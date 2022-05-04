Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 304
bölümden alıyorum MQL5 Referansı / Dil Temelleri / Fonksiyonlar
Ancak derleyici ikinci satırda çıktı verir: '(' - noktalı virgül bekleniyor
Ne anlama geliyor?
Düzenlemedeki örneğe göre kontrol ettim (ilk geçirilen parametrenin değiştirilmesiyle). her şey yolunda, hata yok.
referans için doğru örnek şuna benzer
İlk küme parantezini yuvarlak olanla değiştirdiğimde, yalnızca bir testte kişisel olarak sizin gibi bir mesaj alabilirim . Sonra bu mesaj çıktı
'(' - noktalı virgül bekleniyor (noktalı virgül bekleniyor)
Parantez sayısı (sağ ve sol) uyuşmuyorsa bir uyarı görüntülenir.
';' - Beklenmedik belirteç
'}' - noktalı virgül bekleniyor
not
Mevcut örneği (Rusça "a" ile) derlemeye çalışırsanız, derleyici beklendiği gibi bir hata verir.
'a' - bildirilmemiş tanımlayıcı
Olmayanı başkaları için düşünmemelisiniz :) Sembol, editörde hemen düzeltildi, tabii ki. İmleç 'a' karakterinden önce değil de açılış parantezinden önce olduğunda bir hata verilir. Bir insan olarak, alıntılanan derleyici yorumunda bunu fark etmiş olmalısınız.
Açıklama. Soru, referans kitaptan aptalca örnekler topladığım ve aptalca derlediğim için değil, çalışan bir işlev oluştururken bu hatayla ilgili bir mesaj göründüğü için ortaya çıktı. Referans kitaptaki örneğe atıfta bulunmak hiçbir şeyi değiştirmedi. Başlıktaki argümanların açıklamasını bile kaldırabilirsiniz - sorun devam ediyor.
Evet, büyük olasılıkla bu örnekle ilgili olmayan bir hatası var ....
Kodun tamamına bakmanız gerekiyor ...
Örnekteki harf düzeltildi ancak tam olarak böyle bir hata almak mümkün değildi. Yeniden üretebilmemiz için tam kodu verebilir misiniz?
Dikkatiniz için hepinize teşekkür ederim! Mesele şu ki, bir hata başlatabilecek herhangi bir "tam kod" mevcut değil. C++ ders kitabından, bir fonksiyona argüman olarak iletilen harici bir değişkenin değerinin fonksiyon tarafından değiştirilemeyeceği (veya bunun gibi bir şey - genel olarak, kendi kendine eğitim alanından) ifadesini kontrol etmeye karar verdim. . Kontrol için ilkel bir işlev oluşturuldu - derleyici bir hata veriyor. Referans kitabına döndüm, örneği kopyaladım, örnekteki sembolü düzelttim - hala aynı hata. Hem komut dosyası şablonuna hem de uzman şablonuna bir işlev eklemeye çalıştım - hata değişmiyor. Aslında, "komple kod" yalnızca, onTick() veya onStart() işlevinin boş gövdesine eklenen örnekteki işlevden oluşur.
Akşam böyle bir sözde tam kod göndereceğim, ancak yardımcı olup olmayacağını bilmiyorum. Bir hafta boyunca "uyku ve geri" modunda kullanıldığı için bilgisayarı yeniden başlatmayı da deneyeceğim.
Bir şekilde çoğalır.
Bir işlevi diğerinin içinde tanımlamaya çalışıyorsunuz - buna izin verilmiyor. İşlev Çağrısı bölümünde bu açıkça belirtilir:
Bir işlev, programın herhangi bir yerinde global düzeyde , yani diğer işlevlerin dışında bildirilebilir veya bildirilebilir. Bir işlev, başka bir işlevin içinde bildirilemez veya bildirilemez.
Açıklama için teşekkürler! Tam benim durumum.
Teorik bilgi, pratikte uygulanmasının doğruluğunu henüz garanti etmez :) Benim eksikliğim.
392 oluşturun.
Bir grafiği silerken , silinen grafikler listesine dahil edilmez. "Dosya">"Uzaktan kumandayı aç" menü öğesinin çalışmadığı ortaya çıktı.
Grafiği, uzaklarda görmeyi umarak (genişletmek yerine) yanlışlıkla kapattı, ama sonra ...
Kutuyu kontrol et
Bazı aracılar uzaktan başlamaz, işte günlük:
Localhost aracılığıyla bu ajan yerel olarak çalışır.
Nedeni ne olabilir?