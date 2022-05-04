Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 228
Merhaba. MT5'i teknik analiz için kullanmayı planlıyorum, yani. Verilerin gerçek zamanlı hesaplanması. Onun hızına ihtiyacım var. Henüz bu terminal üzerinden işlem yapmayı düşünmüyorum çünkü. platform yeni, ancak demoda - neden olmasın (Moskova hemen inşa edilmedi). Test gerekli çünkü kendi hatalarını da ortaya çıkarır. Ve bilgileriniz yardımcı olur. MT5 beni fırsatlarla cezbediyor. API üzerinden sistem saatine ve Windows takvimine kolayca erişebilir ve çubuğun güncellenmemesini ayarlayabilirsiniz. Bu, elbette, durum böyle değil, ama çok önemli. Programın doğru çalışması, hesaplanan verilerin doğruluğunun çeşitli kontrollerinin, para kaybetmemek anlamında, daha da önemlisi, getirilmesi anlamına gelir. Programcı bir şeyi hesaba katmadıysa, ancak yapabilirse - kim suçlanacak?
Bu forumda abonelikten çıkma arzusu olmamasına rağmen cevap veremiyorum:
MT5'i teknik analiz için kullanmayı da planladım, Delphi programlarım ve MT4 kodları arasında kurcalamaktan yoruldum - MT5'te her şeyi yeniden yazmaya başladım ve sonra sadece zorluklar değil, gerçek sorunlar da aceleye geldi: kesilmiş OOP (aşılabilir), yetersizlik kendi standart dışı TF'mi oluşturmak için (benim için uygun olması için üstesinden gelmedi), geçmiş verilerimi yüklemenin imkansızlığı (geliştiricilerin sözlerini yerine getirmelerini ve .hcc dosyalarının veri biçimini ortaya çıkarmalarını umuyordum - bu bilgiyi görene kadar), yalnızca meta alıntı sunucusu için yüksek kaliteli destek ve DC'nin dışından herhangi bir desteğin olmaması (uygun değil, çünkü diğer sunucularda ticaret yapmanız gerekecek - genellikle uzmanlar için çıkışla ilgili sorunlar var- sunucuların dahili zamanının senkronizasyonu - mumların gölgeleri farklıdır), sadece yeni yapıların saçma güncellemeleri - uygulanabilir kod bölümleri çalışmayı durdurur, vb. vb.
Suçlu kimse yoksa, o zaman MT4 / MT5 platformunda yarım yıl geçirdiğim ve aynı ninjaları, ticaret istasyonunu ve onlar gibi diğerlerini incelemediğim için zaten kendimi suçlu hissediyorum.
MT5'in büyük bir artısı, güçlü bir derleyici, Windows olay modelidir, bu, C ++ ve Pascal / Delphi seviyesinden daha düşük olmayan kodlar oluşturmayı mümkün kılar
Not: konuyu artık yazılarımla doldurmamak için, iletişim kurmanız gerekiyorsa hemen katılıyorum - evet, ücretsiz platformlardan çok şey istiyorum ve sinekleri ve pirzolaları hiç ayırmıyorum)))
yine siz değil, şirketiniz değil ve tüm bunları yaptılar ....
İnsanların eleştirel gerçeklik algısını bu kadar sıklıkla kapatması şaşırtıcı.
Ancak daha derine inerseniz, o zaman tek bir neden vardır - suçlu ve sorumlu olanlardan değil, daha yakın ve daha yakın olanlardan şikayet etmek.
Bir kez daha tekrarlıyorum: hem istemcide hem de sunucuda çok büyük bir görev katmanını otomatik olarak çözmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak yönetici yanlış alıntıları kendi elleriyle içe aktarırsa, geçmişini alıp başka biriyle değiştiremeyiz.
Sorunu belirli komisyoncu forumunda açık bir şekilde tanımlayın veya teknik desteğe yazın.
Tamam, sana katılıyorum - Bu senin hatan değil, bunların hepsi DC'nin aptal temsilcileri, beni daha iyi hissettirmiyor - çünkü. Bir bütün olarak platforma olan güvenimi kaybettim, MT5'te DC'lerden yüksek kaliteli destek yok ve MT4'te DC aldatıcılarının her gönderide bağırmayacağı Rusça bir forum yok, her şey çalışmıyor çünkü DC'ler bunu yaptı ve meta alıntılar onlara yardımcı oldu
İşte gerçek.
Gerçeği iyi algılayamasam da? Katılıyorum - sizin için görüşüm başka bir kullanıcının veya programcının sızlanması, mesajıma cevap vermek zorunda değilsiniz, sormuyorum veya talep etmiyorum
Bunlar iki farklı belgedir ve iki farklı amacı vardır.
Spesifikasyon, dilin tüm yapılarını nokta nokta açık bir şekilde tanımlamak için gereklidir. Örneğin, C# için spesifikasyon . Genel olarak, bir örnek için C++ spesifikasyonunu alırdım, bu daha katı ve net, ancak bağlantıyı hemen bulamıyorumSpesifikasyona ihtiyaç var, bu durumda onu açıp geliştiricinin burnunu dürterek paragraf 1.3.5'te bir şey yazıldığını ve derleyicinin başka bir şey oluşturduğunu söyleyebilirim. Orada mı? O yok, MQL5 Galaxy Gezgin Rehberi var...
Bu arada kılavuz fena değil, bazı yerlerde gayet iyi yazılmış, ancak bu bir spesifikasyon değil.
Tamam, alınma, ben kendim yazılım belgeleri yazmaktan nefret ediyordum ve çoğu zaman, hatta İngilizce olarak yapmak zorunda kaldım. Ancak spesifikasyonun zaman içinde yapılması gerekiyor, muhtemelen hala çok erken olsa da, önce hataların ortadan kaldırılması gerekiyor. Forumunuzdaki hataları değerlendiriyorum, aksi takdirde hırçınlığımla ilgili ağlama yeniden başlayacak.
OOP'ye gelince, bir dizi yayın bitireceğim, aksi takdirde acemi programcılar için ve sadece MQL4 bagajıyla bile, OOP'nin ne olduğu ve neden gerekli olduğu net değil.
Aman tanrım, Belirtimi soruyorum ve bana Referans'a bir bağlantı veriyorlar... Kullanıcı Kılavuzu ile Dil Belirtimi arasındaki farkı anlamaya çalışın.
Dille ilgili tüm bilgiler, MQL5 diline ilişkin devasa ve genişleyen belgelerde mevcuttur. Ayrıca, tüm MQL5.community kaynağı, tüccarlara ve geliştiricilere yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
Dünyadaki rakiplerimizin hiçbiri programlama dili hakkında bu kadar çok dokümantasyona ve bilgiye sahip değil.
Spesifikasyon hakkında: Ziyaretçilerin %99,99'u bir programlama dilinin saf (derleyici oluşturucular için) spesifikasyonunu okumak için yeterli bilgiye sahip olmayacaktır. Hiçbir şey bilmek ve yazmak istemeyen geliştiricilerin genel seviyesinden çok iyi bahsettiniz.
IgorM :
Şirketiniz bu pazarda yeni mi? Kaliteyi göze alamazsınız ve sadece müşteri tarafında değil, sunucu tarafında da sorumlu olamazsınız? bir kullanıcı olarak, nasıl görüneceği umurumda değil - en azından fiziksel olarak 5.25" disketlere yüksek kaliteli bir geçmiş yükleyin. Peki, komisyoncuya sorular - neden? Destek servisiyle birkaç kez iletişime geçtim, muhtemelen şanslıyım teknik olarak yardım edemeyen beceriksiz insanlar için - ve MT5 bölümünde cevap veriyorlar - bu ticaret platformu test modunda ve henüz bu konuda belirli bilgiler sağlayamıyoruz.
1. Broker / DC'den sorumlu olmakla ilgili olarak:
SİZİN (yani SİZİN) böyle saygın bir İsviçre bankasına geldiğiniz ve elinizde birkaç çanta tutarken bir saat boyunca ana kasaya (tanıksız denir) izin verilmesini istediğiniz bir durumu hayal edin.
Veya işte ikinci seçenek - Yazılımlarına, donanıma fiziksel erişime izin vermek için birkaç gün isteyin.
Burada işlerin nasıl biteceğini hepimiz biliyoruz.
2. Soru komisyoncuya değil, SİZE - Neden?
Neden bu komisyoncu ile gerçek bir hesap açmalısınız ? Zor kazanılan paranızla neden bu komisyoncudaki hesabı yenileyesiniz?
3. Tabii ki şanslısınız ve yalnız SİZ değilsiniz.
Ne yazık ki, destek olarak, çoğu durumda, yeni tanıtılan bir ürünün özelliklerine yüzeysel olarak aşinadırlar (bu yalnızca MT5 için geçerli değildir). Evet ve genellikle genelleştirilmiş ifadelerle cevap verirler.
En hafif tabirle, Alpari sunucularının ayarlarında "tutarsızlıklar" ve "tutarsızlıklar" ortaya çıkarken, herkes ilk başta her şeyi MT5'i suçlarken zaten birkaç durum oldu. İşlemlerden sonra, bunun DC'nin kendisinde sunucu bölümünü kurma sorunu olduğu ortaya çıktı.
IgorM :
Seçkin Alpari'nin bile MT5 reklamınızı ticaret platformu seçim sayfalarından kaldırmasına gücenmiyor musunuz? Ve mql4 forumunda, insanlar MT5'e geçişle birlikte kilitlerin yasaklanmasından ve MT4'ün artık geliştiriciler tarafından bile desteklenmediğinden, IMHO - sadece organizasyonel zorluklarınız platformun prestijini bozuyor - neden hatalarla dolu bir ticaret platformunu serbest bırakıyorsunuz? hem DC'den hem de yan geliştiricilerden?
4. Reklam yapıp yapmamak, muhtemelen DC'nin kendi işidir. Gerçek şu ki, Alpari oldukça uzun bir süredir MT5 ile çalışıyor ve bence bu platformu oldukça başarılı bir şekilde test ediyor.
Bu nedenle, bu onunla ilgilendiklerini gösterir.
Herkes kendi çıkarlarına saygı duyarak tam olarak yapması gerekeni yapıyor. Küskünlük nerede?
5. Kilitlerin olmadığı önceden duyuruldu. Ve bu küresel bir sorun mu? MT4'ü tamamen terk etmeye ve MT5'e geçmeye karar veren brokerlar var mı?
6. "Desteklemiyor" ile ilgili - Peki ya MT4'ün son iki sürümü? Belki bir yerlerde MQ temsilcileri tarafından 2 yıl içinde herkesin zorla MT5'e geçmek zorunda kalacağına dair bir açıklama vardır?
Eğer hafızam doğruysa, Alpari MT4'ten ayrılmayacaktır (en azından onlara göre "son müşteriye kadar").
7. Platformun ne kadar ham olduğu ve gerçek ticarete uygun olup olmadığı bana göre ayrı bir konu. Ve sonra komisyoncuya ve tüccara kalmış. Halihazırda gerçek hesaplar açılıyor, yani en azından platformu başarılı bulanlar oldu.
not
Ve şimdi daha ayrıntılı olarak, örneğin.
Bu gönderiyi alalım.
Grafik neden bu kadar hatalı üretiliyor?
Ekli ekranda şunları görebilirsiniz:
- dönem m15
- ekranın yarısı - günlük mumlar, ikinci yarım - saatlik
Uzmanların bu konuda nasıl çalışacağını hayal ediyorum ..
Bu hata MT5'in doğuşundan beri var ve henüz düzeltilmedi =(
Ve nasıl beğendin. Zaten tkema'nın 30 defa tartışıldığını söylüyorum, MQ temsilcilerinin bu konudaki cevabına sessiz kalacağım.
Ancak hangi sunucuda (hangi komisyoncu) böyle bir resim ortaya çıktı? MQ'ya ve yerel desteğe sorunlarla ilgili "ipuçlarına" bakarsınız (eğer bilmiyorlarsa) ... :)
Bunu bir "aksaklık", bir "hata" ve ticaret platformunun bir eksikliği olarak ilan etmek gerekli mi?
Köfte ile sinekleri neden karıştırıyorsunuz?
Terminal hataları bir şeydir.
Brokerlerin sürüleri farklıdır.
Bir komisyoncunun geçmişi yoksa - MQ'nun bununla ne ilgisi var?
Kısa süre önce, bir DC'nin desteğiyle konuşuyorum. Soruyorum: "Neden ana dallarda bile 2 aydan fazla olmayan çok az tarih var?" - (bu MT4'te).
Bana 700'den fazla enstrümanımız olduğunu ve MT4 terminalinin 2 aydan fazla geçmişi depolayamadığını söylediler. Onlara şunu söylüyorum: “Dinleyin siz, bu MT'nin sorunu değil, tarihi araçlarla sınırlamaya karar veren şirketinizin sorunu bu.” Ve işte bu kadar, farklı konuşmaya başladılar.
Mecazi olarak konuşursak, BMW'ye Razdolbaevo köyü çevresinde araba kullanmanın rahat olmadığını ve süspansiyonu onarmak için düzenli olarak bir sürü bobble attığınızı sunuyorsunuz.
Belki de yolların daha iyi olduğu başka bir köye taşınmalısın?
+1
Hareket ederdim, süspansiyon daha önemli...
Fikirde kaldım - bu bir hata. danışmanınız m15 periyodunda çalışıyor ve aniden bir saatlik veya günlük bir mumla karşılaşıyor... bu normal mi?
birisi yeniden kontroller hakkında yazdı .. peki, MT4'te mumların yokluğunu kontrol etmek yeterliydi .. ancak bir mumun başka bir TF'den geldiğini programlı olarak nasıl belirleyeceğimiz benim için bir gizem.
Bunun tartışılıp tartışılmadığını öğrenmek için 220 sayfayı kürekle karıştırır mısınız? Ben şüpheliyim..
Komisyoncuya yazmayacağım. Cevabı zaten biliyorum: Pekala , kısa alıntılarımız yok .. bu yüzden m15'te saatlik ve günlük olanların tadını çıkarın... hahaha...
Diğer sorularıma asla cevap alamadım ... "bilge adamlardan" bile
Renat , vur-kaç olarak nitelendirdiğin yazılarım boşuna.. Kişisel değil dedikleri gibi. herhangi bir TF'nin geçmişine derinlemesine bakma fırsatı çok ilginç ... ama ne yazık ki, hala üzerinde çalışmıyor .. peki, çizgi fikrini değiştirene kadar birkaç saniye bekleme arzusu yok. . atlar ve koyduğum yerde yatar)
sabırla yeni yapıları bekliyorum ve umarım MQ ticaret robotlarına öncelik vererek insanları unutmaz)
MT Windows gibidir ... herkes nefret eder, ama kullanırlar ... çünkü henüz değerli bir alternatif yok ... merhaba, linuxoids)
Böyle bir yeteneğin içinizde kaybolması üzücü - metakotalarda bir iş bulmanız gerekecek - tüm sorunların çözüleceği kesin, aksi takdirde Renat gece yarısı yazıyor - “ama işler hala orada”:
ya hataları olan MT5, ya da DC'deki destekteki beceriksiz yöneticiler ve sarışınlar ya da aptal kullanıcılar MT5'e tırmanıyor - onlar için her şey yanlış. Ve ilginç bir şekilde, Renat ilk iki sorunu açıkladı ve sonra siz ... "ve anında" geldi ve üçüncü sorunu çiğnedi.
Joo'nun otomotiv endüstrisi ile karşılaştırmasını hatırladım, MT5 ile durum AvtoVAZ'a benziyor - ve fabrikaya çok para döktüler ve fabrika iyi arabalar yapıyor, tek sorun: bu arabaları satın alıyorlar, sahtekar aptallar her şeyi ellerinde kırarlar ama araba kullanmayı bilmezler.
Not: İlk arabam yerliydi, bunu bir daha almam - yaşamak istiyorum
1. Bu durumla ilgili olarak.
Bir EA geçmişte 15 dakikalık mumlar yerine saatlik mumları "gördüğünde", bu muhtemelen normal değildir (ancak bu zaten ticaret kompleksinin bir sorunu değildir ve artık geliştiriciler için bir sorun değildir).
Bu, doğru bir şekilde belirtildiği gibi, DC / aracının sorunudur (DC / aracının sunucuya neden yüksek kaliteli bir geçmiş yüklemediğinin ayrıntılarına girmeyeceğiz).
Ve bence, kodundaki herhangi bir Uzman Danışman bu tür durumların işlenmesini gerçekleştirmeli, kodun programcısı veya müşterisi böyle bir durumda ne yapacağını bağımsız olarak belirlemelidir.
2. Belirli bir soru varsa ve bir şey gizemliyse, konuyla ilgili sormanız gerekir. Gönderinin ne kadar mantıklı veya mantıksız olduğu önemli değil.
Bunu yol boyunca anlayacağız. Ve sonra bir zorlukla karşılaştığımızda hemen bağırırız - "Bug !!!", "Geliştiriciler suçlanıyor !!!", "Kilit yok, yazılım fırında !!!" vb.
3. Sadece yapmakla kalmayacak, yaptım da. Ve hızlı bir arama için bir arama sistemi var, asıl şey onu kullanmayı unutmamak ve en azından yaklaşık olarak ne aradığımızı bilmek.
3- Parmağınızla lütfen tartışmaya tıklayın, aramada hangi sorgu var ve aramanız ne kadar sürdü? Gönderiye hoş bir şekilde şaşırdım - ne yazık ki, sadece birkaç insan var .. "bilge adamlar" her zaman aramaya gönderecek ...
2 - soruları tekrarla veya aramayı kullan? )
1 - MT4'te böyle bir saçmalık yoktu, yani 5 saçmalık ekledi ... ve uyarmadı bile. Neyse ki gözlerimle baktım ve danışmanı aptalca başlatmış olsaydım, sorundan haberim olmayabilirdi...
toplam: doğru anlıyorsunuz, kimse suçlayacak birini aramıyor, tıpkı bir tüccar veya evet, başka bir programın kullanıcısına izin verin, onu çalıştırmak ve amaçlanan şeyi yapmak istiyorum ve sonucu iki kez kontrol etmiyorum işinin ..
genel olarak, mumlar hakkında - sürdük ... Bu konuyu daha fazla tartışmak için bir neden göremiyorum ...