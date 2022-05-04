Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 225
geliştiriciler
Tabii ki, bu doğrudan MT5 için geçerli değil, ancak şu anki projem için önemli - Anladığım kadarıyla, MT4'te bir sembol için birkaç açık "pozisyonu" (sipariş) kapatırken, önce kârsız siparişler işleniyor mu?
Onlar. MT4'te bir sembol için tümü sunucu tarafından belirli bir fiyattan kapatılacak 10 "pozisyon" (açık emir) varsa, kapanış hangi sırayla gerçekleşecek?
not
MT4 sunucusundaki durumla tam olarak ilgileniyorum.
Bu hata MT5'in doğuşundan beri var ve henüz düzeltilmedi =(
yanılmıyorsam, bu DC tarafında bir hata ve gerçek hesapları olan birkaç DC ortaya çıkmasına rağmen şimdiye kadar kimse buna önem vermiyor - bu, soğumamın nedenlerinden biri MT5 şimdilik. Kodlarımı MT5 hesaplarında test etmek için hiçbir neden göremiyorum
ayrıca sıfır çubuğunun çizilmediği bir hata var - ekranda sadece Ask satırı mevcut fiyatı gösteriyor
Dinlemek!
Sonuçta, eğer yıldızlar yanıyorsa -
Bu, birinin ihtiyacı olduğu anlamına mı geliyor?
Yani - biri olmalarını mı istiyor?
Yani - birisi bu tükürükleri çağırıyor
inci?
Vladimir Mayakovski
Not: Mayakovsky'nin alıntısı için özür dilerim - dayanamadım, bu ayeti seviyorum
Grafik neden bu kadar hatalı üretiliyor?
Ekli ekranda şunları görebilirsiniz:
- dönem m15
- ekranın yarısı - günlük mumlar, ikinci yarım - saatlik
Bu bir sistem hatası değil, veritabanlarına doğru geçmişi yüklememiş bir aracının organizasyonel sorunudur.
Sunucumuza bağlanın access.metatrader5.com:443 - üzerindeki tüm geçmiş doğru.
ve ayrıca şekilde dikey çizgideki tarihin ölçekle birleştiğini görebilirsiniz - ne biri ne de diğeri görünür
Evet, böyle olmalı.
- bir nesneye çift tıklama sonunda ne zaman çalışacak ve özelliklerini 4-ke'de olduğu gibi açacak?
- bu sunucudan bir hata ekranı çizilsin mi?
- ama bariz bir hata. dikey bir çizgi kullanmak yalnızca arka planda mümkündür
- yani Önceki işlevselliği unutmak mümkün mü, yoksa davranışı düzenleyen bir tür onay işareti olacak mı?
yığın için daha fazlası:
- 4-ke ipucunda, bir nesneyi sürüklerken , sağ üst köşede görüntüleniyordu, nedense solda yaptılar - yoluna giriyor. İlk başta, opak olduğu zaman genellikle çileden çıkardı. Örneğin, buna hiç ihtiyacım yok - kapatmak için bir kene olurdu.
- bazı nedenlerden dolayı, her zaman değil, ancak çoğu zaman grafikte bir eğilim çizgisi üst üste bindiğinde veya konumu değiştirildiğinde, terminal çılgınca aptaldır ... .. birkaç saniye donuyor ...
- ve ayrıca bu çizgi, konumu değiştirdikten sonra, bazen birkaç saniye sonra kaybolur ve görünür .. veya ucunu çeker, serbest bırakır - nereye uçar bilinmez .. sonra geri uçar .. bazen ..
- ve daha da komik olanı, tablodaki tüm nesneler ileri geri zıplamaya başladığında olur .. bu özellikle başlangıçta, bir tür TF'yi ilk kez açtığınızda, görünüşe göre bir hikaye oluştururken ve çizerken, daha iyi sigara içmeye gitmek..
genel olarak, ilk beşi seçme girişimleri hayal kırıklığıyla sonuçlanırken ... =(
- bu sunucudan bir hata ekranı çizilsin mi?
Merhaba sevgili geliştiriciler. MKL5 dili, tek boyutlu sayısal dizide maksimum öğeyi arayan ArrayMaximum işlevine sahiptir. Çok boyutlu bir dizide maksimum elemanın indekslerini bulmak için benzer bir fonksiyon yapmaya ne dersiniz? Gerçek şu ki, buna ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Evet, MetaQuotes-Demo sunucusundaki hatayı gösterin lütfen.
ölçekte kendi mumların m15'te günlük olduğu açıktır
bu 94 Kasım ... Günlüklerin hangi zamandan itibaren gittiğini bilmiyorum - aptalca " grafiğin sonuna git" i tıkladım.
Peki ya kendiniz uygularsanız?
ölçekte kendi mumların m15'te günlük olduğu açıktır
94 kasım
1. Eğer yanılmıyorsam Evra 1999 yılında resmi olarak tanıtıldı.
Daha önce deneysel olarak var olduğu açık ama bu ayrı bir konu.
2. Bir yerde (nerede olduğunu hatırlamıyorum) şampiyona tarihinin 2005'ten beri hazırlandığı belirtildi ...