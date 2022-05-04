Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 303

lütfen alıntı yaptığınız sunucunun adresini yazın

ve yayılma en azından 2010'dan beri. teşekkür ederim!

 

Geliştiriciler için soru:

EA test modundaki istemci terminalinin global değişkenleri bir şekilde taklit mi ediliyor yoksa bir sınıf olarak mı eksikler?

Teşekkür ederim.
Ticaret stratejisi test cihazındaki global değişkenler tamamen işlevseldir.

Ancak her testte global değişkenlerin tabanı sıfıra ayarlanır.

 
Anladım. Ve terminalde, MT4'te olduğu gibi listede görünmeleri mi gerekiyor?
 

Numara. Test, istemci terminalinin dışında gerçekleştirilir.
 

33778 numaralı hizmet masasındaki bilete eklenmedi


Bu yine x64 platformunda...


64-bit derleyicilerle hiç ilgilenmediğim için bir sorum var - orada herhangi bir özel kod var mı? x64 sürümünde neden bu kadar çok hata var? O zaman x32'den nasıl farklıdırlar?

 

Bu işlevi MQL5 Reference / Language Basics / Functions bölümünden alıyorum

 double                        // тип возвращаемого значения
linfunc ( double а, double b)  // имя функции и список параметров
  {
                             // составной оператор
   return (a + b);           // возвращаемое значение
  }

Ancak derleyici ikinci satırda çıktı verir: '(' - noktalı virgül bekleniyor

Ne anlama geliyor?

 
bu resmi bir insan dikkatsizliğidir

işlevin bildiriminde çift a - "a" harfi - Kiril ve karşılığında (a + b) - "a" harfi - Latince

Editörünüzde bu mektup pembeyle vurgulanmıyor mu?

 
ME Araçları -> Seçenekler -> Renkler -> ASCII olmayan karakterlerde yapılandırın, örneğin Maroon'u koyun. (renk koyu fakat siyahtan keskin bir şekilde farklıdır).
 
sergeev :

Bu resmi bir insan dikkatsizliğidir ...

Böyle bir özelliğe sahip açıklamaların duruma uygulanabilir olması pek olası değil :) Sembol, editörde doğal olarak hemen düzeltildi. İmleç 'a' karakterinden önce değil de açılış parantezinden önce olduğunda bir hata verilir. Bir insan olarak, alıntılanan derleyici yorumunda bunu fark etmiş olmalısınız.

Soru şu: https://www.mql5.com/en/forum/1111/page304#comment_48136

Açıklama. Soru, referans kitaptan aptalca örnekler topladığım ve aptalca derlediğim için değil, çalışan bir işlev oluştururken bu hatayla ilgili bir mesaj göründüğü için ortaya çıktı. Referans kitaptaki örneğe atıfta bulunmak hiçbir şeyi değiştirmedi. Başlıktaki argümanların açıklamasını bile kaldırabilirsiniz - sorun devam ediyor.

