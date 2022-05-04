Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 229
Bir kez daha tekrarlıyorum: hem istemcide hem de sunucuda çok büyük bir görev katmanını otomatik olarak çözmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak yönetici yanlış alıntıları kendi elleriyle içe aktarırsa, geçmişini alıp başka biriyle değiştiremeyiz.
Sorunu belirli komisyoncu forumunda açık bir şekilde tanımlayın veya teknik desteğe yazın.
Renat, bu TASARIMLA doğru çalışmıyor! metaquotes sunucusunda dahil!
Adam 5 dakika seçti. geçmişe kayar. 1999 geçti, 5 dakika bitti, saatlik barlar görünmeye başladı, saatlik barlar bitti, günler gösterilmeye başlandı. Bu delilik! Ve MetaQuotes demo sunucusu da dahil olmak üzere bu şekilde çalışır!
Grafik periyoduna kadar çubuklarınız biterse, daha yüksek zaman dilimleri için mumları göstermeyin!
3- Parmağınızla lütfen tartışmaya tıklayın, aramada hangi sorgu var ve aramanız ne kadar sürdü? Gönderiye hoş bir şekilde şaşırdım - ne yazık ki, sadece birkaç insan var .. "bilge adamlar" her zaman aramaya gönderecek ...
Kolay. Bunu yapıyoruz: Arama kutusuna "Alıntıların geçmişi" yazın ve arama motorundan konuyla ilgili her şeyi bulmasını isteyin. Dördüncü sayfada aşağıdaki resmi görüyoruz
Vurgulanan gönderilerden herhangi biri, sizi tarihteki çubuklarla ilgili benzer bir sorunun tartışmasına götürecektir. 35 posta bu arada benim.
Bu gönderilerden ve aşağıdan başlayarak, her şey ayrıntılı ve oldukça popüler bir şekilde açıklanmıştır.
Bence Renat burada her şeyi ayrıntılı olarak anlattı:
Hayatım boyunca sunucular, diğer sunuculardan geçmişi senkronize etme işlevine sahipti. MT5'te bu daha da kolay.
Büyük olasılıkla idari nedenlerle. Teknik açıdan, tüm olasılıklar var.
Neyi ve nerede arayacağımı bilmeme rağmen aramam yaklaşık 5 dakika sürdü. Ancak, 30 dakika içinde “alıntı tarihi olan hatalar” konusundaki bir tartışmanın bulunmadığına hayatta inanmıyorum (konu tekrar tekrar gündeme getirildi, en azından durgun suyun ayrı bir dalı) ...
En son sürüm 362'de ( 02.12.2010 ) bir hata mı var? CopyTime işlevi aniden çalışmayı durdurdu, seçenek 3. komut dosyası sorunları
Geçmiş yüklenir, grafikte bulunur. Önceki yapıda her şey çalıştı.
Fikirde kaldım - bu bir hata. danışmanınız m15 periyodunda çalışıyor ve aniden bir saatlik veya günlük bir mumla karşılaşıyor... bu normal mi? ...
Geliştiriciler başlangıçta, farklı TF'lerde uyumsuzlukları önlemek ve daha kompakt veri depolaması için tüm TF'lerin geçmişinin M1'in geçmişinden geri yükleneceğini belirtti.
Fikir gerçekleşti, hikaye M1'den geri yükleniyor ve sonra DC'nin M1'in bu kadar derin bir geçmişi olmadığı ortaya çıktı ve ne yapmak istiyorsunuz?
MQ kararı oldukça mantıklı, tek şey böyle bir hikayeye aldanan tüccarlar için pek uygun olmaması.
Renat'a
Daha önce bir çözüm önerdim ve geliştiriciler bunu kaçırırsa tekrar edeceğim: her bir TF'nin ilk tarihindeki verileri geçmiş dosyasının yapısına girmeniz gerekiyor. Böylece talep edilen TF'nin yerel geçmişinin nerede bittiğini izlemek mümkün olacaktır. Bu, hem eski TF'nin verilerinin gösterilmemesi için grafikte görüntülemek için hem de mql5 işlevlerinden talep üzerine bu verileri yayınlamak için kullanılabilir.
MT5 21'de TF, yani geçmişi oluştururken TF tarihinin başlangıcının 21. tarihini kaydetmeniz gerekecek, bu kadar miktarda bilgi dosya boyutunu hiçbir şekilde etkilemeyecek, ancak ile çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. tarih.
Bugün 12/12/2010 . Ayrıca çalışmıyor...
Optimizasyon aşamasında ortaya çıkan bu hata zaten düzeltildi. Düzeltilmiş yapı Pazartesi günü yayınlanacak.
Rahatsızlık için özür dilerim, aşırıya kaçmış...
Dille ilgili tüm bilgiler, MQL5 diline ilişkin devasa ve genişleyen belgelerde mevcuttur. Ayrıca, tüm MQL5.community kaynağı, tüccarlara ve geliştiricilere yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
Dünyadaki hiçbir rakibimiz programlama diliyle ilgili bu kadar çok dokümantasyona ve bilgiye sahip değil.
Spesifikasyon hakkında: Ziyaretçilerin %99,99'u bir programlama dilinin saf (derleyici oluşturucular için) spesifikasyonunu okumak için yeterli bilgiye sahip olmayacaktır. Hiçbir şey bilmek ve yazmak istemeyen geliştiricilerin genel seviyesinden çok iyi bahsettiniz.
Bozmaya gerek yok, MQL5 topluluğunun sizin için standart kütüphaneler yazmayacağını yazmıştım. Ve 2 nedeni sıraladı - düşük ortalama tüccar-programcı seviyesi ve topluluk motivasyonunun eksikliği ve özellikle en iyi üyeleri, kapalı bir ticari platform için açık kaynak kodlu ücretsiz kod yazmak için.
Ve neden makaleler için ödediğiniz gibi gerekli derslerin gelişimi için para ödemiyorsunuz?
Örneğin, "MQL5 Referansı / Standart Kitaplık / Verileri düzenlemek için Sınıflar" - buraya çok şey eklenmelidir, örneğin, karma tablolar, kuyruklar, yığınlar. Tabii ki yardımı değil, kodu kastediyorum.
Bu foruma ne kadar sık girersem, bu forumun Güneş'ten hangi gezegende bulunduğundan o kadar şüphe duyuyorum?
mantıklı nedir? neden doğru olmayan bu bilgi? EA koduna rapor vermek ve veri, hata veya NULL , EMPTY, EMPTY_VALUE olmadığını grafikte göstermek daha mantıklı
Senin mantığınla, mağazadaki satıcının 10 kopek bozuk parası yoksa bana 10r ya da 100r vermeli.
neden ticaret yapamayacağınız ve teknik analiz yapamayacağınız böyle bir terminale ihtiyacımız var? Derleyici hakkında sessizim - eksilerden daha fazla artıları var
Not: Belki bilmiyorum ama meta alıntılar için övgü söyleyenlere ikramiye verilirse, sizi affederim
Bu foruma ne kadar sık girersem, bu forumun Güneş'ten hangi gezegende bulunduğundan o kadar şüphe duyuyorum?
mantıklı nedir? neden doğru olmayan bu bilgi? EA koduna rapor vermek ve veri, hata veya NULL , EMPTY, EMPTY_VALUE olmadığını grafikte göstermek daha mantıklı
Senin mantığınla, mağazadaki satıcının 10 kopek bozuk parası yoksa bana 10r ya da 100r vermeli.
Not: Belki bilmiyorum ama meta alıntılar için övgü söyleyenlere ikramiye verilirse, sizi affederim
Bunun nasıl yapılacağına dair özel bir tarifiniz var mı?
MetaQuotes'un dans ettiği başlangıç noktasını verdim (tüm TF'ler M1'den geri yüklendi),
Aylık TF'yi görüntülemek için yeterli M1 geçmişi yoksa geliştiriciler bu durumda nasıl çözecekler?
Ama sadece yılın başından itibaren bir haftanız olsaydı, kesinlikle bir fırtına başlatırdınız.
Fark etmediyseniz, erteleme dediğiniz şeye ek olarak, durumu nasıl düzelteceğinize dair gönderide hala iyi tavsiyeler var.
Sizden gelen şikayetlerden başka bir şey yok.
nasıl yapılır? evet, temel - test cihazına MT4'teki gibi TestGenerator günlüğüne çıktı: eşleşmeyen veri hatası (ses sınırı 5008, 2010.11.16 10:00 aşıldı)
grafikte bir delik açmak için, bu görünürlük neden? iyiden daha fazla sorun
benden bir şikayet değil - güçlü bir programlama dili ve ticaret için bir ticaret terminali beklediğim MT5 platformunun hatalarının tartışılması, bir kez daha tekrar ediyorum: derleyici hakkında soru yok - benim için bu Hepsinden iyisi ücretsiz olarak sağlandı, ancak terminal beni biraz şaşırttı, hataları ve MT5'te bok yapma arzusunu ne kadar geri püskürttüğü.
IMHO, MT5 terminali "fareli bir kara kutu" - hangi noktada yükseltmeye karar verecek? grafiğe ne çizdi? Tarihte ne çizdin? geçmiş verileri diğer sağlayıcılarla nasıl karşılaştırabilirim?
ve bu tür soruları yazabilir ve yazabilirsiniz - bu terminal parayla çalışmak için yaratılmadı mı? Hassasiyete gerek yok mu? işin sadece görünüşü/illüzyonuna mı ihtiyaç var?
Belki de sizin için teknik analiz, güzel, göze hoş gelen göstergelerin geliştirilmesinden oluşur, görevlerim biraz farklı, MT5 kullanarak CME'den gelen seçeneklerin analizinden bile emin olamıyorum, çünkü. güzel çizimlere değil, doğruluğa ihtiyacımız var
İkinci gün için burada yazmam tesadüf değil aslında aynı şeyi - çünkü. bazı nedenlerden dolayı, derleyici hataları ortadan kaldırılmıştır, ancak hataları ve yavaş DC'leri ile terminalin kendisinin aynı anda hiç kimse tarafından görülmemesi? Peki, neden böyle bir platform? Demo hesaplarda mı yoksa cent hesaplarında mı kendinizi şımartıyorsunuz?
nasıl yapılır? evet, temel - TestGenerator günlüğünde MT4'teki gibi test cihazına çıktı: eşleşmeyen veri hatası (ses sınırı 5008, 2010.11.16 10:00 aşıldı)
grafikte bir delik açmak için, bu görünürlük neden? iyiden daha fazla sorun