Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 297
Tüm çiftler için Alpari
Yanılmıyorsam Alpari'nin minimum lotları 0.10'dir.
Ancak yukarıda belirtildiği gibi güvenilirlik ve doğrulama için kullanmak daha iyidir
Metin dosyalarından uzun satırlar okurken hatalar
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
Bana verir
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
Lütfen en kısa zamanda düzeltin.
Veri penceresinde arabellek adlarının görüntülenmesi için bunu nasıl yapacağımı söyle?
Program Özellikleri bölümündeki bir örneğe bakın.
Veri penceresinde arabellek adlarının görüntülenmesi için nasıl yapacağımı söyle?
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
Standart CChart sınıfı buggy'dir.
Senaryoyu çalıştırıyoruz ve işte, program rüzgar tarafından uçup gidiyor :o)
grafik herhangi bir hata mesajı olmadan silinir.
Komut dosyası tamamlandıktan sonra, CChart sınıfının örneği de dahil olmak üzere tüm nesneler otomatik olarak yok edilir. Ancak yıkımda, yaratılan nesnelerin yıkıcılarına denir. Bu durumda, CChart sınıfı için yıkıcı şöyle görünür:
diğer bir deyişle, betiğin üzerinde çalıştığı grafik kapatılır.
Not : MQL5'te Nesneler Nasıl Oluşturulur ve Yok Edilir makalesini okuyun