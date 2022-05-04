Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 136

Yeni yorum
 
Renat :
Bir Uzman Danışmandan oluşturulan bir gösterge, açıkça silinene veya Uzman Danışman sona erene kadar kaldırılmayacaktır.

cevaplamak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Bu çok değişir, bu nedenle sorunu test eden için kod ve gerçek için kod olarak bölmeden yapabilirsiniz.

 
Renat :

Göstergelere saatte bir kez ihtiyaç duyulursa, kaynakları korumak için en iyi nasıl yapılacağını önerin:

her onay işaretine asmak için bir düzine standart gösterge bırakın veya

Bunları her kullanımdan sonra IndicatorRelease(indicator_handle) aracılığıyla boşaltın ve bir saat sonra yeniden yükleyin.

Doğru, ikinci seçenek test süresinde bir artışla doludur.

Ayrıca bir makineyi yüklemenin ortalama ne kadar sürdüğünü de yanıtlayın?

 
Urain :

Göstergelere saatte bir kez ihtiyaç duyulursa, kaynakları korumak için en iyi nasıl yapılacağını önerin:

her onay işaretine asmak için bir düzine standart gösterge bırakın veya

Bunları boşaltmamak en iyisidir (göstergelere gerçekten "saatte bir kez" pek ihtiyaç duyulmaz), ancak:

  1. 64 bite geçişle bellek miktarını artırın veya
  2. grafik geçmişi derinliğini azalt
Yüklemenin tam olarak ne kadar sürdüğünü söylemek imkansızdır - bu birkaç faktöre bağlıdır. Göstergeleri boşaltarak kendiniz için sorun yaratmamak en iyisidir - bu, oluşturma süreçlerinin uyumsuzluğu ve göstergenin yeniden hesaplanması nedeniyle sorunlarla dolu olabilir.
 
Urain :

Göstergelere saatte bir kez ihtiyaç duyulursa, kaynakları korumak için en iyi nasıl yapılacağını önerin:

her onay işaretine asmak için bir düzine standart gösterge bırakın veya

Bunları her kullanımdan sonra IndicatorRelease(indicator_handle) aracılığıyla boşaltın ve bir saat sonra yeniden yükleyin.

Doğru, ikinci seçenek test süresinde bir artışla doludur.

Ayrıca bir makineyi yüklemenin ortalama ne kadar sürdüğünü de yanıtlayın?

Zamanlayıcıdaki verileri sizin için gerekli olan aralıklarla istemeye çalışın. tabii ki zamanlayıcı başka amaçlar için kullanılmadığı sürece.
 

Soru

Sadece ofset ayarları kullanmıyorum ama yanlışlıkla timsahın açıklamasını gördüm, düşünmeye başladım... :)

timsah ayarlarından birinin açıklaması:

diş kayması

[içinde] Fiyat grafiğine göre kırmızı çizginin kayması. Satır ofsetinin tamamen görüntüleme için görsel olduğu ve gösterge tamponundaki değerlerin ofset olmadan saklandığı unutulmamalıdır. CopyBuffer() işlevi ile arabellek değerleri alırken ofset değerinin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Bu MA'nın açıklamasında olmasa da, bunun bir hata olduğunu ve her şeyin aynı olduğunu düşünüyorum.

ma_shift

[içinde] Fiyat grafiğine göre gösterge kayması.

Sarı kuşun olduğu şekilde, fiyat MA'yı kaymadan geçiyor. Burada açıktır, örneğin, barın sondan önceki kapanış fiyatı MA'nın üzerindedir, bir önceki MA'nın altındadır, mevcut çubuğun açılışında açarız.

Ve yeşil kuş nerede, aynı şeyi nasıl bulabilirim? Onlar. fiyata göre görsel geçiş anı, bir kayma ile MA

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов - Документация по MQL5
 
Merhaba, bir senaryo yazdım - EURUSD çifti için Satış fiyatını alıyorum
 #include <Trade\SymbolInfo.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
  CSymbolInfo SymInfo;
   Alert (SymInfo.Ask());
  }
0 değeri verir - sanırım bağlamanız gerekiyor 
CSymbolInfo SymInfo;
grafik sembolüne, ancak sembolü sınıfa nasıl belirteceğimi bilmiyorum
[Silindi]  
kirill190982 :
Merhaba, bir senaryo yazdım - EURUSD çifti için Satış fiyatını almak 0 değerini veriyor - bence bağlanması gerekiyor
grafik sembolüne, ancak sembolü sınıfa nasıl belirteceğimi bilmiyorum
Öncelikle bu sınıfın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve sorunu çözmek için yöntemleri kullanmalısınız. Bu sınıf için Ad veRefreshRates .
 
Interesting :
Öncelikle bu sınıfın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve bir sembole bağlanırken önce " Bu sınıf için " adını girin.
 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   SymbolInfo.mqh |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//|                                              Revision 2010.02.22 |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CSymbolInfo.                                               |
//| Appointment: Class for access to symbol info.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CSymbolInfo
  {
protected :
   string                       m_name;               // symbol name
   MqlTick                      m_tick;               // structure of tick;
.....
//--- ask parameters
   double             Ask() const                       { return (m_tick.ask);
Sınıfta Sor anladığım kadarıyla MqlTick yapısı tarafından belirleniyor, şöyle denedim
 #include <Trade\SymbolInfo.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   string Megasymbol= Symbol ();
  CSymbolInfo SymInfo;
  SymInfo.Name(Megasymbol);
   Alert (SymInfo.Ask());
  }
yine de null döndürür
[Silindi]  
kirill190982 :
Anladığım kadarıyla sınıfta Ask MqlTick yapısı tarafından belirleniyor, denedim yine de sıfır veriyor.

Böyle yapılmalı 

SymInfo.Name( "EURUSD" );
SymInfo.RefreshRates();
Print (SymInfo.Ask());
 
Interesting :

Ve bu yüzden kötü deneyin?

Teşekkür ederim
1...129130131132133134135136137138139140141142143...3184
Yeni yorum