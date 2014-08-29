MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 36
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu kadar ayrıntılı cevaplar için teşekkür ederim ve belgeleri incelerken acele ve dikkatsizlik için özür dilerim, cevaplar gerçekten OnCalculate işlevinin açıklamasında yer aldı.
Görünüşe göre, deneyim kazanma sürecini çok hızlı bir şekilde zorlamaya karar verdim ve OnInit ve OnCalculate açıklamalarını incelemeyi atladım.
Yedelkin :
Bu satırlar sorunuza cevap veriyor mu?
Bu durumda bu değerler doğru hesaplanamaz (hesaplanacak yeterli geçmiş yoktur). Bu nedenle, aptalca sıfır değerleri atanırlar.
// Onlara uygun girdileri vermeyi tercih ederim ama bu pek bir fark yaratmıyor.
soruyu yanlış gündeme getirdi (Aynı şeyi satıra yorumda yazdığım ve sıfır değerlerinin atanmasının mümkün olduğunu anladım). başka sözcüklerle ifade edeceğim
çıktıda görüntüleniyor ve ExtLineBuffer'da 0 dışındaki değerlerin indeks limiti-1'den indeks oranları_toplam-1'e atandığını ve grafikte göstergenin tüm alana çizildiğini görüyorum, hmm, değerlerin ataması nerede ( sıfır dışında ) 0'dan limit- 1'e kadar olan aralıkta gösterge arabelleğine ???
Bu kadar ayrıntılı cevaplar için teşekkür ederim ve belgeleri incelerken acele ve dikkatsizlik için özür dilerim, cevaplar gerçekten OnCalculate işlevinin açıklamasında yer aldı.
Görünüşe göre, deneyim kazanma sürecini çok hızlı bir şekilde zorlamaya karar verdim ve OnInit ve OnCalculate açıklamalarını incelemeyi atladım.
başka sözcüklerle ifade edeceğimhesaplanamayacakları ve bir anlam ifade etmeyecekleri daha baştan bellidir. 0 barda basit ortalamanın (gösterge) değerinin maksimum fiyat değerine (her zaman değil) eşit olduğuna baktım, önce konunun grafikte görüntülenen ve geçmişe kaydedilen çubuk sayısında olduğuna karar verdim, Bu ayar seçeneğini sınırsız olarak değiştirdim sonuç değişmedi, gösterge ilk (solda) limit çubukları üzerindeydi ve değeri 0'dan farklı.
Kontrol. Benim için de böyle görünüyor. Ayarlardaki geçmiş 100.000 bara mal oluyor, sınırsız bir mola olup olmadığını kontrol edin, buna zaten inanıyorum. :)
"Bu nasıl mümkün olabilir" sorusuna bir cevabım yok, geliştiricilere sormak en iyisidir (örneğin, "Hatalar, hatalar, sorular" başlığında. Geliştiriciler bunu çok düzenli olarak ziyaret eder).
Burada hiçbir mucize olmayacağından eminim, büyük olasılıkla terminal istenen tüm geçmişi göstermiyor ve en soldaki (programatik olarak) çubuklar sadece perde arkasında kalıyor. :)
hesaplanamayacakları ve bir anlam ifade etmeyecekleri daha baştan bellidir. 0 barda basit ortalamanın (gösterge) değerinin maksimum fiyat değerine (her zaman değil) eşit olduğuna baktım, önce konunun grafikte görüntülenen ve geçmişte saklanan çubuk sayısında olduğuna karar verdim, Bu ayar seçeneğini sınırsız olarak değiştirdim sonuç değişmedi, gösterge ilk (solda) limit çubukları üzerindeydi ve değeri 0'dan farklı.
Burada hiçbir mucize olmayacağından eminim, büyük olasılıkla terminal istenen tüm geçmişi göstermiyor ve en soldaki (programatik olarak) çubuklar sadece perde arkasında kalıyor. :)
Genel olarak, MQL5'te bir gösterge nasıl yazılır ve MQL5'te bir göstergeden Gösterge nasıl yazılır makaleleriyle başlamaya değer.
Ayrıca, forumun ilgili bölümünde, bu tür soruları yanıtlamak için tasarlanmış özel bir konu var - Göstergeler hakkında bilmeniz gerekenler
Genel olarak, MQL5'te bir gösterge nasıl yazılır ve MQL5'te bir göstergeden Gösterge nasıl yazılır makaleleriyle başlamaya değer.
Ayrıca, forumun ilgili bölümünde, bu tür soruları yanıtlamak için tasarlanmış özel bir konu var - Göstergeler hakkında bilmeniz gerekenler
İyi akşamlar! Bir ticaret talebinin sonucunun yapısını inceliyorum (MqlTradeResult). Yazdı Bu yapı için Prints için sırasıyla Print ( 999999999999999999999 ); Birçok değer için baskı sıfır yazdı, ne oldu!
Bu satırları neden yazıyoruz? Sonuç neden analiz edilmiyor?
Sıfırlara gelince: Hangi sıfırlar öfkeye neden olur?