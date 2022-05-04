Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 224

Sadece uzak aracılarla çalışma alanında bir takım düzeltmelerle yeni bir yapı hazırlanıyor. "Ölü" test ajanlarının yoklama sıklığını değiştirelim.

Yakın gelecekte uzak kaynakların yoğun kullanımı olacağından, aracı listelerinin yönetilebilirliğini iyileştireceğiz. En azından "Grup aracıları" modunu ekleyelim, böylece aynı IP adresinden gelen aracılar bire katlanır.

Şu anda seçili aracılar üzerinde grup işlemleri çalışıyor + tüm bölümleri etkinleştirmek / devre dışı bırakmak mümkündür:


 
Buraya "Bölüm Oluştur", "Bölüm Sil" eklemek harika olurdu.
 

Sevgili geliştiriciler!

Haber sekmesi. Haberleri izlemek çok sakıncalıdır (boyut kaydedilmez), pencereyi her açtığınızda daha uygun bir boyuta getirmeniz gerekir.

 
Test cihazında, test cihazının sonuçlarının bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bir geri sayım süresi ekleyin. MT4'te var.
 
Test cihazında, test cihazının sonuçlarının bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bir geri sayım süresi ekleyin. MT4'te var.
test cihazını bir satıra daraltırsanız görebilirsiniz (Acenteler | Günlük'ün sağında yer imleri bulunan satıra çift tıklayın)
 
test cihazını bir satıra daraltırsanız görebilirsiniz (Acenteler | Günlük'ün sağında yer imleri bulunan satıra çift tıklayın)

Bu zamanı daha da aşağı çekmek mümkün mü? " Mevcut Profil "in yanına yerleştirin. Ardından çift tıklama şeklinde gereksiz işlemler yapmanıza gerek kalmayacak.
 
Grafiklerde, sol alt köşede bulunan "Grafik sabit konum" kaydırıcısı düzgün çalışmıyor. MT4'te, tamamlanan işlemleri grafiğin ortasına sürükleyerek analiz ederken sık sık kullandım, böylece zaman çerçevesini değiştirirken grafikte istenen nokta merkezdeydi. Ancak MT5'te zaman dilimlerini değiştirirken grafik sürekli olarak bir yere kayar. Lütfen bu hatayı düzeltin.
Tünaydın.

MQL5 uzmanları, lütfen yardım edin!

Durumum basit: sınıfın bir özelliği var

CSymbolInfo *m_symbols[] .

Dışarıdan nasıl başlatılır?

Elbette Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...), fonksiyonunu yazın.

ancak parametreleri bu şekilde geçirmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Sonra fikirler gelir

1. Sınıfta ve başlatma işlevinde bir işaretçi dizisi değil, bir dizi CSymbolInfo m_symbols[] nesnesi kullanın. Ancak bu çözüm uygun değil çünkü. daha sonra harici bir programın şu nesneleri kopyalaması gerekir:

CSymbolInfo *sym;

sym = yeni CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // bir işaretçi dizisi değil de bir nesne dizisi olsaydı kopyalamak imkansızdır !

Ve CSymbolInfo sınıfında bir nesneyi kopyalama işlevi yoktur.
2. Tüm işaretçileri , CArrayObj sınıfının bir dizisinde saklayın. Bu da imkansız. CSymbolInfo sınıfı, CObject sınıfının bir alt öğesi değildir.
3. Bu diziyi sınıf içinde başlatın. Prensip olarak - genellikle bulunabilmesine rağmen kötü bir yaklaşım. Bu durumda, kapsülleme ilkesi ihlal edilir.

Sorunumu nasıl çözebilirim?

Muhtemelen anlamadığım bir şey.

Herhangi bir cevap için minnettar olacağım.

 
Şu şekilde deneyebilirsiniz:

CSymbolInfo m_symbols[10];

CSymbolInfo* gSymbols[10];

//--- kopyala

for(int i=0;i<10;i++)

gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);

 

Grafik neden bu kadar hatalı üretiliyor?

Ekli ekranda şunları görebilirsiniz:

- dönem m15

- ekranın yarısı - günlük mumlar, ikinci yarım - saatlik

Uzmanların bu konuda nasıl çalışacağını hayal ediyorum ..

Bu hata MT5'in doğuşundan beri var ve henüz düzeltilmedi =(

ve şekilde dikey çizgideki tarihin ölçekle birleştiğini görebilirsiniz - ne biri ne de diğeri görünür

ayrıca, bu fırsatı anneme merhaba demek istiyorum.. sor:

- bir nesneye çift tıklama nihayet ne zaman çalışacak ve özelliklerini 4-ke'de olduğu gibi açacak?

