Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 224
Sadece uzak aracılarla çalışma alanında bir takım düzeltmelerle yeni bir yapı hazırlanıyor. "Ölü" test ajanlarının yoklama sıklığını değiştirelim.
Yakın gelecekte uzak kaynakların yoğun kullanımı olacağından, aracı listelerinin yönetilebilirliğini iyileştireceğiz. En azından "Grup aracıları" modunu ekleyelim, böylece aynı IP adresinden gelen aracılar bire katlanır.
Şu anda seçili aracılar üzerinde grup işlemleri çalışıyor + tüm bölümleri etkinleştirmek / devre dışı bırakmak mümkündür:
Sevgili geliştiriciler!
Haber sekmesi. Haberleri izlemek çok sakıncalıdır (boyut kaydedilmez), pencereyi her açtığınızda daha uygun bir boyuta getirmeniz gerekir.
Test cihazında, test cihazının sonuçlarının bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bir geri sayım süresi ekleyin. MT4'te var.
test cihazını bir satıra daraltırsanız görebilirsiniz (Acenteler | Günlük'ün sağında yer imleri bulunan satıra çift tıklayın)
Bu zamanı daha da aşağı çekmek mümkün mü? " Mevcut Profil "in yanına yerleştirin. Ardından çift tıklama şeklinde gereksiz işlemler yapmanıza gerek kalmayacak.
Tünaydın.
MQL5 uzmanları, lütfen yardım edin!
Durumum basit: sınıfın bir özelliği var
CSymbolInfo *m_symbols[] .
Dışarıdan nasıl başlatılır?
Elbette Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...), fonksiyonunu yazın.
ancak parametreleri bu şekilde geçirmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Sonra fikirler gelir
Sorunumu nasıl çözebilirim?
Muhtemelen anlamadığım bir şey.
Herhangi bir cevap için minnettar olacağım.
Şu şekilde deneyebilirsiniz:
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- kopyala
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
Grafik neden bu kadar hatalı üretiliyor?
Ekli ekranda şunları görebilirsiniz:
- dönem m15
- ekranın yarısı - günlük mumlar, ikinci yarım - saatlik
Uzmanların bu konuda nasıl çalışacağını hayal ediyorum ..
Bu hata MT5'in doğuşundan beri var ve henüz düzeltilmedi =(
ve şekilde dikey çizgideki tarihin ölçekle birleştiğini görebilirsiniz - ne biri ne de diğeri görünür
ayrıca, bu fırsatı anneme merhaba demek istiyorum.. sor:
- bir nesneye çift tıklama nihayet ne zaman çalışacak ve özelliklerini 4-ke'de olduğu gibi açacak?