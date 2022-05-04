Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 237
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gösterge yükleme sorunu, bu bir derleyici hatasıdır. Bir güncelleme hazırlıyoruz.
370 inşa et. her şey aynı ... yani. iCustom özel göstergesi yüklenemiyor . her şey 10 kez yeniden derlenir. önbellek temizlendi. Başka ne var ?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Uzman kaldırıldı çünkü gösterge 43 yüklenemiyor [4802]
2010.12.17 17:12:51 FEOP EURUSD,H1'in Core 1 yüklemesi başarısız oldu
370 inşa. her şey aynı ... yani. iCustom özel göstergesi yüklenemiyor . her şey 10 kez yeniden derlenir. önbellek temizlendi. Başka ne var ?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Uzman kaldırıldı çünkü gösterge 43 yüklenemiyor [4802]
2010.12.17 17:12:51 FEOP EURUSD,H1'in Core 1 yüklemesi başarısız oldu
Servis Masasına yazıp gerekli tüm detayları verebilir misiniz?
Servis Masasına yazıp gerekli tüm detayları verebilir misiniz?
EA koduna #property tester_indicator "FEOP.ex5" eklemek yardımcı oldu, ancak:
1) eskiden onsuz çalışırdı
2) MQL yardımı, bu özelliğin kullanımını " gösterge_adı.ex5" biçiminde özel gösterge adı olarak açıklar. Karşılık gelen parametre bir sabitle belirtilmişse , test için gerekli göstergeler iCustom() işlev çağrısından otomatik olarak belirlenir . Diğer durumlar için ( IndicatorCreate işlevinin kullanılması () veya göstergenin adını belirten parametrede sabit olmayan bir dize kullanılması) bu özellik gereklidir... "
onlar. aslında, iCustom, belirtildiği gibi işlev çağrısından test için gerekli göstergeleri otomatik olarak belirlemez.
mql4'te Dikdörtgen, Üçgen, Elips nesneleri için dolgu rengini ayarlamak mümkündü.
mql5'te böyle bir fırsat bulamadım ve nesneler yalnızca anahatta görüntüleniyor.
Dolayısıyla soru şu: geliştiriciler bu özelliği etkinleştirmeyi unuttular mı yoksa bilerek mi kaldırdılar?
Bu hala mümkünse, lütfen bunun hangi işlevlerle yapıldığını belirtin.
mql4'te Dikdörtgen, Üçgen, Elips nesneleri için dolgu rengini ayarlamak mümkündü.
mql5'te böyle bir fırsat bulamadım ve nesneler yalnızca anahatta görüntüleniyor.
Dolayısıyla soru şu: geliştiriciler bu özelliği etkinleştirmeyi unuttular mı yoksa bilerek mi kaldırdılar?
Bu hala mümkünse, lütfen bunun yapıldığı işlevi belirtin.
MetaTrader 5 Yardım → Analiz → Nesneler → Şekiller → Elips
Nesnelerin genel parametreleri ilgili bölümde açıklanmıştır.
Bir nesneyi çizgilerinin rengiyle doldurmak için "Genel" sekmesinde "Nesneyi arka plan olarak çiz" seçeneğini etkinleştirmelisiniz.
MetaTrader 5 Yardım → Analiz → Nesneler → Şekiller →Elips
Evet anladım teşekkürler.
OBJPROP_BACK bayrağını true olarak ayarlamanız gerekir.
Yeniden indirilip başka bir MT5 sürücüsüne yüklendi, MetaQuotes-Demo'da yeni bir demo hesabı açtı. Sürüm 370.
Advisors klasöründen uzmanları bağlayabilirim ve sadece mq5 formatındaki derlenmemiş dosyaları içerir.
Ama grafiğe konurlar ve özellikleri test cihazındadır.
Şimdi derlemeniz gerekiyor mu?
Uzmanlar klasörüne kopyalanan mq5 ve ex5 formatlarındaki kendi uzmanları gezginde görünmez, "Ekle-Uzmanlar" menüsünde yoktur.
İşletim sistemi sürümü Vista 32 bit'tir.
Örnekler - Hareketli Ortalama klasöründen uzman kodu.
beyler, fiyatın köşegen ( trend çizgisi ) ile kesişiminin nasıl hesaplanacağını bilen var mı?
МТ4'ten çift seviye=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
Anlamak.
Uzmanları nereye göndereceğinizi buldum.
Bende C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...