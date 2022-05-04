Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 145
HistorySelectByPosition() 'dan sonra çalıştırılırsa, HistoryDealsTotal() işlevinde bir hata olduğuna inanıyorum.
Bir süre sonra, 0'a eşit işlem sayısını verir ve bu, açık bir pozisyon varlığında (çoklu para birimi seçeneği) olur.
Oh, MT5'i silmem gerekecek, ama gerçekten kullanmak istedim... :'(
Şaka yapıyorum, WideCap çöpte :)
Windows 7x32
MT5 en son
geniş kapaklı en son
En büyük istek.. MT4 ile fark edildi..
Her türlü küçük veya küçük önemli şeyler için, lütfen, ayrı bir iş parçacığı oluşturun (Konu - daha net hale getirmek için ..;)..
Terminali yüklemekten bıktınız ve .. durdu - yorgun ..;)
Satır beyaz - menü yerine ..
Botlarla 8 çizelge..
Yeni bir sembol eklendi - bu kadar .. yelken açtı .. bütün gün - içeri girme - dışarı çıkma .. (((((
not..
PageFile - zaten statik hale getirildi .. oldukça yeterli - yardımcı olmadı ..((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Terminalim kilitlenmiyor, büyük olasılıkla farklı bir sorununuz var.
Ne kadar çok iş parçacığı, o kadar fazla senkronizasyon yeri, bu da programda çok sayıda bulunması zor ve öngörülemeyen hatalara yol açar.
Terminalim takılmıyor, büyük olasılıkla farklı bir sorununuz var.
Yeni yapı - 338 - hızlı bir şekilde boşaltıldı .. Güzel ..))))
Şimdi eziyet edeceğim ki asılayım! ;)
not..
vay be.. evet o da hemen yüklendi))))))))))))
zyzy
so-so-so .. Beyaz nokta yok .. Ve veriler yükleniyor ..
Ay - Molozza !!! Ve ne kadar güzel ve hızlı bir şekilde boşaltıldı !!!
Her şey - geliştiricilerin şerefine! Ya da belki yarın Champ için bir bot yaparım ..))))
Bu tür şeyler zaman zaman oluyor.
Testten önce ekran:
("Başlat" ve terminali simge durumuna küçültün)
Ekrandan sonra:
Araç çubukları vb. yersiz
Ne kadar çok iş parçacığı, o kadar fazla senkronizasyon yeri, bu da programda çok sayıda bulunması zor ve öngörülemeyen hatalara yol açar.
Terminalim kilitlenmiyor, büyük olasılıkla farklı bir sorununuz var.
338 inşa
Tanım:
Hata, programın Windows ile etkileşimi durdurmasına neden oldu.
Sorun imzası:
Sorun olay adı: AppHangB1
Uygulama Adı: terminal64.exe
Uygulama sürümü: 5.0.0.338
Uygulama zaman damgası: 0060dc00
İmzayı asın: 678b
Fareyle üzerine gelme türü: 1
İşletim Sistemi sürümü: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Dil kodu: 1049
Ekle. imzayı asın 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Ekle. imzayı asın 2: 8160
Ekle. imzayı asın 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Ekle. imzayı asın 4: 678b
Ekle. imzayı asın 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Ekle. imzayı asın 6: 8160
Ekle. imzayı asın 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Çevrimiçi gizlilik bildirimini okuyun:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Çevrimiçi gizlilik bildirimi mevcut değilse lütfen yerel sürüme bakın:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt