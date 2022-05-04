Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 302
Hangi sunucunun alıntı geçmişinin nerede seçileceğini söyle
ve 2008'den beri yayıldı. Site yükleyiciniz indirildi
MT5, ancak tüm sunucuları denedi, ayrıca 2010,01,01
tarih güncellenmedi, geçmişi silmeye çalıştı
kök klasörden - hepsi aynı.Sunucu standart denedi - terminal
Söyleyin bana, yeni bir yapı yayınlama kararı neye dayanarak alındı?
Geçen hafta boyunca MetaTrader 4 platformu için büyük bir toplu güncelleme yayınlamaya hazırlanıyorduk, bu nedenle bir sonraki MetaTrader 5 yapılarının yayınlanması biraz yavaşladı.
Bir sonraki MT5 derlemesi önümüzdeki 2 gün içinde piyasaya sürülecek (zaten dahili testin son aşamasında).
Hangi sunucuyu seçeceğimi söyle, alıntıların geçmişinin nerede olduğunu
Terminal ayarlarında grafikteki maksimum çubuk sayısını artırmaya çalışın ve terminali yeniden başlatın.
Cevap için teşekkürler - güven verici, Alpari sunucusu.
Alpari sunucusunun tam olarak test edebileceğiniz bir yer olmadığını uzun zaman önce burada öğrendik.
Hangi sunucuyu seçeceğimi söyle, alıntıların geçmişinin nerede olduğunu
ve 2008'den beri yayıldı. Site yükleyiciniz indirildi
Yani geliştirici sunucusunda ve testinde, şampiyonluk için, hatırladığım kadarıyla hikaye 2005'ten yüklendi.
Şahsen, 2000'den beri Expert Advisor'ları test ediyorum.
Her durumda, sadece burada en kaliteli hikayeyle tanıştım (yeterli sembol olmaması üzücü) ...
Beyler, Expert Advisor'ın gerçek zamanlı (örneğin bir haftalık) çalışmasının sonuçlarını, aynı periyotta test cihazının çalıştırılması sonucunda elde edilen sonuçlarla karşılaştırmayı deneyen var mı?
Onlar. önce uzman bir hafta çalışır, ardından test cihazını aynı parametrelerle aynı aralıkta çalıştırır ve fırsatlar listesini karşılaştırırız. Sonuçlarım çok farklı.
Gerçekte, işlemlerin yaklaşık yarısı kayıp ve bunları açmak için günlükte herhangi bir sorun kaydedilmedi.
EA'm üç aydır bir demo (meta alıntılar) üzerinde çalışıyor. Test cihazındaki sonuçlar aynı!
Hmm ... tamam, nedenini düşüneceğim. Belki bir şeyler kazarım.
anladım teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum.
Ancak bu sunuculardan geçmişi indiremiyorum, zaten her şeyi denedim,
boşluk nasıl askıda kalıyor ve askıda kalıyor, alıntıların geçmişini klasörden siliyorum, bundan sonra yapmıyorum
yükler, bunun sitesinden bir komut dosyası ile denedim ama aynı şey, bir fikir alır
Amerika'da bir yerde sunucuların öncelik sırasına göre düzenlendiği.
=======
Test modunda, geçmişi de indirmez. Alpari veya Broko sunucusunu reçete ettiğinizde
her şey an yüklü ve bütün bunlar arkadaş olmak istemiyor :-)