Her tıklamadan sonra alınan verileri M1 grafiğiyle karşılaştırdım. Tik ss:dd:01 veya ss:dd:59'da meydana geldiyse ve mumlar beklenenden farklı görünüyorsa, bazen veriler M1 grafiğinde görüntülenmez.
Daha detaylı anlatabilir misiniz?
Bunu NordFX-Server demo hesabında, MS SQL sunucusundaki veritabanımdaki tüm onay işaretlerini kaydettiğimde fark ettim. İşte 14.09.2010 (EURUSD) tarihli kene süreleri ve fiyatları:
14:06:01 1.2847
14:06:03 1.2847
14:12:01 1.2842
MetaTrader 5 yapı 324 (08 Eylül 2010)
1. "Yeniden Başlat"a tıkladığınızda MetaEditor'u düzenlenebilir metinle mi açtınız yoksa test başladı mı?
2. "Yeniden Başlat"a tıklayıp terminali kapattıktan sonra kendi kendine mi başladı yoksa manuel olarak mı başlattınız?
Kendiniz başlattıysanız, terminali kapattıktan yaklaşık ne kadar sonra manuel olarak başlattınız? (5-30-60 saniye?)
3. Yüklü herhangi bir antivirüs var mı?
1. MetaEditor düzenlenebilir metinle açıldı.
2. MT kendi kendine başladığında (ancak beklemesi uzun zaman aldı - 60..120 saniye), ikinci kez MT'yi başlattı, ama aynı zamanda hızlı bir şekilde "attı ve döndü" ...
3. Yüklü lisanslı Kaspersky.
Yanlışlıkla keşfettim... ama 1.29559553 terminalinde eurodolar'ın fiyatını nasıl aldım ???
Bu, bu pozisyonun bu enstrümandaki birkaç işlemin sonucu olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, pozisyonun ağırlıklı ortalama fiyatını görürsünüz.
Kendime bir şey değil ... ama bunun bir aksaklık olduğunu düşündüm ...
Yönetimin, konu ile ilgili sadece gönderilerin (gerçekler, belirli kodlar) olacağı göze çarpan bir yerde en az iki konuyu TARTIŞMADAN yapmasını öneririm.
1. MQL4'ten MQL5'e geçiş
2. MQL5'in Sırları...
1. Tartışmasız nasıl olur? Konuşmaya ne dersin?... :)
2. Bunun için sırlar ve bazı insanların bilmesi gereken sırlar ...
Hayır, bu zaten konuştuğumuz zamandı, her şey netleşti ve sonuç o başlıktaydı. Şey, bir tür gerçek, her neyse
Ve burada ağırlıklı ortalama fiyat gibi sırlar var ve ihtiyacınız olan diğer birçok şeyi tesadüfen öğreneceksiniz.