin olağan yolu çalışmıyor.Çalışan biri için muhtemelen bir sınıf aracılığıyla gönderirler.

İşte ... hareket halindeyken aynı şarkı.

Yaz, kim "sınıf aracılığıyla" istek göndermeyi bilir! Veya bir bağlantı verin, ya da başka bir şey ... aksi takdirde hafta sonu boşa gider .. Onlar için programlamak istedim ve geliştiriciler böyle bir sürpriz yaptı .. hayır, Pazartesi olmazdı ... ama hayır.

1...559560561562563564565566567568569570571572573...3184
Yeni yorum