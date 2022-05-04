Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 230
Burada insanlar şiddetle tarihteki boşluklardan kurtulmak istediler ve siz onları yapmayı teklif ediyorsunuz.
Delik açmayı önermiyorum, güvenilir bilgiye sahip olmayı öneriyorum, standart olmayan zaman dilimleri ve tarihsel veri formatına erişim olanağı sundum
Verilerim olduğu yanılsamasına ihtiyacım yok, kesinliğe ihtiyacım var, delikleri nasıl yamalayacağım ya da yamayacağım başka bir konu
geliştiricilere bir öneri var: "sihirli bir onay kutusu" yapın - hikayeyi yamalayın veya eklemeyin
IMHO - önümüzdeki 5-6 ay içinde gerçek hesaplar üzerinde çalışmak için tam teşekküllü bir platform için umut edecek hiçbir şey yok ve 5-6 ay içinde MT5'in nasıl görüneceği ve var olup olmayacağı hala bilinmiyor
Uygun zamanlarda ve uygun yerlerde alarmcılar olay yerinde vuruldu. Bir bizon ya da bufalo sürüsünde, sebepsiz yere meleyen bir buzağı, yargılanmadan ya da soruşturulmadan çiğnenir.
Belki de forumdaki ilgili hesapları "çekmeye" değer? .... Yine de, evet, katılıyorum, insani değil.
Evet katılıyorum insancıl değil mantıklı
Tüm eksiklikleri ile para için bir bilgisayar oyunu değil, anlaşılır bir terminale ihtiyaç duyan bir alarmcı olduğumu düşünelim, MT4 şu an için mikro gerçek üzerinde çalışmak için bana uygun, ama ne yazık ki, her zaman daha fazla oynamak istiyorum ve böyle bir söz, metakota temsilcileri tarafından yapıldı. Seni bunun için bırakacağım - önümüzdeki 5 ay içinde burada yapacak hiçbir şeyim yok. İyi şanlar.
evet ve herhangi bir talk show'a yardım hattını aramayı unutmayın, "Dom-2 şovu kapatılmalı mı" konulu bir tartışma olduğunda, asıl mesele, birinin medyayı ve özgürlüğü kontrol etmesi gerektiğini düşünmenizdir. Bu bilgiyi kabul edip etmemeniz veya TV kanalını değiştirmeniz veya yanından geçmeniz gerekip gerekmediğine karar vermek size bağlı değildir.
Durum
MT5'ten hafta sonu bir yatırımcı şifresi ile hesaba giriş yaptım. hesapta olması gerektiği gibi iki poz var.
Henüz işlem yapılmamış bir yatırımcı şifresi (çok yeni açılmış) ile başka bir hesaba da giriş yapıyorum ve "varlıklar" sekmesinde önceki hesabın verilerini görüyorum.
Ve bu yer imi ticareti
Evet, "Fonlar" ve "Marj" bir şekilde eşleşmiyor)
Optimizasyon aşamasında ortaya çıkan bu hata zaten düzeltildi. Düzeltilmiş yapı Pazartesi günü yayınlanacak.
Rahatsızlık için özür dilerim, abarttım...
Yeni yapının yayınlanmasının geciktiğini anlıyorum? Yoksa yine en lezzetli şeyi mi kaçırdım?... :)
Dolguda dedikleri gibi soru:
Bir EA bir dosyaya nasıl veri yükleyebilir/indirebilir? ve asıl mesele, test cihazında, ancak aracılarla çalışması gerektiğidir.
Aracının görmesi için dosya nerede bulunmalıdır?
ZY Well incir onunla boşaltmak için, en azından bir dosyadan ama ajanda yüklemek için.
Sonuçta, aracı test cihazının emriyle başlar, bu da ona bazı verilerin iletildiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu süreci sadece girdi değişkenleri ile yönetmek değil, aynı zamanda dizileri de transfer edebilmek istiyorum.
Bir EA bir dosyaya nasıl veri yükleyebilir/indirebilir? ve asıl mesele, test cihazında, ancak aracılarla çalışması gerektiğidir.
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Bir dosya yükleyin - hiçbir şekilde. Yerel olarak test ediyorsanız (yalnızca yerel aracılarda), dosyaları istemci terminallerinin paylaşılan klasöründe açabilirsiniz.
#property tester_file "bla-bla-bla"
Program Özellikleri
tester_indicator
sicim
" Gösterge_adı.ex5" biçimindeki özel göstergenin adı . Test için gerekli göstergeler, karşılık gelen parametre sabit bir dize olarak ayarlanmışsa, iCustom() işlev çağrısından otomatik olarak belirlenir. Diğer durumlar için (göstergenin adını belirten parametrede IndicatorCreate() işlevinin kullanılması veya sabit olmayan bir dize kullanılması), bu özellik gereklidir
tester_file
sicim
Uzantı dahil, çift tırnak içine alınmış (sabit bir dize olarak) test cihazı için dosyanın adı. Belirtilen dosya iş için test cihazına aktarılacaktır. Gerekirse test için giriş dosyaları her zaman belirtilmelidir
tester_library
sicim
Uzantılı kitaplık adı, çift tırnak içine alınır. Kütüphane, dll uzantılı veya ex5 uzantılı olabilir. Test için gerekli kitaplıklar otomatik olarak belirlenir. Ancak, herhangi bir kitaplık özel bir gösterge tarafından kullanılıyorsa, bu özellik kullanılmalıdır.