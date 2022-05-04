Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 566
OrderCheck üzerinden kontrolüm var.Buna göre istekler zaten anlaşılmaz bir sonuç.retcode ile reddediliyor.Sd'ye yazdım zaten.Kötü.
Güncelleme devre dışı bırakılabilir mi?
Beyler, yeni yapılanma trendiyle bir şey beni hiç memnun etmiyor ... ne tür söveler?!?! (bu bir soru, bu durumda)
Görünüşe göre burada düzeltiyoruz ve orada bükülüyoruz. Eh, yo-mayo ..... mümkün olduğunca.
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç
İşlem talebinizde gerçekleştirilecek emir türünü yorumladınız.
İki eğik çizgiyi kaldırın. Bu, istekte gerekli bir alandır. Ve yorumladınız, yani. ticaret emrine katılmaz.
Sen:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç
ama ihtiyacın var:
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // sipariş yürütme türü - ya hep ya hiç
yardımcı olmuyor:
O zaman sorun yeni yapıdadır, çünkü. sadece bir hata almazsınız.
Ayrıca, takas talebinden yorumu kaldırmayı deneyin. Bir pozisyonu kapatırken gerekli değildir.
Evet, hata 10013 Geçersiz İstek.Farklı yöntemler denedim.Bir istek göndermenin olağan yolu çalışmıyor.Çalışan biri için muhtemelen bir sınıf aracılığıyla gönderirler.
İşte ... hareket halindeyken aynı şarkı.
Yaz, kim "sınıf aracılığıyla" istek göndermeyi bilir! Veya bir bağlantı verin, ya da başka bir şey ... aksi takdirde hafta sonu boşa gider .. Onlar için programlamak istedim ve geliştiriciler böyle bir sürpriz yaptı .. hayır, Pazartesi olmazdı ... ama hayır.