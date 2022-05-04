Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 233
Hangi böcekler?
Test cihazı çalıştı, şimdi güncellemeden sonra EA'nın Giriş parametreleri bile yok. Ve onlar...
Uzmanlar çizelgeye konmaz.
Hangi uzman böyle aptalca bir güncelleme yayınladı?
Neyi iyileştirdi?
Neyi kontrol etti?
İşini nasıl geçti?
Bu iş nasıl kabul edildi?
Bu ortak "çalışmayı" nasıl gün ışığına çıkardınız?
Servis Masasına yazıp gerekli tüm detayları verebilir misiniz?
Test cihazının günlüğünde otomatik kaydırmayı devre dışı bırakmak çalışmıyor.
Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız var.
Belki de nedeni çok fazla kaydın görüntülenmesidir?
1. MT'deki pencereler hata ayıklayıcıyı başlattıktan sonra parçalanıyor:
Öyleydi.
hata ayıklayıcıyı çalıştırdıktan sonra
oldu
2. Test cihazını bir açılır liste ile parametrelere göre çalıştırırken. Test cihazı listeyi normal şekilde çalıştırır.
İlk çalıştırmadan sonra "Tek testi çalıştır", Görünüm sayılara dönüşür ve ayarlanan değerler kaybolur:
3. Lütfen MT4 gibi yapın, böylece test çalışması sırasında grafiğin görüntüsünü kapatabilirsiniz, ato bir sürü tabloyu yığar, sonra oturup onları kapatır ve tesadüfen gerekli olanları kapatabilirsiniz.
4. Ve MT4'te olduğu gibi, test sırasında grafiği görme, çizim hızını ayarlama ve istenirse, grafiği görüntülememek için kutuyu işaretleme özelliğini yapsaydınız daha iyi olurdu.
5. Hata ayıklayıcı kavramının kendisi, test edilmiş bir grafiğin görüntülenmesiyle geçmişte hata ayıklama çalıştırma yeteneği olmayan bir eğridir. Şey, hata ayıklamaya başlıyorum ve yargılıyorum ve bir onay işareti bekliyorum, hatta hafta sonları daha da iyisi, keneler üzerinde hiç çalışmıyor. Sadece hata ayıklama için zamanlayıcı üzerinde çalışmak üzere uzmanı değiştirmek için kalır. Ve geçmiş olmadan ne kontrol edilebilir, peki, bir onay işareti başladı, peki, başlatma geçti - fiyat değişikliklerine bağlı herhangi bir yapıyı kontrol edemezsiniz - yani. hiçbir şeyi kontrol etmeyeceksin. Günlüğe ne yazdığını görmek için yalnızca uyarılar yazmak ve test cihazında sürmek için kalır. Peki, o zaman bu hata ayıklayıcının amacı nedir. MT4'te, en azından grafik penceresinde, rapor() kullanarak bir şey görebilirsiniz. Ve burada, genel olarak, neredeyse körü körüne yazıyorsunuz.
6. Stilist için teşekkürler - çok uygun.
Bir istek: şekillendiricinin köşeli ayraçları şu şekilde yerleştirmesi çok uygunsuz ve olağandışıdır:
şekillendirici parantezleri şu şekilde koyarsa çok daha güzel olur:
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu tartışmak zor. Bence alışkanlık ve zevk meselesi.
Bence en doğru çözüm, kullanıcının köşeli parantezleri nasıl yerleştireceğini seçmesine izin vermek, yani. burada bir yere başka bir parametre ekleyin:
Kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden MT5'te kullanmıyorum, çok gerekli olmasına rağmen, kurcalamayı kolaylaştırmak için genellikle yeni kodu manuel olarak biçimlendirmem gerekiyor.
Modern IDE'ler, birkaç standart stile ek olarak tüm bunlar için özelleştirme sağlar.
MQ'nun bunu uygulamayı planladığına hiç şüphem yok, bu çok açık bir özellik. Şu anda yapılacak daha önemli şeyler var.