alexluek :
Tüm çiftler için Alpari

Yanılmıyorsam Alpari'nin minimum lotları 0.10'dir.

Ancak yukarıda belirtildiği gibi güvenilirlik ve doğrulama için kullanmak daha iyidir

 double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN );
 

Metin dosyalarından uzun satırlar okurken hatalar

void testStr()
  {
   string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
   int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
   fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(fh==INVALID_HANDLE) return;
   for(i=0; i<cnSymb; i++)
     {
      sWrite+=(string)(i%10);
     }
   int wrLen;
   for(i=0; i<cnStr; i++)
     {
      wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
     }
   FileClose(fh);

   fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
   if(fh==INVALID_HANDLE) return;
   int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
   for(i=0; i<cnStr; i++)
     {
      sRead=FileReadString(fh);
      readLen=StringLen(sRead);
      if(readLen!=wrLen)
        {
         if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
         error1Cn++;
        }
      int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
      ushort chR,chW;
      for(j=0; j<minCn; j++)
        {
         chR = StringGetCharacter(sRead, j);
         chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
         if(chR!=chW) break;
        }
      if(j!=minCn)
        {
         if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
         error2Cn++;
        }
     }
   FileClose(fh);
   Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
  }
//---
void OnStart(){testStr();}

Bana verir

Str count: 100 str size: 6000 error1Cn: 3 error2Cn: 1
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000


Lütfen en kısa zamanda düzeltin.

 

Veri penceresinde arabellek adlarının görüntülenmesi için bunu nasıl yapacağımı söyle? 

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ind_proba.mq5 |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link       "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_plots   5    //must set, can be bigger than necessary, can not be bigger than indicator_buffers
#property indicator_buffers 15 //must set, can be bigger than necessary
                               //BufferPattern
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_BARS   //DDDDC
#property indicator_width1   2
#property indicator_color1  Blue,Red,Green

//--- input parameters
double OpenBarBuff[];   //  data buffer
double HighBarBuff[];
double LowBarBuff[];
double CloseBarBuff[];
double ColorBarBuff[];   // color buffer
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping
   IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits );

   SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBarBuff, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,HighBarBuff, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 2 ,LowBarBuff, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBarBuff, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 4 ,ColorBarBuff, INDICATOR_COLOR_INDEX );

   PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Open" );
   PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "High" );
   PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Low" );
   PlotIndexSetString ( 3 , PLOT_LABEL , "Close" );
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
//---
   CalcBars(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close);

//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int CalcBars( const int rates_total,
             const int prev_calculated,
             const double &open[],
             const double &high[],
             const double &low[],
             const double &close[])
  {
//--- auxiliary variables
   int i= 0 ;
//--- set position for beginning
   if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ;
//--- start calculations
   while (i<rates_total)
     {
      OpenBarBuff[i]=open[i];
      HighBarBuff[i]=high[i];
      LowBarBuff[i]=low[i];
      CloseBarBuff[i]=close[i];
      ColorBarBuff[i]=( double )((close[i]>open[i])? 0 :(close[i]<open[i])? 1 : 2 );
      i++;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Program Özellikleri bölümündeki bir örneğe bakın.
 
Rosh :
Program Özellikleri bölümündeki bir örneğe bakın.

Teşekkür ederim.
 
BoraBo :

Veri penceresinde arabellek adlarının görüntülenmesi için nasıl yapacağımı söyle?

...
#property indicator_plots   1 
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
 
BZSP :

Metin dosyalarından uzun satırlar okurken hatalar

Lütfen en kısa zamanda düzeltin.

Gönderdiğiniz için teşekkürler, düzeltildi.
 
mql5 :
Gönderdiğiniz için teşekkürler, düzeltildi.
Sayesinde! Yeni yapı ne zaman olacak?
 

Standart CChart sınıfı buggy'dir.

 #include <Charts\Chart.mqh> // подключаем класс
void OnStart ()
  {   
   CChart eur; // создаём объект
   eur.Attach(); // приатачиваем к чарту
  }

Senaryoyu çalıştırıyoruz ve işte, program rüzgar tarafından uçup gidiyor :o)

grafik herhangi bir hata mesajı olmadan silinir.

Urain :

Standart CChart sınıfı buggy'dir.

Senaryoyu çalıştırıyoruz ve işte, program rüzgar tarafından uçup gidiyor :o)

grafik herhangi bir hata mesajı olmadan silinir.

Komut dosyası tamamlandıktan sonra, CChart sınıfının örneği de dahil olmak üzere tüm nesneler otomatik olarak yok edilir. Ancak yıkımda, yaratılan nesnelerin yıkıcılarına denir. Bu durumda, CChart sınıfı için yıkıcı şöyle görünür:

 void CChart::Close()
  {
   if (m_chart_id!=- 1 )
     {
       ChartClose (m_chart_id);
      m_chart_id=- 1 ;
     }
  }

diğer bir deyişle, betiğin üzerinde çalıştığı grafik kapatılır.

Not : MQL5'te Nesneler Nasıl Oluşturulur ve Yok Edilir makalesini okuyun

